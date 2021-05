Narozeniny, debuty, derniéry, rekordy:

Tentokrát žádné…

Co je třeba zajímavého v seznamu zápasů?

Už korunovaný kladenský mistr ČSSR přijel ve 40. kole ročníku 1974/75 do Bratislavy a se zlou se potázal. Domácí fanoušci sice mistrům na úvod zatleskali, ale Slovanisté Kladno nešetřili ani trochu. Tři slepené branky v síti Termera určily ráz zápasu, i když hosté po přestávce hodně přidali a vytvořili si celou řadu vyložených šancí. Jenže skvělého Sakače nepřekonali ani jednou, ten prostě stáhl roletu, jak už se tehdy psalo. Hrdinou utkání byl Július Haas (hattrick), dva body si připsal obránce Jozef Bukovinský, který hrál hokej v klasických brýlích.

2. května 1975 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Štefan Molnár, 11. Július Haas (Marián Šťastný), 12. Jozef Bukovinský (Štefan Molnár) 4/4, 23. Július Haas (Milan Mrukvia), 36. Štefan Molnár (Jozef Bukovinský), 43. Július Haas (Milan Mrukvia ⇆ Štefan Molnár), 57. Miroslav Miklošovič (Marián Šťastný). Vyloučení: 5:1 Bez využití Střely na branku: 35:32 (10/5:7, 8:14, 12:11) Diváci: 2460.

Sestava Kladna: Termer (od 14. Krása) - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Müller, Filip.

A ještě jeden nepovedený výlet na Slovensko, který ale bolel víc než prohra v Bratislavě. V roce 1984 se Kladno vydalo do Nitry, kde se hrál druhý kvalifikační turnaj o postup do I. ligy. Kladno předtím v domácím miniturnaji remizovalo s Nitrou 3:3, ale přejelo Plzeň 8:3. Mělo tak velkou naději na návrat mezi elitu, jenže ani druhý zápas s Nitrou svěřenci trenéra Bohumila Proška nezvládli. Přes našlapanou halou Jan Novotný pouze vyrovnal domácí náskok 1:0 (po pár vteřinách), ale ve zbytku utkání se Kladnu nevedlo. Na druhou stranu i bod byl dost pro to, aby v posledním duelu s Plzní stačila kladenským remíza. Také proto remízu s Nitrou spíše hájili.

2. května 1984 TJ PLASTIKA NITRA - TJ POLDI SONP KLADNO 1:1 (0:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 33. Slavomír Chlebec - 34. Jan Novotný (Adolf Beznoska). Vyloučení: 2:5 Bez využití Diváci: 4500 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Kasík, Vinš, Horský, Tatíček, Pospíšil - Eberle, Sýkora ©, Kurzweil - Vrňák, Beznoska, Novotný - Hrabě, Pivoňka, Müller.

Ostatní zápasy 2. května (od roku 1966)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK