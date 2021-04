Narozeniny:

- František Pospíšil – 77 let. Jeden z nejlepších kladenských i českých obránců historie se narodil v Unhošti. Ještě v dorostu ho trenéři stavěli do útoku. Do zadních řad přešel až v A-týmu. I proto pařil mezi produktivní beky. V kladenském áčku působil dlouhých 17 sezon. Byl také oporou reprezentace. Podíval se hned na 11 světových šampionátů, odkud si přivezl 9 medailí – po třech od každé barvy. Dvakrát byl vyhlášen i nejlepším obráncem mistrovství. Podíval se také na olympijské hry, ze kterých přivezl dvě stříbra a bronz. Za zmínku jistě stojí i účast na Kanadském poháru 76, kde s československým týmem dokráčel až do finále. Po konci aktivní kariéry byl také trenérem, který Kladno dovedl k poslednímu mistrovskému titulu. Medaile vozil také jako trenér s reprezentační dvacítkou. Patří do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace, ale i českého a kladenského hokeje.

- Richard Adam – 51 let. Benešovský rodák začínal s hokejem vkročil do velkého hokeje v jihlavské Dukle, kde působil už od dorostu. Zahrál si také za Kometu Brnu či Spartu. Právě z pražského klubu se dostal do Kladna. Byla to ale jen krátká epizoda. Na kontě má pouze čtyři zápasy v kladenském dresu. Odešel do Jihlavy. Zahrál si také v Německu, Dánsku či Norsku.

- Martin Štěpánek – 50 let. I třetím oslavencem dne je obránce. Pro ústeckého rodáka a odchovance bylo Kladno první štací v nejvyšší soutěži. Už z Kladna se podíval i do reprezentace. Po dvou sezonách odešel do Litvínova. Když se do Kladna vracel před sezonou 2006/07, byl Štěpánek mistrem světa či finské ligy. Prosadil se také ve Švýcarsku, krátce si zahrál také v Rusku či Švédsku. V Kladně se ale kruh uzavřel – bylo to pro Štěpánka i poslední extraligové angažmá. Po konci aktivní kariéry se dal na trenéřinu.

Ligový debut za Kladno:

- 2010 – Lukáš Kužel. Jak už to tak bývá, když má klub jistotu záchrany, dostávají příležitost se ukázat nové naděje. Přesně to je i případ obránce Lukáše Kužela. Tehdy odehrál jediný zápas v celé sezoně. V dalších letech to nebylo o moc lepší. V sezoně 2012/13 ale Kladno trápily problémy v zadních řadách a Kužel si hodně zahrál dokonce v play off. Hodně na sebe upozornil ještě o rok později. Tehdy totiž naskočil do brány Berouna, který byl v bojích o záchranu bez gólmana.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1978 – František Pospíšil a Zdeněk Nedvěd. Pospíšila si připomínáme výše jakožto oslavence. Připomeňme si ještě jeho statistiky v kladenském dresu. Legendární obránce za Kladno odehrál 622 ligových zápasů. To ho řadí na 6. místo klubových tabulek. Na kontě má také 134 gólů a je tak nejlepším obráncem – střelcem v kladenské historii.



o Mistrovským titulem se rozloučil také Zdeněk Nedvěd. Byl to pro něj už čtvrtý titul v řadě. Možná končit ještě nemusel. I ve své poslední sezoně byl totiž čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Kladna. Masaryk, jak se mu pro lánský původ přezdívalo, za Kladno odehrál solidních 13 sezon. Jediným jeho působištěm mimo Kladno byly Košice, kam musel Nedvěd na vojnu a po ní tam nějakou dobu zůstal. Doma v Kladně odehrál novopečený člen Síně slávy kladenského hokeje úctyhodných 439 zápasů s bilancí 155 branek.



- 1994 – Jaroslav Kameš. Brankář Jaroslav Kameš odchytal v Kladně 6 sezon. V té poslední si vybojoval post jedničky týmu, ale také účast na olympijských hrách. Vše ale zastínil poslední zápas. V rozhodujícím pátém semifinále totiž za více než 11 minut pustil hned 4 branky. Kladno se sice ještě dovedlo do zápasu vrátit, na Kamešovi ale ulpěl stín pochybností a sérii o třetí místo dochytal Tomáš Vokoun. Po sezoně musel Kameš z Kladna odejít a už se nikdy nevrátil.



- 2010 – František Mrázek. Útočník Mrázek patří mezi hráče, kteří se do Kladna opakovaně vraceli. Borec, kterého draftovalo Toronto, přišel do středočeského klubu hned třikrát. Vždy do byla výpomoc pro konec sezony. Nejlépe patrně bude Mrázek vzpomínat na sezonu 2004/05, kdy to Kladno dotáhlo do čtvrtfinále. Po konci v Kladně působil také v nižších německých soutěžích.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavé z ostatních zápasů hraných 2. dubna?



Rozlučka se vším všudy se hrála v Kladně v roce 1978. Domácí měli jistý titul a těšili se na pohár, který jim doktor Andršt, tehdejší šéf československého hokeje, předal po utkání s Trenčínem. Slovenský celek ještě neměl pohodičku, naopak. Na předposledním místě hájil náskok před Plzní a potřeboval aspoň bod. Ale Kladno Dukle nic nenechalo, i když to po první třetině v hledišti někdo pronesl. Domácí totiž hráli křečovitě, nedařilo se jim a šance měl hlavně Trenčín. Něco Krása pochytal, ale Kocián ho překonal a hosté vedli až do Pospíšilova vyrovnání v oslabení.



Kapitán a jeden z nejslavnějších hráčů Kladna vůbec se tehdy loučil s týmem, který tolik let pomáhal směrovat a rozlučka to byla bravurní. Kromě pěkného vyrovnávacího gólu připojil ve třetí třetině dokonalou přihrávku Bauerovi a jeho tým zápas ovládl.



Zprvu nervózní hosté se pak uklidnili, když zjistili, že Plzeň v Košicích nevede. Jenže ona góly dala, a tak Trenčín čekal ještě doplňkový duel o záchranu na neutrální půdě v Brně s Plzní Tam ji porazil na nájezdy, tak bylo finále ligy dramatické.



To už ale Kladenští byli na dovolené. Oslavy na zimáku byly velkolepé, šampaňské stříkalo na všechny strany. Mužstvo už za sebou mělo úspěchů mnoho, ale třeba trenér Bohumil Prošek slavil svůj první titul v roli kouče. Při napití šampusu se až zakuckal, jakou měl radost. Zmíněný František Pospíšil se loučil s grácií. Ten den slavil 34. narozeniny, to dnes není pro hokejistu žádný věk. Jenže on ovládal umění odejít v pravou chvíli. V reprezentaci se rozloučil rok předtím, šampionátem v Praze se zlákal nenechal. V Kladně nahlásil také odchod včas, náhrada v podobě Miloše Hořavy dorůstala.



Mužstvo si společně zazpívalo dávnou hymnu … "spojka zase křídlu, křídlo centruje," a slavilo se do rána.



2. dubna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 31:41 František Pospíšil (Milan Nový) SH1, 44:31 Lubomír Bauer (František Pospíšil), 46:35 Milan Nový (Lubomír Bauer) PP1, 51:19 Eduard Novák (František Pospíšil) - 08:35 Vladimír Kocián (Alojz Meluš). Vyloučení: 6:7, navíc František Hossa (Trenčín) na 10 min. Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 42:25 (10:13, 17:5, 15:7) Diváci: 5000.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Skrbek.

V roce 1988 Kladno na poslední chvíli postoupilo do čtvrtfinále play off, které se do naší ligy vracelo po dlouhých 15 letech. Na ledě lídra základní části Českých Budějovic urvalo jeden ze dvou zápasů a v sérii hrané na tři vítězné mu stačilo doma naplno uspět. Jenže do utkání číslo 3 šlo oslabené o dvě hvězdy - Miloše Hořavu a Jiřího Dudáčka, nakřáplý byl i Vladimír Kameš hrající v životní formě. Ztráty měl ale i protivník a hlavně, Kladno evidentně mělo touhu.



Jeho první branku z hole Tatíčka vymazal ještě ex-kladenský Jan Bláha, ale pak zaúřadoval právě Kameš. Kličkami a klamáním tělem doslova vyšachoval obranu hostů a zavěsil pod klacek! Poldováci pak dřeli, bránili jako čerti. Skvěle chytal Milan Dudáček a František Větrovec ve chvíli nejtěžší šipkou zmařil ránu do opuštěné brány. bylo jasné, že nečekaně slabší návštěva už druhý den nehrozí, nabitý zimák bude sledovat boj o senzaci roku.

2. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 07:32 Petr Tatíček (Vladimír Kameš) 4/4, 23:56 Vladimír Kameš (František Větrovec) - 22:37 Jan Bláha (Radek Ťoupal, Karel Soudek). Vyloučení: 3:3 Bez využití Střely na branku: 29:21 (7:8, 10:8, 12:5) Diváci: 4727.

Sestava Kladna: Dudáček - Lhotský, Pospíšil, Větrovec, Tatíček, Veber, Aschenbrenner - Kuthan, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Hrabě (od 23. Knotek), Gardoň, Slabý.

Rozhodující utkání semifinále play off 1994 si ještě mnozí dnešní fanoušci Kladna pamatují a i po letech je jim líto, že tehdejší mužstvo, nejlepší v Česku, nedošlo až na vrchol. Důvodem byl zápas, o němž bude řeč. Olomouc totiž dávala branky od druhé minuty a trestala obrovské chyby domácích. Zdaleka to nebyly jen chyby brankáře Kameše, na něhož se pak koukalo v Kladně skrz prsty několik let. Domácí ale v šílené první třetině zároveň ukazovali svůj útočný talent a povedlo se jim pokaždé dotáhnout.



Od druhé třetiny už to byl opatrnější hokej, Olomouc šla ale zase do vedení po nenápadné ráně Černého, to už byl v bráně náhradník Martin Chlad. V poslední třetině tak domácí zatroubili k náporu a Zajíc po ráně Kadlece vyrovnal na 5:5. Prodloužení pak gól ani velké šance nepřineslo, a tak rozhodly nájezdy. Hosté dali hned první dva (Dopita a Čikl), kladenským Čermákovi, Zajícovi, Gardoňovi i Krulišovi ztěžkly ruce a bylo po nadějích.



2. dubna 1994 HC KLADNO - HC OLOMOUC 5:6 SN (4:4, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 03:49 Patrik Eliáš (Radek Gardoň), 08:14 Josef Zajíc (David Čermák, Radek Gardoň) PP1, 17:07 Pavel Patera (Petr Ton) PP1, 18:03 Jiří Beránek (Josef Zajíc, Milan Ruchař), 51:50 Josef Zajíc (Drahomír Kadlec, Radek Gardoň) PP1 - 01:32 Martin Smeták (Igor Čikl), 04:41 Zdeněk Eichenmann (Josef Řezníček), 06:32 Zdeněk Eichenmann (Josef Řezníček, Jaromír Látal) PP1, 11:02 Aleš Flašar (Igor Čikl), 30:25 Michal Černý (Jiří Dopita, Michal Slavík), 70:00 Jiří Dopita GWS. Vyloučení: 5:9 Využití: 3:1 Střely na branku: 37:27 (15:6/3, 8:11, 10:3, 4:4) Diváci: 4585.

Sestava Kladna: Kameš (od 11:02 Chlad) - Kruliš, Kaberle, Kadlec, Veber, L. Procházka, Kasík - Beránek, Zajíc ©, Mikolášek (od 15. Ruchař) - Čermák, Gardoň, Eliáš - Ton, Patera, Vejvoda.

Před třetím kolem baráže v roce 2019 obcházela Kladno nervozita. Tým nedal v prvních zápasech ani jeden gól, dostal jich sedm a neměl ani bod. Zvlášť cvičení s Pardubicemi (0:5) nepomohlo ani psychice. Tým byl rozhodnutý porazit České Budějovice a odpíchnout se. Naštěstí se to povedlo, když brzy mířil z kruhu dokonale Antonín Melka a později se trefil ještě Nash. Kladno dobře bránilo a Jihočeši nebyli tak kousaví, jako být umí.

Video ze zápasu najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

2. dubna 2019 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11:04 Antonín Melka (Brendon Nash) PP1, 35:14 Brendon Nash (Tomáš Plekanec, André Lakos). Vyloučení: 5:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 29:31 (10:11, 13:9, 6:11) Diváci: 4720

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Ostatní zápasy 2. dubna (od roku 1966):



2. dubna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

2. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

2. dubna 1994 HC KLADNO - HC OLOMOUC 5:6 SN (4:4, 0:1, 1:0 - 0:0)

2. dubna 2010 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 5:6 (1:1, 2:4, 2:1)

2. dubna 2019 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK