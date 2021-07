Narozeniny

- Tomáš Vokoun – 45 let. Rodáka z Karlových Varů přetáhlo Kladno z dorostu Sokolova. V sezoně 1993/94 jako sedmnáctiletý dostal první starty za kladenské A-mužstvo. Už tehdy si ho v draftu NHL vyhlédl Montreal. Vokoun v Kladně ale ještě rok zůstal a po odchodu jedničky J. Kameše se pravidelně střídal o místo bráně s Martinem Chladem. V play off už byl jedničkou a tým došel d pátého zápasu semifinále, kde padl se Zlínem.

Poté už se Vokoun vydal do zámoří. Za montrealské Canadiens si zachytal jediný zápas, který mu totálně nevyšel, přesto se v soutěži prosadil. Hlavě v Nashvillu, v dobrých výkonech pak pokračoval i na Floridě. Představil se také v dresu Washingtonu či naposledy v NHL v Pittsburghu. Na Stanleyův pohár sice nedosáhl, dvakrát ale byl oceněn v podobě nominace do zápasů hvězd NHL.

Na starý kontinent se vrátil jen během výluky 2004/05. Tehdy si za své působiště vybral Znojmo a později také finský HIFK. Ve své sbírce má čtyři cenné medaile s národním týmem. Ještě s osmnáctkou bral na světovém šampionátu bronz, s dospělými pak vlastní olympijský bronz a dvě zlaté medaile z mistrovství světa. Ve všech případech byl právě Vokoun tím maskovaným mužem, na kterém ležela hlavní zodpovědnost. Ve Vídni 2005 napravil i selhání z Prahy 2004 a vrátil Američanům hořkou prohru na nájezdy stejnou mincí. Památné je i mistrovství světa z roku 2010, kdy Vokoun musel vychytat nájezdy v čtvrtfinále i semifinále. Ve finále pak deptal hodně favorizované Rusy a zlato jim doslova ukradl. Po konci hráčské kariéry se věnuje výchově mladých talentů na Floridě.

- Jiří Exner – 27 let. Brankář Exner prošel mládeží kladenské PZtky. Až v dorosteneckém věku přešel do silnějšího kladenského dorosteneckého týmu. V sezoně 2012/13, své premiérové mezi juniory, byl jasnou jedničkou týmu, vysloužil si také nominaci do reprezentační devatenáctky. I díky tomu se podíval i na lavičku seniorského kladenského mužstva. Do zápasu se ale nedostal. I o rok později několikrát kryl záda startujícímu brankáři, ale ani tehdy se mezi tři tyče nepostavil. Zachytal si jen na hostování v druhé lize v Jindřichově Hradci a Milevsku. Později působil také v Kralupech.

Jan ŠEJHL