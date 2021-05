Narozeniny:

- František Kloz – 116. výročí narození

o Běžně si zde připomínáme osobnosti, které za Kladno byly alespoň nominované k ligovému zápasu. V tomto případě udělejme menší výjimku. Ne každý asi tuší, že František Kloz naskočil i k několika hokejovým zápasům, byť tedy jen přátelským. I na ledě byl vyhlášený kanonýr vidět. Za tři sezony naskočil k osmnácti přípravným zápasům a na kontě má také devět přesných zásahů. Mnohem větší kariéru udělal rodák z Mlékosrb u Nového Bydžova na fotbalovém pažitu. V dresu kladenského SK patřil k obávaným střelcům. Za Kladno nastřílel skvělých 175 ligových branek. Památný je například i zápas s Ambrosianou (dnešním Interem) Milán ve Středoevropském poháru z roku 1934, kdy Kloz nasázel dvě branky a Kladno přes Ambrosianu postoupilo. Vyvedl se mu také reprezentační zápas proti Maďarsku, kdy Kloz zaznamenal 4 přesné zásahy. Nebylo divu, že o něj stála i pražská "S". Mimo Kladno se ale Klozovi tolik nedařilo a rád se zpět na SK vracel. Závěr své kariéry strávil ve Vinařicích. Ještě 1. května 1945 nastoupil k soutěžnímu zápasu. O šest dní později se zapojil do protinacistického povstání, při kterém utrpěl vážné zranění nohy. Tomu o více než dva měsíce později podlehl. Bylo mu 39 let.

- Zdeněk Vojta – 83 let.

o Zdeněk Vojta se narodil v Kladně. S hokejem začínal v dorostu Baníku Kladno. Mezi dospělé se poprvé podíval v sezoně 1955/56, tedy v ročníku, kdy Kladno hrálo v nejvyšší soutěži. Debut si tehdy odbyl hned v druhém kole na ledě pražské Sparty. S láskou na něj asi vzpomínat nebude, protože Kladno tehdy prohrálo 3:8. Po dvou letech odešelna vojnu do nově vzniklé Dukly Jihlava. Tehdy ale vojenský klub bojoval jen o udržení v nejvyšší soutěži. Zatímco Kladno tou dobou vyhrálo svůj první ligový titul. Po vojně se Vojta nevrátil do Kladna, ale zvolil angažmá v Plzni. Tam vydržel jen jedinou sezonu, po které se do Kladna vrátil. Na kladenské soupisce pak figuroval až do sezony 1972/73, tedy včetně dvou sezon před vojnou celkem 15 ročníků. Chlubit se může 198 odchytanými ligovými zápasy. Kariéru pak ukončil o rok později v nižší soutěži v Kolíně. Když pověsil výstroj na hřebík, věnoval se Vojta také trénování mládeže. Hokeji se věnuje i jeho syn Zdeněk, který hrával v útoku, ale kladenské áčko také trénoval.

Miroslav Termer (vlevo) a Zdeněk Vojta tvořili brankářskou dvojici Kladno od 60. do začátku 70. let.Zdroj: archiv

Jan ŠEJHL