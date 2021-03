Narozeniny:

- Tomáš Kaberle – 43 let. Skvělý obránce měl v áčku raketový start. Po prvním zápase totiž hned naskočil do play off. Než se vydal do zámoří, vydržel v Kladně ještě další tři sezony. Zvláště v té poslední byl i celkem produktivní – připsal si totiž na obránce slušných 23 bodů. Poté už ale čekala slavná NHL, kde spojil své jméno především s Torontem. Avšak Stanley Cup vyhrál až později v dresu Bostonu. Působil také v Carolině či Montrealu. V nejslavnější lize světa odehrál přes tisícovku zápasů. Do Kladna se vrátil pří výlukách 2004/05 (kdy byl vyhlášen nejlepším hráčem extraligy) i 2012/13 i po konci své zámořské kariéry. Z Kladna se dokonce probojoval na Olympijské hry 2014 v Soči. Sestupu mateřského Kladna ale zabránit nedokázal. Pokusil se pomoci ještě k návratu, ale ani to neskončilo úspěchem. Kariéru ukončil po roce v brněnské Kometě.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1999 – Tomáš Ullrych. Pár šancí mezi dospělými dostával útočník Ullrych ještě jako junior. Za sezonu takto nasbíral 4 ligové starty. Na kontě má i jednu asistenci. Další příležitost už odchovanec PZ Kladno nedostal. Zahrál si také například za Slaný či Řisuty.

- 2001 – Marek Pinc, Martin Táborský a Jaroslav Roubík.

o Brankář nevelkého vzrůstu Pinc pochází z Mostu, kde s hokejem i začínal. První zkušenosti s extraligou nabíral v nedalekém Litvínově. První velkou štací ale bylo právě Kladno. Po jediné sezoně se na sever Čech opět vrátil. Jméno si udělal například ve Vítkovicích, odkud se dostal i do reprezentace.

o Rodák z Hradce Králové Táborský přišel do Kladna i se svým bratrem Pavlem. Zatímco zkušenější Pavel po roce odešel, Martin v kladenské obraně vydržel hned tři ročníky. Poté odešel na zkušenou do Dánska. Později se na pár zápasů objevil v nejvyšší soutěži i v dresu Pardubic.

o Pouze malou stopu zanechal v Kladně Jaroslav Roubík. Odchovanec pražské Sparty odehrál za Středočechy jen 7 zápasů, ve kterých nebodoval. Většinu kariéry strávil v první lize, kde sbíral rekordy v počtu startů i v bodování soutěže. Po konci kariéry se dal na trénování.

Rekordy a zajímavost:

- 1968 – Kladno vyhrálo v Chomutově 12:2. To je nejvyšší venkovní výhra Kladna v nejvyšší soutěži. Hattrickem se na ní podílel František Pospíšil. Na zimní stadion si ale našlo cestu pouze 300 diváků. Což je smutný rekord na venkovním zápase Kladenských.

- 1982 – Prohrou 2:3 po samostatných nájezdech s Brnem začala rekordní 13zápasová série venkovních proher.

Zápasy s kulatým výročím:

Tři kola před konce ročníku 2000/01 mělo už Kladno jistotu záchrany, možná i proto zápas na ledě tehdy velice silné Sparty nezvládlo. I proto trenéři Novák s Fialou dali postupně šanci všem nominovaným hráčům. Sparta byla od začátku lepší, dala i dvě branky. A hlavně: když konečně Svoboda snížil na 1:3, rychle udeřila počtvrté. Perličkou je, že dva hráči z kladenské soupisky se v kariéře dostali do NHL a v tomhle duelu si Róbert Döme a Tomáš Plekanec zahráli v jedné formaci. Brankáře Břízu ale nepřekonal ani jeden.



2. března 2001 HC SPARTA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 05:40 Libor Zábranský (Michal Sivek, Michal Broš), 07:49 Ondřej Kratěna (Michal Broš, Michal Sivek), 24:59 Petr Hrbek (Jaroslav Nedvěd, Richard Žemlička) PP1, 33:13 Petr Hrbek (Patrik Martinec, Jaroslav Nedvěd) PP1, 55:04 Jiří Zelenka (Václav Novák, Jaroslav Hlinka) - 29:37 Ladislav Svoboda (Jiří Kameš, Pavel Geffert). Vyloučení: 5:3 Využití: 2:0 Střely na branku: 41:27 (14:8, 15/3:9, 9:10) Diváci: 4676.

