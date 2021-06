Narozeniny:

- Jan Tomajko – 45 let

o Olomoucký rodák zažil své největší úspěchy na přelomu tisíciletí. Tehdy získal tři mistrovské tituly se Vsetínem, čtvrtý pak se Spartou. Na mistrovství světa 2000 v Rusku a o rok později v Německu dosáhl na také na titul mistra světa. Kromě zmiňovaného Vsetínu se Spartou působil také v Liberci. Před ročníkem 2007/08 pak dorazil do Kladna. Za necelé tři sezony za Kladno odehrál 97 zápasů. Ve statistikách pak u jeho jména svítí 13 přesných zásahů. V průběhu sezony 2009/10 odešel do Olomouce, kde v pouhých 34 letech ukončil kariéru. Když pověsil brusle na hřebík, přesunul se v Olomouci do pozice trenéra. Ve svém mateřském klubu je také většinovým majitelem.

- Adam Brízgala – 23 let

o Gólman Brízgala patřil mezi velké talenty nejen mateřské Sparty, ale celého českého hokeje. Povedené výkony předváděl například i na mládežnických reprezentačních srazech. Poté ho ale srazila vážná zranění kolene, kvůli kterým téměř rok nechytal. Do brány se přesto dovedl vrátit a za štěstím se vypravil i do zámořských juniorských soutěží. Po návratu do Čech ho zlákali do svých řad Rytíři. V Kladně utvořil spolehlivý brankářský tandem s Lukášem Cikánkem, kterému pak v play off a baráži kryl záda. V extralize se v kladenské bráně objevil hlavně v závěru sezony, kdy Rytíři řešili zranění Godly a Cikánka. I díky Brízgalovi pak Kladno hrálo o udržení až do posledního kola. Když Rytíři neudrželi extraligovou příslušnost, působil Brízgala opět jen v Kladně. Po většinu sezony ale byl opět až dvojkou za Slovákem Košarišťanem. Nedávno pak Brízgalu představila jako posilu ambiciózní Poruba.

Jan ŠEJHL