Ligový debut za Kladno:

- 1999 – Aleš Černý. Původem příbramský zadák si svůj první ligový zápas připsal už v 16 letech, 7 měsících a 26 dnech. Po Martinu Bakulovi je to tak druhý nejmladší obránce, který naskočil do ostrého utkání. V Kladně ale působil hlavně v mládeži – za dvě sezony má na kontě pouze pět startů. Poté odešel do zámořské juniorky. Tam vydržel dvě sezony, po kterých si zvolil pro další působení Havířov. Dále působil už jen v nižších soutěžích, vyzkoušel si také angažmá v Polsku, Francii či Maďarsku.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1967 – Emilián Náprstek. Rozdělovský rodák byl kladenským odchovancem. Už jako člen A-týmu se probojoval i do juniorské reprezentace. Svému mateřskému klubu byl věrný pouze s výjimkou vynucenou vojenskou službou. Za šest sezon si připsal 139 ligových startů. V 27 letech skončil v kladenském áčku a odešel do Švermova.

Rekordy a zajímavost:

- 1974 – Remíza v Plzni byla čtvrtým venkovním nerozhodným výsledkem v řadě. To je dodnes rekord v počtu venkovních zápasů bez vítěze za sebou.

- 2015 – Kladenští hráli tehdy první zápas play off v Jihlavě nečistě. Od rozhodčích dostali 15 dvouminutových trestů. Pouze jediný trest tak chyběl k vyrovnání rekordu. Jihlava využila hned tři přesilovky a vyhrála 8:3. Zajímavostí je, že všechny branky Středočechů zaznamenal David Stach.

Zápasy s kulatým výročím:

Krásný zápas odehrálo Kladno před padesáti lety doma s Košicemi. Vyhrálo 8:1, přestože hosté v předešlém kole porazili jednoho z kandidátů na titul Brno. Jenže v Kladně neměli nárok, přitom v neskutečné formě chytal brankář Jiří Holeček. V první třetině sice dvakrát kapituloval, ale předvedl dalších 24 zákroků a i kladenské publikum mu několikrát aplaudovalo. Nestačil jen na blafák Pospíšila a dorážku Nováka. Ve druhé třetině už ani reprezentační gólman náporu Ocelářů nestačil. Po rychlých trefách Bauera, Nedvěda a Vejvody se nechal vystřídat, ale nakonec nedochytal ani jeho protějšek Termer. Toho v závěru zranil při sólovém nájezdu Brunclík a do brány musel Vojta. V poslední třetině se parádní mač rozplynul v hromadu šarvátek, kladenský Jaroslav Vinš dokonce vyfasoval vyšší trest.

Zajímavé je, že hned tři branky dali domácí po samostatných nájezdech a z toho dvakrát se na hrotu ocitl obránce. O Pospíšilově blafáku už řeč byla, Bogan Čermák předvedl téměř totožné zakončení.

19. února 1971 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. František Pospíšil (Otakar Vejvoda), 15. Eduard Novák (František Pospíšil), 29. Lubomír Bauer (Milan Nový) 4/4, 31. Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil), 31. Otakar Vejvoda (Lubomír Rys), 38. Lubomír Rys (František Pospíšil) PP1, 46. Bohumil Čermák (Milan Nový), 54. Lubomír Bauer (Milan Nový) - 30. Vladimír Šandrik (Ján Faith) PP1. Vyloučení: 8:5, navíc Jaroslav Vinš (Kladno) na 5 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 47:20 (26:8, 12:9, 9:2/1) Diváci: 4000.

Sestava Kladna: Termer (od 56. Vojta) - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Kofent, Nový, Bauer - Novák, Rác, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

19. února 1991 Kladno hodně překvapilo. Hrálo o holou záchranu, Trenčín o první místo v tabulce. přesto v Kladně padl jasně 2:5 a to ještě domácí zahodili trestné střílení a další šance. Domácí zazlobil jen jejich odchovanec Miroslav Mach, který v první třetině vyrovnával na 1:1. Jinak se však mužstvo hvězdných beků Holaně či Švehly a dalších skvělých hráčů neprosadilo. Kladno se i díky téhle výhře v lize zachránilo.

19. února 1991 TJ POLDI KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 04:13 Petr Kasík (Josef Zajíc, Milan Eberle), 14:23 Martin Procházka (František Pospíšil, Jiří Dudáček), 16:48 Josef Zajíc (Milan Eberle, Martin Procházka), 33:33 Radek Gardoň (Petr Slabý, Tomáš Mikolášek), 57:51 Petr Slabý (Petr Fiala, Zdeněk Eichenmann) - 13:32 Miroslav Mach (Branislav Jánoš), 44:43 Roman Kontšek (Marián Uharček, Martin Maškarinec). Vyloučení: 6:8 Bez využití Střely na branku: 34:25 (16:8, 7:7, 11:10) Diváci: 1473.