Sestava Kladna: Pinc (od 33:13 Horčička) - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Kasík, Boháček, Táborský, od 21. Kříž, D. Patera - Svoboda, Kameš, Geffert - Döme, Plekanec, Klimt - Havel, Skuhravý, Sedlák - od 10. Kalla, Roubík, Horna.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Rekordní výhra 12:2 v Chomutově se zrodila v roce 1968 z několika důvodů. Kladno přijelo na sever Čech kompletní a ve velké herní pohodě. Naopak domácí už ztratili naději na záchranu a řádila u nich chřipka a další zranění. A tak bylo jasné, že se nebudou hrát vyrovnané zápasy jako v předešlém průběhu ligy, kdy Chomutov dokonce jednou Kladno porazil. V tomhle duelu před pouhými třemi stovkami diváků stačilo hostům tréninkové tempo. Hattrickem a jednou nahrávkou se zaskvěl František Pospíšil.



2. března 1968 TJ VTŽ CHOMUTOV - TJ SONP KLADNO 2:12 (0:3, 0:5, 2:4)

Branky a nahrávky: 45. Josef Volák, 52. Josef Klíma [Pavel Michalec] - 00:15 Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 6. Jindřich Lidický (Jindřich Karas), 7. Eduard Novák (František Pospíšil), 21. Jindřich Lidický, 26. František Pospíšil, 31. František Pospíšil (Josef Vimmer) PP1, 33. Jindřich Karas PP1, 38. Josef Vimmer (Jindřich Karas), 44. Jiří Šaloun (Zdeněk Nedvěd) PP1, 48. Zdeněk Nedvěd (Jiří Šaloun), 51. Vladimír Markup (Eduard Novák), 60. František Pospíšil PP1. Vyloučení: 5:4 Využití: 0:4 Střely na branku: 19:42 (9:15, 3:11, 7:16) Diváci: 300.

Sestava Kladna: Termer - S. Bauer, Pospíšil, Vinš, L. Bauer (od 35. Kohout) - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Stach, Štrojza (od 41. Šaloun).



2. března 1976 přišlo na zimák pět tisíc natěšených fandů. O den dříve totiž vedoucí Pardubice prohrály se třetí Jihlavou a Kladeňáci, kteří předtím právě perníkářům nečekaně doma podlehli, se proti Brnu mohli dostat zpět do čela ligové soutěže. A tehdy čtvrtou Kometu rozprášili 8:1 - to byla ještě ráda. Rozhodla už druhá část první třetiny, kterou deník Svoboda označil jako deset exportních minut Made in Kladno. Padly čtyři góly, trenéru Volfovi navíc dokonale vyšel tah se zařazením Zdeňka Nedvěda do elitní formace k Novákovi a Novému. Brnu nepomohl ani výkon brankáře Dzurilly, pro kterého na sklonku kariéry začínal jeho nejslavnější rok, vždyť v září Vlado chytal nezapomenutelné zápasy proti Kanadě na Kanadském poháru, kde vychytal i bájnou výhru 1:0. A o pár měsíců později pomohl při zámořském turné i Kladnu. V tomhle zápase ho ale hoši s Poldinkou na dresu nešetřili a po páté brance ho střídal mladší Ševela.



2. března 1976 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 8:1 (4:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. František Pospíšil (Eduard Novák), 12. Lubomír Bauer (Miroslav Křiváček), 13. Eduard Novák (Milan Nový, Zdeněk Nedvěd), 17. Milan Nový (Zdeněk Nedvěd, Eduard Novák) PP1, 24. Milan Nový (Zdeněk Nedvěd), 31. Zdeněk Müller (Bohumil Čermák, Jaroslav Vinš), 31. Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller, Lubomír Bauer), 57. Zdeněk Nedvěd (Milan Nový, Jaroslav Vinš) - 34. Vladimír Kunc (Josef Černý) 4/4. Vyloučení: 4:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 56:16 (19:4, 17:5, 20:7) Diváci: 5000.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Nedvěd - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.



V sezoně 96/97 se do reprezentace prosadil Libor Procházka, nakonec byl i oporou zadních řad na slavném světovém šampionátu v Helsinkách, kde byl důležitou postavou nezapomenutelné rvačky s Kanadýry. Fantastický zápas sehrál i za Kladno 2. března doma proti Litvínovu. Dal Orctovi dva góly a ty rozhodly. Navíc přihrál i na třetí Eiseltův. V téhle sezoně po odchodu slavné Blue Line byl ale hlavní hvězdou brankář Milan Hnilička. Pořád ještě mladík chytal bravurně, zlobily ho jen občas laciné branky mezi nohy. Ne ale proti Chemikům, tam chybu neudělal. Za povšimnutí stojí kladenská obrana. Tehdy z ní strach nešel, až na Kruliše a Kasíka pomalu všichni nosili košíky, ale v budoucnu se kromě Libora Procházky staly hvězdy i z Tomáše Kaberleho, Marka Židlického a Pavla Skrbka.



V téhle sezoně Kladno dávalo většinou maximálně tři čtyři branky za zápas, přesto se senzačně probilo do play off. Po odchodu Blue Line, což bylo 61 branek v předešlém ročníku, si klub pořídil velmi slušnou formaci Svoboda - Eichenmann - Eiselt. Ta ale dala branek jen polovinu co Blue Line. Pomáhali ale Petr Ton s Josefem Zajícem, vidět už byli i mladíčci Burger s Tenkrátem. Kdyby se tohle mužstvo nerozeběhlo, klidně mohlo po nějaké době bojovat o nejvyšší pozice.



2. března 1997 HC POLDI KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 16:03 Libor Procházka (Marek Židlický, Josef Zajíc) PP1, 18:32 Libor Procházka (Václav Eiselt, Zdeněk Eichenmann) PP1, 33:59 Václav Eiselt (Marek Židlický, Libor Procházka) PP1 - 02:55 Robert Kysela (Normunds Sējējs, Tomáš Vlasák) PP1. Vyloučení: 4:6 Využití: 3:1 Střely na branku: 39:24 (10:12, 14:5, 15:7) Diváci: 4019.

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Skrbek, Procházka, Kaberle, Židlický, Kasík - Tenkrát, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Čermák, Kuchler.



V roce 2013 Kladnu odjely všechny hvězdy po výuce NHL zpět do zámoří, ale zbylí kluci senzačně vyřadili v předkole Pardubice. Klinickou smrt přežili 2. března ve druhém domácím duelu, v němž dostali gól na 1:2 chvíli před koncem z hole Tomáše Noska (dnes Las Vegas). Naštěstí tehdy zářilo duo M. Hořava – Patera. Zařídili už první gól a na 2:2 vyrovnali chvíli po Noskově zásahu, když Hořava našel geniálně u tyčky kapitána Pateru. Výbuch euforie se opakoval v prodloužení, v němž Dragoun už mohl z křídla zakončit, ale ještě vylepšil pozici Jakubu Valskému, který rozhodl. Kladno nakonec vyhrálo sérii 3:2.



Video si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube



2. března 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 3:2 PP (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Branky a nahrávky: 26:45 Miloslav Hořava (Pavel Patera, Petr Hořava), 56:26 Pavel Patera (Miloslav Hořava, David Růžička) PP1 (4/3), 64:23 Jakub Valský (Michal Dragoun, Marek Černošek) 4/4 - 26:59 Jan Semorád (Radoslav Tybor, Jiří Marušák), 53:36 Tomáš Nosek (Jiří Marušák, Petr Mocek). Vyloučení: 6:10 Využití: 1:0 Střely na branku: 38:33 (9:12, 11:10, 11:8, 7:3) Diváci: 4616.

Sestava Kladna: Chábera - Procházka, Růžička, P. Hořava, Piskáček, Doudera, Černošek, Kameš - Eberle, Lukáč, Látal - Jass, Patera ©, M. Hořava - Valský, Dragoun, Kuchler - Dalecký, Melka, Kuchejda.



A ještě krátký výlet do nedávné minulosti. V roce 2019 začalo Kladno svou poušť zpět do extraligy čtvrtfinálovou sérií s Přerovem. Neoblíbeného soka porazili doma v obou zápasech, ten druhý dokonce díky skvělému Cikánkovi zvládli s čistým kontem 4:0. Zápas otevřela kulišárna Tomáše Plekance, který nachytal Klimeše bekhendem z úhlu. Pak Cikánek lapil sólo Sikory a na druhé straně zvýšil Zikmund. Rytíři pak už partii zvládli i bez zásadní pomoci teprve se rozehrávajícího Jágra. Tehdy zaujalo hodnocení kouče Přerova Vladimíra Kočary, že Kladno je silnější bez Jágra. Brzy mělo být vše jinak, Jágrovy momenty přišly ale až proti Jihlavě a hlavně v baráži.



Video:

Zdroj: Youtube





2. března 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 05:12 Tomáš Plekanec (Antonín Melka, André Lakos), 24:27 Ladislav Zikmund (Josef Zajíc, Patrik Machač), 31:02 Linus Svedlund (Adam Kubík, André Lakos), 55:32 Antonín Melka (Petr Vampola, Jiří Říha) PP2. Vyloučení: 6:11 Využití: 1:0 Střely na branku: 29:27 (9:11, 13:9, 7:7) Diváci: 4628.

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Svedlund - Jágr, Plekanec, Melka - Strnad ©, Vampola, Redlich - Jelínek, Machač, Zikmund - Kružík, Kaut, Kubík.

