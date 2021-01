Narozeniny:

- Karel Beran – 50 let. Brankář Beran prošel všemi mládežnickými kategoriemi PZ Kladno. V áčku ale tehdy působila dvojka Hnilička – Kameš, přes kterou bylo těžké dostat se do brány. Jeden start si ale Beran přece jen připsal. Při vysoké prohře v Olomouci v lednu 1992 se dostal do brány na necelých deset minut. Kromě toho byl několikrát také náhradníkem. Jeho táta Karel Beran, slavný školník kladenského gymnázia, vedl v mládeži nejen svého syna, ale také Jaromíra Jágra a další později slavné borce.

- Pavel Kříž – 44 let. Ani druhý z oslavenců nezanechal v Kladně velkou stopu. Nymburský rodák Kříž působil v kladenské mládeži. Vysloužil si nominaci ke třem zápasům, ale hru sledoval pouze ze střídačky jakožto nehrající náhradník. Extraligu si přeci jen vyzkoušel, ale to už bylo v dresu Pardubic. Jinak působil hlavně v nižších soutěžích. Přitom v mládí platil za obrovský talent, byl dva roky v Kanadě a hrál na juniorském světovém šampionátu. V Kladně hrál víc jeho starší bratr Ondřej

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 2011 Kladno sahalo v prvním zápase roku po třech bodech na Slavii, ale nakonec odjelo s prázdnou. V hořkém závěru mače vyrovnal Josef Vašíček a šest vteřin před koncem uklidil jeho vyraženou ránu do sítě Martina Faltera střelec Tomáš Svoboda. Pro hosty byla prohra o to nepříjemnější, že potřebovali každý bod do souboje o záchranu s Boleslaví. Tady ale počtvrté za sebou padli v koncovce. Naopak rád byl domácí trenér Vladimír Růžička, byla to jeho výhra číslo 300. v extralize.

2. ledna 2011 HC SLAVIA PRAHA - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:3 (2:2, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 12:36 Miroslav Třetina (Tomáš Svoboda, Petr Kuboš), 15:56 Jan Benda (Michal Vondrka, Miroslav Holec) PP1, 52:09 Jiří Vašíček (Miroslav Třetina, Michal Vondrka), 59:54 Tomáš Svoboda (Jiří Vašíček, Petr Kadlec) - 04:07 Jakub Valský (David Stieler), 14:02 Jiří Kuchler (Jiří Bicek, Pavel Patera), 35:33 Libor Procházka

Vyloučení: 4:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 28:20 (10:9, 5:6, 13:5) Diváci: 3259

Sestava Kladna: Falter - Růžička, Drtina, Toman, Mrázek, Procházka, Piskáček, od 8. Mnacjan - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Valský, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Na 2. ledna připadá vzpomínka na další veleslavné vystoupení Kladna z velkou louží. V Torontu vyhrál tým kouče Bohumila Proška neuvěřitelně jasně 8:5. Toronto od začátku muselo litovat, že ze svých největších hvězd postavilo jen Darryla Sittlera, jenž v roce 1976 rozhodl finálový zápas Canada Cupu mezi Kanadou a Československem. Naopak legendární švédský zadák Börje Salming a pravé "kníraté" křídlo Lanny McDonald dostali volno.



Kladno od začátku zápas diktovalo, dobře kombinovalo i zakončovalo. Javorové listy sice pořádaly tvrdé nájezdy před brankáře Krásu, až ho po zranění musel vystřídat Kolísek, ale jen dotahovaly. Byl to vzrušující zápas, který koluje celý i na záznamu na kanálu youtube, a tak si fanoušci mohou udělat obrázek sami. Každopádně zcela zaplněná Maple Leafs Garden výkon hostů ocenila potleskem stejně jako tehdejší tisk. Třeba Montreal Gazette zvolil ostrý titulek: Kladno zmrskalo Toronto!

Vzletná slova volili rovněž domácí. Zmíněný Sittler prohlásil, že jeho tým bojoval jako ve finále Stanley Cupu, ale nestačilo to. Trenér Red Kelly zase mínil, že Toronto hrálo nejlepší zápas v sezoně. Přitom tehdy patřilo v NHL k lepším mužstvům.

Zdroj: Foto: archiv Rytířů KladnoZ individuálních výkonů Kladna je nutné vyzdvihnout výkon posil, hlavně Petera Šťastného a Jaroslava Pouzara. Oba později v NHL zářili, svou hrou se do soutěže hodili. Jeden ze životních zápasů sehrál i dvougólový Miroslav Křiváček, také jemu přímočarý hokej seděl. Mladičký Milan Kolísek (na snímku) zase zaslouží uznání, jak do zápasu místo staršího kolegy Krásy vlétl, přitom měl nejhorší možný nástup na led: legračně upadl před osmnácti tisíci diváky. O to lépe pak chytal.

Zajímavostí z kanadského týmu je, že hned tři hráči se stali slavnými trenéry, Randy Carlyle, Bruce Boudreau a Ron Wilson. Švédský útočník Inge Hammarström zase už jako skaut jezdíval v 90. letech často do Kladna a doporučil do NHL třeba bratry Kaberleovy nebo i Jaromíra Jágra. Toho toužil draftovat do Philadelphie, ale vedení Flyers ho neposlechlo a pak hořce litovalo.

Zápas si můžete prohlédnout ZDE:

Zdroj: Youtube

2. ledna 1978 (Toronto - Maple Leafs Garden)

TJ POLDI SONP KLADNO - TORONTO MAPLE LEAFS 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 01:28 Jaroslav Pouzar (Eduard Novák), 02:15 Peter Šťastný (Marián Šťastný), 06:02 Miroslav Křiváček (Otakar Vejvoda), 18:41 Peter Šťastný SH1, 25:45 Miroslav Křiváček, 34:17 Jan Neliba (Václav Sýkora, Zdeněk Müller) PP1, 41:52 Jaroslav Pouzar (František Pospíšil, Bohumil Čermák) PP1, 59:56 Milan Nový (Eduard Novák, Bohuslav Ebermann) ENG - 06:53 Darryl Sittler (Randy Carlyle, Jack Valiquette), 09:20 Errol Thompson (Jerry Butler, Greg Hotham), 23:27 Scott Garland (George Ferguson, Errol Thompson), 29:32 Darryl Sittler (Jack Valiquette, Ron Ellis), 44:36 George Ferguson (Mike Pelyk, Trevor Johansen) PP1

Rozhodčí: Wally Harris - Claude Bechard, Ray Scapinello Vyloučení: 3:3, navíc Tiger Williams (Toronto) na 5 min. Využití: 2:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 35:28 (11:7/3, 12:9, 12:9) Diváci: 16485 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása (od 13:13 Kolísek) - Kaberle (do 44.), Pospíšil ©, Čermák, Dvořák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Ebermann - M. Šťastný, P. Šťastný, Pouzar - Křiváček, Müller, Sýkora (náhradníci: Bauer, Nedvěd, Skrbek).

Ze zápasů hraných 2. ledna vybíráme ještě jeden z roku 2005, kdy Kladno šťastně otočilo mač v Plzni. Ta třikrát vedla a prohrála gólem 1:43 před koncem, který vstřelil Martin Procházka. V těch letech mu to na stadionu v Plzni hodně střílelo a v tomhle utkání zapsal tři kanadské body. Přitom Plzeň měla při výluce v NHL v kádru slavného Martina Straku či Davida Moravce, Kladno zase bratry Kaberleovy a Hrdinu. Jágr už byl tehdy v Omsku.

2. ledna 2005 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 01:41 Michal Straka (David Pospíšil, Martin Výborný), 06:47 David Moravec (Martin Straka, Milan Nedoma), 29:18 Martin Výborný (David Moravec, Dušan Andrašovský) PP1, 32:02 Michal Straka (Mario Cartelli, Pavel Trnka) PP1 - 05:58 Pavel Patera (Vítězslav Bílek, Martin Procházka), 24:45 Vítězslav Bílek (Pavel Patera), 39:00 Jaroslav Kalla (Martin Frolík), 40:53 Tomáš Kaberle (Martin Procházka) PP1, 58:17 Martin Procházka (Pavel Patera, Tomáš Kaberle) PP1

Vyloučení: 6:3 Využití: 2:2 Střely na branku: 29:43 (10:13, 12:13, 7:17) Diváci: 5847

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, F. Kaberle, Špelda, Kasík, Čech - Bílek, Patera ©, Procházka - Havel, Gardoň, Klimt - Kysela, Hrdina, Horna - M. Hořava, Kalla, Ma. Frolík.

Ostatní zápasy 2. ledna (od roku 1965):

2. ledna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TORONTO MAPLE LEAFS 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)

2. ledna 1996 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

2. ledna 2005 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

2. ledna 2007 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)

2. ledna 2008 HC LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

2. ledna 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK