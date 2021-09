Narozeniny

- Bohuslav Ebermann – 73 let. Patří mezi největší osobnosti Plzně. Právě tam strávil většinu své kariéry – celých třináct ročníků. V lize se mimo Plzeň objevil jen během vojny v Jihlavě. Za dva roky tam oslavil hned dva ligové tituly – jediné v jeho kariéře. S Kladnem ho váže turné, kdy Kladeňáci objížděli týmy NHL. Na něm si zapsal, stejně jako Jaroslav Pouzar a Peter Šťastný, hned šest bodů. Nutno připomenout i Ebermannovu reprezentační kariéru. Ve sbírce má zlato, čtyři stříbra a bronz ze světových šampionátů.

- Ivo Kyndl – 57 let. Obránce Ivo Kyndl velkou hokejovou kariéru neudělal, přitom byl výrazným talentem. Do kladenského kádru se dostal v sezoně 1983/84, tedy v ročníku, kdy Kladno chtělo postoupit zpět do nejvyšší soutěže. To se ale nepovedlo. Kyndl si nezajistil pevné místo v sestavě. Odehrál jen 21 zápasů a po jediném roce odešel do Slaného. Do Kladna se později vrátil, když spolu s Vladimírem Kamešem trénoval mládež kladenské PZtky.

- Radek Vosátka – 55 let. Jen o rok později než Kyndl, si připsal debut Radek Vosátka. Tehdy ale zůstalo u jediného utkání. Starty Vosátkovi přibývaly jen postupně. Více se dočkal až v ročníku 1988/89, kdy zasáhl do 31 zápasů. Přestože si zapsal šest přesných zásahů, s Kladnem se po sezoně rozloučil a zamířil do nižší soutěže. Zahrál si za Mladou Boleslav, Tábor či Slavii. Pražanům dokonce pomohl k postupu do extraligy.

- Jakub Lev – 35 let. V Jakubu Lvovi mělo Kladno zajímavý potenciál. S reprezentační osmnáctkou se podíval i na mistrovství světa. Přes Marka Schwarze se sice do brány nedostal, ale i tak si přivezl bronzovou medaili. Ligový titul pak získal s dorostem i juniorkou. S brankářskou konkurencí v áčku ale bojoval těžko. Za čtyři roky se dostal do brány jen 39krát. Vypomáhal alespoň v nižší soutěži v Třebíči Berouně či Šumperku. Kariéru ukončil v pouhých 24 letech po roce v Řisutech.

Ligový debut za Kladno

- 1997 – Milan Nový ml.. Měl moc slavného tátu, hlavně ale málo vyrostl. Možná proto Milan Nový mladší nikdy v hokeji dospělých neprorazil. První zápas za Kladno byl ale památný, píšeme o něm níž. Připojil však už jen jeden další, odešel na hostování, tam ale také nehrál. Prošel řadu klubů, ovšem nikde nevydržel dlouho. Ať to bylo Česko, druhá nejvyšší liga Švédska nebo Slovensko.

- 2003 – Petr Hořava. Po tatínkovi Miloslavovi zdědil Petr post v obraně. Zatímco Miloslav vynikal v podpoře útoku, Petr se zaměřoval hlavně na defenzivu a moc kanadských bodů nezapisoval. Kladno opakovaně opouštěl, ale také se vracel. Takto za kladenské áčko zapsal starty v devíti sezonách. Mimo své Kladno se ukázal v Ústí, Třinci, Znojmě či za Spartu. V létě 2021 se opět do Kladna vrátil. Tentokrát už v roli trenérské. Věnuje se tak výchově mladých talentů.

- 2010 – Jan Piskáček, Samvel Mnacjan a Jan Dalecký

o Kladenský odchovanec Piskáček se v mládí představil mimo jiné i v kanadské mládežnické QMJHL. Tam zaujal na beka velmi dobrou produktivitou. V zámoří ale nezůstal, ale vrátil se zpět domů. V Kladně se hned zabydlel v sestavě A-týmu. Po třech letech ho ale zlákala pražská Sparta. Letos v létě po dlouhých letech Pražany opustil. Nyní velí defenzivě v Českých Budějovicích.

o Mladého Rusa Mnacjana vyhlédl v Omsku Jaromír Jágr. Mnacjan hrál hlavně za juniorku, desítku startů si připsal i za první tým Kladna. Zajímavostí je, že ač obránce, tak premiéru si odbyl v útoku. Odešel do Kazachstánu, později se probojoval až do KHL. Jeho kariéru ale brzy ukončila vážná nemoc, která Mnacjnana velmi předčasně připravila i o život.

o Jan Dalecký patří k hráčům, kteří si zahráli v kanadské juniorské soutěži, byl ale také mládežnickým reprezentantem. Přechod mezi dospělé měl pozvolný. Když ale po několik sezon neprokazoval dobrou produktivitu, zamířil do nižší soutěže. Tři sezony působil v Dánsku, kde se mu dařilo o poznání lépe. Nyní načíná druhý ročník v maďarském Debrecínu.

- 2015 – Brendon Nash.

Kanaďan Nash se mohl pyšnit dvěma zápasy v NHL, mnohem více toho ale odehrál ve farmářské AHL. Kladno pro Nashe bylo prvním evropským angažmá. Dařilo se mu skvěle a rovnou stanovil rekord v počtu bodů obránce. Pak na dvě sezony odešel, aby se vrátil Kladnu pomoci k postupu. Zahrál si i extraligu. Když Kladno nejvyšší soutěž po roce opět opustilo, skončil i Nash. Jak se zdá, tak nejen v Kladně, ale i s hokejem celkově.

Rekordy a zajímavost

- 2006 – Hattrick Vítězslava Bílka při výhře 8:3 nad Zlínem. Stihl ho v rozmezí 17 minut a 50 vteřin.

- 2018 – Kladno se při příležitosti připomínky první mistrovské sezony obléklo do modrých retro dresů. Ty Kladnu štěstí nepřinesly, když prohrálo s Jihlavou 2:3 po samostatných nájezdech.

Zápasy s kulatým výročím

Nehrál se žádný.

Ostatní zápasy 19. září (od roku 1965)

19. září 1975 TJ INGSTAV BRNO - TJ SONP KLADNO 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

19. září 1989 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI KLADNO 6:5 (1:3, 4:1, 1:1)

19. září 1995 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

19. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC PETRA VSETÍN 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

19. září 1999 HC VÍTKOVICE - HC VELVANA KLADNO 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)

19. září 2003 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

19. září 2004 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

19. září 2006 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

19. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

19. září 2010 HC SPARTA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

19. září 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) / hráno v pražské O2 areně

19. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

19. září 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 2:3 SN (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

19. září 2020 VHK ROBE VSETÍN - RYTÍŘI KLADNO 4:3 PP (1:2, 1:1, 1:0 - 1:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

I Brno se jednou rozšouplo a mělo v nejvyšší soutěži dva týmy. K tradiční Kometě se v sezoně 1975/76 přidal Ingstav a Kladno se s ním poprvé utkalo 19. září. Mimochodem pár dnů předtím také v Brně prohrálo se ZKL 0:2. S Ingstavem z toho byla z toho vydřená výhra 3:2, při které skórovali jenom obránci. Dva góly dal kapitán Pospíšil, zbylý v 56. minutě Jan Neliba. Na zápas přišlo 8000 tisíc diváků, však bylo Kladno tehdy mistrem.

19. září 1975 TJ INGSTAV BRNO - TJ SONP KLADNO 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Oldřich Nejezchleb (Milan Bartoň), 32. Jiří Janák (Milan Bartoň) 4/4 - 8. František Pospíšil (Milan Nový), 18. František Pospíšil (Milan Nový), 55. Jan Neliba. Vyloučení: 4:6 Bez využití Střely na branku: 32:34 (11:8, 14:12, 7:14) Diváci: 8000

Sestava Kladna: Krása - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba, Kaberle, Vejvoda - Křiváček, Nový, Skrbek - Novák, Sýkora, Vysušil - Nedvěd, Müller, Novotný.

Zajímavý zápas odehrálo Kladno v roce 1989 v Trenčíně. Ten měl hodně silnou sestavu, ale Kladeňáci zahájili parádně a vedli už 3:0 a ve druhé třetině po zásahu posily ze Slovanu Bratislava Černého 4:1. Pak byli ale hosté pod drtivým tlakem a domácí otočili na 5:4. V poslední dějství ještě Slabý svým druhým zásahem vyrovnal, ale poslední slovo patřilo později slovenské legendě a šéfovi svazu Zdeno Cígerovi. Pak pro změnu drtivě tlačili hosté, ale Hartmana už nepřekonali.

19. září 1989 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI KLADNO 6:5 (1:3, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 19:01 Roman Horák (Robert Kron, Milan Tichý) PP1, 22:38 Juraj Jurík, 33:34 Jaroslav Otevřel, 38:03 Ľubomír Sekeráš (Ján Taraba, Josef Beránek), 39:10 Robert Kron, 47:33 Zdeno Cíger (Ľubomír Kolník) - 03:22 Petr Tatíček (Jiří Dudáček), 07:29 Petr Matula (Vladimír Kameš), 17:00 Petr Slabý (Vladimír Kameš), 20:18 Ivan Černý (Zdeněk Eichenmann), 45:40 Petr Slabý (Michal Mádl). Vyloučení: 3:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 36:35 (12:15, 17:11, 7:9) Diváci: 3699

Sestava Kladna: Kameš - I. Černý, Tatíček, Kadlec, Mádl, Kruliš, Kasík, Lhotský - Dudáček, Eichenmann, Fiala © - Matula, Kameš, Slabý - Jágr, Zajíc, Mach - Mikolášek, Vrkota, M. Procházka.

19. září 1997 se urodilo jedno z největších překvapení všech dob, Kladno porazilo nabitou sestavu Vsetíně 3:2. Mistr přivezl hvězdy Čechmánka, Dopitu, Vlacha, Stavjaňu a další, Kladno v té době už bez hvězd ještě přišlo o nemocného Eichenmanna. Mezi Svobodou a Eiseltem ho nahradil skvěle Milan Nový. Ne, nešlo o slavného borce, ale o jeho syna, který do otcových valit nevyrostl, ale tenhle zápas se ku vydařil. Ještě víc pak vyšel Ladislavu Svobodovi, ten dal Romanu Čechmánkovi dvě branky. Zejména ta druhá stále za zmínku. Čechmánek vida, že na něj Svoboda jede sám, zbrkle vystartoval z klece někam na modrou čáru, ale Svoboda ho viděl, lehce objel a skóroval do prázdné kasy. Vsetín ještě stihl vyrovnat, ale v závěru druhé třetiny udeřil Petr Ton a jeho gól už byl vítězný.

19. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC PETRA VSETÍN 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 01:34 Ladislav Svoboda (Václav Eiselt), 13:19 Ladislav Svoboda (Václav Eiselt, Milan Nový), 39:17 Petr Ton (Ladislav Svoboda, Jan Kruliš) PP1 (4/3) - 21:10 Tomáš Sršeň (Josef Beránek), 26:50 Josef Beránek (Radek Bělohlav, Michal Broš). Vyloučení: 4:6, navíc Rostislav Vlach (Vsetín) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 29:39 (8:15, 12:12, 9:12) Diváci: 4019

Sestava Kladna: Bílek - Kruliš, Skrbek, Hranáč, Kaberle, Židlický, Penk - Ton, Zajíc ©, Mikolášek - L. Svoboda, Nový, Eiselt - Tenkrát, Holšán, Burger - od 21. Beránek, Eichenmann.

Porazit 8:3 Zlín, který už v roce 2006 měl propracovanou svou tradiční obrannou past, to se nezapomíná. Kladnu se to povedlo, parta trenéra Bokroše neměla nárok, kdy se domácím dařily přesilovky, hned třikrát se prosadil Víťa Bílek. Na druhé straně Hamrlík, Leška ani další hráči moc vidět nebyli.

19. září 2006 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 02:54 Martin Procházka (Jiří Zeman), 16:54 Pavel Patera (Martin Procházka) PP2, 19:46 Vítězslav Bílek (Radek Gardoň) PP1, 26:23 Marek Čurilla (Petr Jaroš), 27:50 Vítězslav Bílek (Radek Gardoň), 37:36 Vítězslav Bílek (Radek Gardoň), 46:02 Milan Hluchý (Martin Štěpánek), 49:41 Jiří Kuchler (Jaroslav Kalla) - 11:47 Marek Melenovský (Petr Leška) PP1, 47:37 Martin Záhorovský (Robin Kovář), 54:43 Jiří Marušák (Roman Pšurný). Vyloučení: 3:7 Využití: 2:1 Střely na branku: 36:31 (16:9, 11:10, 9:3/9) Diváci: 2192

Sestava Kladna: Orct (od 48:34 Lev) - Ševc, Zeman, Pavlas, Štěpánek, L. Procházka, Čech, Hájek - Horna, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Hluchý - Havel, Kalla, Kuchler - Frolík, Čurilla, Jaroš.

Pátý zápas sezony, pátá výhra. Lepší začátek extraligy Kladno nepamatuje. V roce 2008 zásadně pomohli Pavel Skrbek a Petr Tenkrát, které čekalo angažmá ve Švédsku. Pardubice vedené Kladeňákem Václavem Sýkorou byly favority, ale nezvládly úvod druhé třetiny, kdy brankář Lašák dostal rychlé dva góly od Diviše a Patery. Pak už to byl koncert, Lašák ani nedochytal.

19. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 04:18 Martin Frolík (Pavel Skrbek), 20:25 Richard Diviš (Martin Procházka, Pavel Patera), 22:15 Petr Tenkrát (Miroslav Kopřiva) PP1, 36:29 Jaroslav Kalla (Pavel Skrbek, Pavel Patera) PP1 (4/3), 47:46 David Růžička (Jan Rudovský) - 57:22 Jan Kolář Ú (Jan Starý). Vyloučení: 7:8, navíc Jiří Cetkovský (Pardubice) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 27:38 (5:12, 14:13, 8:13) Diváci: 3407

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Skrbek, Hořava - Diviš, Patera ©, Procházka - Čurilla, Frolík, Tomajko - Tenkrát, Kalla, Bělohlav - Rudovský, Stieler, Kuchler.

Na 19. září 2012 fanoušci dlouho čekali. V NHL začala výluka a hráči se mohli zapojit do extraligových bojů. Jaromír Jágr už jako majitel klubu nasměroval úvodní duely d pražské O2 areny, ale ještě v noci před vyprodaným utkáním neměl potvrzené od vedení NHL, že hvězdy skutečně mohou nastoupit. Už to, že Jágr mohl zvednout telefon a zavolat slovutnému komisionáři NHL Garry Bettmanovi, je pecka, druhou bylo, že ten povolil jak start Jágra, Plekance, Židlického i Tlustého, tak slávistů Červenky a Sobotky. Nakonec právě tihle dva na ledě vládli více než kladenské star, i když ty také daly góly. paradoxně duel rozhodl Jaroslav Kalla, který odešel z Kladna právě do Slavie. Rekordních 15575 diváků muselo uznat, že Slavia byla lepší.

19. září 2012 (Praha - O2 arena) RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 03:16 Tomáš Plekanec (Jiří Tlustý, Jaromír Jágr), 21:23 Jiří Tlustý (Tomáš Plekanec) - 02:51 Roman Červenka (Vladimír Sobotka, Jaroslav Kalla), 17:45 Vladimír Sobotka (Roman Červenka), 38:40 Jaroslav Kalla (Roman Červenka, Vladimír Sobotka). Vyloučení: 6:7, navíc Roman Červenka (Slavia) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 33:31 (12:13, 9:11, 12:7) Diváci: 15575

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Macholda, Procházka, Růžička, Mocek - Jágr, Plekanec, Tlustý - Obdržálek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Eberle - Valský, Kuchler, Látal.

Jan ŠEJHL