Narozeniny

- Antonín Jakubše – 101. výročí narození. Vystudovaný inženýr Jakubše byl zakládajícím členem HOSK Slavoj Kročehlavy. Tam ve čtyřicátých letech válel spolu i s bratrem Janem. Poprvé se v kladenských barvách objevil už v sezoně 1945/46. Zvláště se obránce Jakubše blýskl o tři ročníky později, kdy v šesti soutěžních utkáních nasázel solidních šest branek. Ještě jako aktivní hráč působil na pozici sekretáře a pak dlouhé roky také jako vedoucí mužstva.

- Martin Čech – 45. výročí narození. Rodák z Havlíčkova Brodu vstoupil mezi dospělé ve Zlíně, jméno si ale udělal v Plzni. Právě ze západočeské metropole se probojoval nejen do reprezentace, ale získal si angažmá ve finském Jyväskylä. O rok později už působil u Pelikánů v Lahti. Ti však neměli šanci na play off a obránce Čech tak zamířil na závěr sezony do Kladna. Za Středočechy odehrál pouhých 18 zápasů, byl pro ně však zásadní posilou pro boj v play off a následné baráži. Ve vyřazovací části byl Čech neproduktivnějším obráncem a v baráži nakonec vstřelil i do sítě Havířova vítězný gól v posledním zápase sezony. Po postupu se vrátil zpět do Finska, přes dvě sezony působil i v Rusku. Do Čech se vrátil před sezonou 2006/07. Tehdy si vybral Pardubice, se kterými oslavil extraligové stříbro. Další sezonu už ale nepřidal. 6. září 2007, týden před začátkem sezony, totiž přišel o život při dopravní nehodě. Bylo mu pouhých 31 let.

- Radek Štěpán – 42 let. Obránce Štěpán pochází z Děčína. V kladenském A-týmu se ale příliš neohřál, jako junior za něj odehrál pouhé dva zápasy. Do statistik se zapsal jen jedním trestem. Často byl také připraveným náhradníkem. Poté se vydal na zkušenou do zámořských soutěží. Dvanáct let působil také ve francouzském Tours, kde byl i kapitánem.

- Arťom Těrnavskij – 38 let. Zadák z Magnitogorsku platil za talent, který v mládežnických kategoriích oblékal i reprezentační dres. S osmnáctkou sborné získal dokonce zlato. Na draftu NHL si ho vybral Washington, ale přechod mezi dospělé měl Těrnavskij poněkud pozvolnější a dlouho se ohrával v nižších soutěžích či v Kazachstánu, kde se podílel na dvou mistrovských titulech. Poté se probojoval také do KHL, kde hájil barvy například CSKA Moskva, Čechova či Vladivostoku. Jako vladivostocký Admirál si zahrál proti Kladnu v přípravném utkání během olympijské pauzy 2014. Kladenský dres pak oblékl o dva roky později. Rytíři si od něj slibovali důraznou defenzivní hru. K tomu přidal i pět kanadských bodů. Kladno ale tehdy nezvládlo čtvrtfinále s Ústím. Tím skončilo nejen Těrnavského angažmá v Kladně, ale celá jeho kariéra.

- Marek Račuk – 29 let. Původem teplický útočník Račuk působil od mládežnických kategorií v Litvínově. V juniorském věku ale přestoupil do konkurenčního Chomutova, kde si zahrál i extraligu. Během sezony 2015/16 ho Piráti v rámci střídavých startů poslali na sedm zápasů do Kladna. Tehdy příliš nezaujal. Zajímavé jméno si vybudoval až později v Prostějově, kde patřil mezi neproduktivnější hráče soutěže. Tím si vysloužil další šanci u Rytířů. Ačkoliv mu někteří fanoušci vyčítali laxní přístup, Račuk sbíral v základní části bod na zápas. Nezapadl ani v play off a měl svůj podíl na kladenském postupu do extraligy. Po sezoně se s Kladnem domluvil na nové smlouvě a modrobílé barvy tak bude hájit i v příští sezoně.

- Jan Lukáš – 28 let. Olomoucký rodák byl mládežnickým reprezentantem. Podíval se i na juniorské mistrovství světa, kde se ale nakonec do brány nedostal. Jako talent si ho vyhlédl i Lev Praha, ve kterém si Lukáš v jednom zápase ročníku 2013/14 vyzkoušel KHL. Více ale působil jen v české první lize. O rok později už chytal ve Spartě, ale ani tam se do brány moc nedostával, a tak ho získalo Kladno. U Rytířů předváděl zajímavé výkony a na úkor zkušenějšího Chábery byl kladenskou jedničkou pro vyřazovací boje. Kladnu se tehdy nedařilo a vypadlo ve čtvrtfinále s Jihlavou a Lukáš se po konci sezony vrátil zpět do Sparty. Víc prostoru dostal až v Mladé Boleslavi. Velký podíl měl také na mistrovském titulu Banské Bystrice. Poté už zamířil domů do Olomouce, kde dodnes tvoří kvalitní brankářský tandem s Branislavem Konrádem.

- Tomáš Guman – 24 let. Útočník Guman pochází z Roudnice nad Labem, hokejově ale vyrůstal hlavně v Ústí nad Labem. Jako sedmnáctiletý pak zvolil nevšední cestu, když odešel do Švýcarska, kde působil v mládežnickém týmu Davosu. Juniorskou soutěž si vyzkoušel také ve Švédsku. Po návratu do domoviny si ho vybral českobudějovický Motor, kde Guman dostal šanci mezi dospělými. Se Znojmem poznával také mezinárodní EBEL, ve Vítkovicích pak českou extraligu. Do Kladna Guman přišel před sezonou 2020/21. V základní části se solidními 26 body patřil mezi pětici nejproduktivnější Kladeňáků. V závěru sezony se mu příliš nedařilo a během play off vypadl ze sestavy. Vrátil se až na poslední dva finálové zápasy, kdy byl vítaným oživením sestavy.

- Martin a Ondřej Bláhové – 21 let. Hokejové začátky obou bratří Bláhů podobné. Oba působili v Kladně již od mládí a oba měli i podobná čísla. Přechod mezi dospělé ale vyšel mnohem lépe Ondřejovi. Ten si už v sezoně 2018/19 zahrál hned osmnáctkrát za kladenské áčko, zatímco Martin pouze čtyřikrát. O rok později Ondřej přidal dokonce extraligové starty. Tehdy Martin působil pouze v čínském týmu hrající českou druhou ligu. V uplynulé sezoně se pak obě dvojčata potkala v Ústí nad Labem. Ondřej tam bude působit i v příští sezoně ještě se starším bratrem Štěpánem. Budoucí angažmá Martina zatím není známé.

Jan ŠEJHL