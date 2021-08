Narozeniny

Ivan Černý – 62 let. Obránce Černý patřil mezi talenty československého hokeje. Stříbrných úspěchů dosáhl s reprezentační osmnáctkou a později i dvacítkou. V lize spojil své jméno hlavně se Slovanem Bratislava. Tam totiž odehrál dlouhých jedenáct sezon. Dobré jméno si udělal například v ročníku 1986/87, kdy nasbíral na beka krásných 34 kanadských bodů. Do Kladna dorazil na sezonu 1989/90. Tehdy střádal body, ale byl i u hodně obdržených branek. Po jediné sezoně v kladenském dresu zamířil do Itálie, kde kariéru dohrál. Později se stal trenérem. Naposledy byl v sezoně 2017/18 asistentem ve slovenských Nových Zámcích.

Zbyněk Hrdel – 36 let. Písecký rodák prošel mimo jiné mládeží pražské Sparty. Mířil ale výš, a tak v mladém věku odešel za oceán. V kanadském Rimouski si zahrál v jednom týmu i se Sidney Crosbym. Hrdel sice prošel také draftem, ale nejvýše se dostal do farmářské AHL. Proto zvolil návrat do Čech. Extraligu si zahrál ve Spartě či v Mladé Boleslavi. Poté ale jeho kariéra začala uvadat. V sezoně 2013/14 působil Hrdel v Berouně. Rytíři ho tehdy využili k jedinému ligovému zápasu. Později to v Kladně zkoušel ještě v přípravě. Když se nedohodl na podmínkách, pověsil brusle na hřebík a přesunul se do role hráčského agenta.

Přípravné zápasy 19. srpna

19. srpna 2003 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 1:3 (0:1,0:1,1:1)

19. srpna 2005 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:2 (1:2,0:0,2:0)

19. srpna 2008 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC GEUS OKNA KLADNO 5:0 (1:0,4:0,0:0)

19. srpna 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

19. srpna 2011 HC KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Kde máme zápasy včetně statistik?

19. srpna 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 42:39 Martin Látal (Jaroslav Kalla, Milan Toman) PP2, 58:50 Jaroslav Kalla (Martin Látal, Milan Toman) PP1 - 37:03 Michal Macho (David Vrbata, Peter Fabuš)

Vyloučení: 7:10 Trestná střílení: 46:51 Jordan Krestanovich (Mladá Boleslav) neproměnil Využití: 2:0 Střely na branku: 31:38 Diváci: 400≈

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Drtina, Mrázek, Toman, Šmach, Růžička, Mnacjan - Eberle, Melka, Strnad - M. Látal, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - Dalecký, Harrison, Kotrla.

19. srpna 2011 HC KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 06:22 Jiří Bicek (Pavel Patera, Jiří Kuchler) PP1, 08:02 Antonín Melka (Michal Lukáč, Petr Kafka), 39:50 Jiří Bicek (Jason Lepine) PP1, 44:21 Michal Lukáč (Antonín Melka, Petr Kafka), 47:25 Petr Kafka, 58:50 Michal Dragoun PP1 - 03:30 Vojtěch Kubinčák (František Lukeš)

Vyloučení: 7:6 Využití: 3:0 Diváci: 250≈

Sestava Kladna: Chábera - Lepine, Toman, Procházka, Piskáček, Kameš, Růžička, Drtina, Diviš - Bicek, Patera ©, Kuchler - Hovorka, Dragoun, Kalla - Lukáč, Melka, Kafka - Eberle, Knotek, Bělohlav.

Jan ŠEJHL