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Kruliš, Mádl, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Vejvoda, Vrkota, Vojta.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Před sedmnácti lety ukončilo Kladno čtvrtfinálovou sérii play off I. ligy s Třebíčí. Jasný favorit, pro kterého byl prioritou návrat do extraligy, doma dvakrát jasně Třebíč přehrál, jenže na ledě Horácké Slavie to tak jasné nebylo. Hosté sice vedli, ale v poslední části jejich bývalý hráč a výborný prvoligový kanonýr Michal Kaňka zaslouženě vyrovnal. Zpátky z hostování ve Vsetíně už byl naštěstí Radek Gardoň a v prodloužení svou druhou trefou v zápase poslal hosty do semifinále s Prostějovem.



Domácí byli skvěle připraveni tehdy ještě neznámým trenérem Rostislavem Čadou, který později koučoval Kometu Brno, Plzeň Liberec, Košice, v KHL HC Slovan Bratislava a Avangard Omsk a ve Švýcarsku HC Ambrì-Piotta.



19. února 2003 SK HS TŘEBÍČ - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:3 PP (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24:00 Tomáš Klimeš, 45:43 Michal Kaňka (Jakub Žiška, Robert Holý) PP2 - 29:38 Jaroslav Kalla (Tomáš Klimt) 4/4, 37:02 Radek Gardoň (Jaroslav Špelda), 64:06 Radek Gardoň (Josef Zajíc). Vyloučení: 4:5, navíc Oldřich Kališ (Třebíč) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 43:27 (9:8, 19:12, 12:3, 3:4) Diváci: 2425.

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Špelda, Čech, Kasík, Mojžíš, Skuhrovec, Chatrnúch, Zeman - Frolík, Gardoň, Musil - Havel, Kalla, Klimt - Kysela, Pazourek, Fink - Bílek, Zajíc ©, Horna.



Osm let stará vzpomínka na utkání Kladna v Plzni je příjemná. Zatímco hosté podali nejlepší výkon v sezoně a vyhráli 4:0, domácí mluvili o výkonu nejhorším. Však také tehdy patřili k elitě extraligy a měli o dvacet bodů víc než Rytíři. Ti před utkáním řešili existenční starosti s financemi, ale pomohl Jaromír Jágr tehdy hrající za Philadelphii. Plzeňští hráči včetně hvězd ztráceli postupně nervy, nešlo jim ten večer nic. A to zápas vysílala televize. Ostře fauloval Martin Straka a pak i další borec se zkušenostmi z NHL - Jaroslav Modrý. Ten dokonce v závěru sekl Petra Kafku tak silně, že sudí kromě trestného střílení dali Modrému i trest do konce utkání. Což je kuriozita. Kafka nájezd nedal, ale celý tým odjel domů spokojen - dvě kola před koncem měl jisté předkolo play off a ještě mohl útočit na přímý postup do čtvrtfinále. Ten se nakonec nepodařil a Kladenští hráli s Brnem dobrou sérii, v níž ale nakonec favoritovi podlehli 0:3.



Přehled branek z duelu v Plzni si prohlédněte ZDE:

22:29 Martin Látal (Michal Lukáč), 26:28 Marek Hovorka PP1, 31:30 Pavel Patera (Jaroslav Kalla), 47:28 Tomáš Knotek (Jakub Valský). Vyloučení: 10:4, navíc Jaroslav Modrý (Plzeň) na 5 min. a do konce utkání Trestná střílení: 59:48 Petr Kafka (Kladno) neproměnil Využití: 0:1 Střely na branku: 21:26 (8:8, 4:14, 9:4) Diváci: 5176.Chábera - Kameš, Drtina, Lepine, Piskáček, Posmyk (od 22. Kužel), Růžička - Kalla, Patera ©, Kuchler - Hovorka, Dragoun, Hluchý - Eberle, Lukáč, Látal - Valský, Knotek, Kafka.

Ostatní zápasy 19. února (od roku 1966):

19. 2. 1967 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

19. 2. 1974 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)

19. 2. 1993 HC POLDI KLADNO - HC PARDUBICE 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

19. 2. 1999 HC KERAMIKA PLZEŇ - HC VELVANA KLADNO 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

19. 2. 2003 SK HS TŘEBÍČ - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:3 PP (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

19. 2. 2009 HC LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 PP (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

19. 2. 2012 HC PLZEŇ 1929 - RYTÍŘI KLADNO 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

19. 2. 2014 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) // olympijská příprava

19. 2. 2015 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 8:3 (1:1, 2:2, 5:0)

