Ligový debut za Kladno:

- 1999 – Masanori Kon. Další Japonec v kladenských službách. Kon se ale o místo v sestavě ucházel už v sezoně 1997/98, tehdy však zůstalo u jediného přípravného utkání. Do ligy se podíval až v sezoně následující. I tam si připsal pouze jeden start. Tehdy hrál v jedné lajně se současným trenérem Rytířů Jiřím Burgerem.

- 2020 – Tomáš Šmerha. Podobně jako Kon, i Šmerha nastoupil k jedinému zápasu v kladenském dresu. Přesně před rokem vypomáhal na ledě Mladě Boleslavi. Letos hraje střídavě za Spartu a za Slavii.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1999 – Masanori Kon

- 2001 – Radek Bělka. Čtyři zápasy a konec – tak by se dalo popsat působení Radka Bělky nejen v kladenském A-týmu, ale celkem v nejvyšší soutěži. Po konci v Kladně totiž Bělka hrál pouze v nižších soutěžích, naposledy loni v krajské lize za HK Příbram 99.

- 2006 – Ivan Huml. Kladenský odchovanec za mateřský tým odehrál pouze 47 zápasů. Jedinou kompletní sezonu za Kladno odehrál v ročníku 2005/06, kdy už měl zkušenosti i z NHL (Boston). Závěr sezony odešel dohrát do finského TPS Turku. V české extralize hrál také za České Budějovice, Kometu či Chomutov. A právě na severu Čech by hrál dodnes, pokud by nebyla krajská soutěž kvůli pandemii přerušena.

- 2020 – Tomáš Šmerha

Rekordy a zajímavost:

- 1982 – Brno vyslalo na kladenskou bránu jen 12 střel. Pouze v jediném utkání nejvyšší soutěže šlo na bránu Středočechů méně střel.

- 1984 – Hned dva kladenští hráči dovedli vstřelit hattrick. Proti Chomutovu se třikrát trefili Petr Kasík a Jan Novotný a Kladno slavilo výhru 11:2.

- 2010 – Jiří Kuchler se v domácím střetnutí s Českými Budějovicemi trefil v čase 59:59 a postaral se tak o výhru 2:1.

- 2020 – Přesně před rokem začala série 11 porážek v řadě, která pro Kladno nakonec znamenala sestup do Chance ligy.

Zápasy s kulatým výročím:

Před padesáti roky se v Košicích hrálo o účast v elitní čtyřce, což bylo tehdy hodně důležité, poprvé se hrálo v lize play off. AD do něj šli jen nejlepší čtyři týmy. Kladnu vyšla první třetina, kdy dvakrát udeřila výborně hrající dvojice Hrabě - Novák. Hosté pak technickou hrou drželi cenný náskok, dokonce ho zvýšili, jenže při vlastní přesilovce udělali chybu a inkasovali. Víc střel za svá záda ale výborný Termer nepustil. Kladno zahráli dobře také Pospíšil, Vejvoda, v útoku zaujal kromě střelců L. Rys, jenž si v kariéře zahrál za obě mužstva.

19. ledna 1971 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. František Smerčiak SH1 - 8. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě) PP1, 10. Zdeněk Hrabě (Eduard Novák), 21. Lubomír Bauer (Milan Nový)

Vyloučení: 4:2 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 30:33 (10:16, 9:9, 11:8) Diváci: 4000

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Rác, Hrabě - Nedvěd, Rys, Kofent - Fleislébr.

Před dvaceti roky se naopak Kladnu domácí zápas s Českými Budějovicemi vůbec nepovedl. Brankáře Maříka nepřekonali svěřenci Edy Nováka ani jednou. navíc po polovině zápasu při vlastní přesilovce inkasovali od Brabence a po chvíli i od tehdy mladého a talentovaného Nedorosta. Ten už byl čtrnáct dnů mistrem světa juniorů stejně jako v tomto zápase jeho protivníci Tomáš Plekanec a Ladislav Vlček.

19. ledna 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 33:23 Kamil Brabenec (Luboš Rob) SH1, 35:02 Václav Nedorost (Václav Král, Radek Bělohlav), 58:15 Václav Král (Václav Nedorost) ENG

Vyloučení: 3:5 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 30:40 (9:9, 10:17, 11:14) Diváci: 2602

Sestava Kladna: Pinc - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Skuhrovec, Kasík, Kříž, Mádl © - Havel, Roubík, Geffert - Sedlák, Plekanec, Vlček - Svoboda, Kalla, Kameš - Skuhravý, Bělka, Horna.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Porazit Vsetín v době jeho největší slávy, top určitě stojí za zmínku, a tak se vraťme na chvíli do roku 1996, kdy ani Kladno nemělo špatný tým a nakonec v play off právě se Vsetínem vypadlo sice 0:4, ale soupeř přiznal, že to byl nejtěžší protivník. V lednu se však radovalo Kladýnko 6:3! Hrálo výborně, hosty ale dlouho držel skvělý Čechmánek v bráně. Domácí Hnilička se také snažil, byl to vážně super zápas. Vsetín dlouho vedl 2:1, jenže v půlce zápasu odčaroval Čechmánka Petr Kasík a po něm i Tomáš Mikolášek. V poslední třetině předvedli Kladeňáci další skvělou pasáž, během šesti minut dali tři góly a vyhnali Čechmánka z klece - dochytal Pešat. Zápas uzavřel Kladeňák ve vsetínských službách Veber.



19. ledna 1996 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 01:00 Josef Zajíc (Libor Procházka, David Čermák), 28:16 Petr Kasík (Jan Kruliš, Otakar Vejvoda) PP1, 32:32 Tomáš Mikolášek (Petr Ton, Jiří Beránek), 45:14 Pavel Patera (Martin Procházka, Otakar Vejvoda), 50:16 Petr Ton (Tomáš Mikolášek, Pavel Patera), 51:29 Jiří Beránek (Tomáš Mikolášek, Petr Ton) - 04:57 Aleš Polcar (Zbyněk Mařák), 07:08 Antonín Stavjaňa (Rostislav Vlach, Pavel Augusta), 54:50 Jiří Veber (Aleš Polcar, Rostislav Vlach) PP1

Vyloučení: 7:7 Využití: 1:1 Střely na branku: 39:31 (12:12, 13:9, 14:10) Diváci: 2886

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, L. Procházka, Štěpánek, Židlický, Kolařík - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Zajíc, Ruchař - Ton, Beránek, Mikolášek.

Ostatní zápasy 19. ledna (od roku 1966):

19. 1. 1966 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 10:3 (2:1, 5:2, 3:0)

19. 1. 1973 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 4:6 (1:3, 2:1, 1:2)

19. 1. 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

19. 1. 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VTŽ CHOMUTOV 11:2 (0:0, 7:2, 4:0)

19. 1. 1986 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

19. 1. 1990 TJ POLDI KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

19. 1. 1993 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 1:4 (0:4, 0:0, 1:0)

19. 1. 1996 HC POLDI KLADNO - HC PETRA VSETÍN 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

19. 1. 1997 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

19. 1. 1999 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC VELVANA KLADNO 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

19. 1. 2006 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

19. 1. 2007 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

19. 1. 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

19. 1. 2014 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

19. 1. 2019 VHK ROBE VSETÍN - RYTÍŘI KLADNO 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

19. 1. 2020 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK