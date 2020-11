Narozeniny:

- Michal Mádl – 54 let. Do sestavy Kladna se tvořivý obránce dostal až ve dvaadvaceti, přitom hrál i na MS dvacítek. Vydržel pět sezon, aby pak zářil v dánském Odense, kde za dva roky stihl na beka neuvěřitelných 33 gólů! Pak byl čtyři roky v japonské Furukawě a už délka kontraktu ukazuje, jak byl úspěšný. Ve dvaatřiceti se vrátil do Kladna, které mělo na přelomu tisíciletí problémy. Pomohl dvě sezony, a když už nebyl zájem, sáhly po něm Karlovy Vary. V jejich dresu dal svému Kladnu gól a modrobílí tehdy sestoupili. Mádl ještě na prahu čtyřicítky přestoupil do Řisut, kde pod trenéry Edou Novákem či Pidou Novotným zářil pět let ve třetí lize a Buldoci mají snímek své klubové ikony stále jako hlavní na klubových stránkách.

Zajímavosti:

2. listopadu 2010 přišlo oddělení Českého svazu ledního hokeje na chybu v registracích před sezonou nově příchozích hráčů do týmů Kladna, Plzně a Mladé Boleslavi. Byla z toho největší aféra v historii samostatné české extraligy. Zlobily se hlavně Plzeň a Mladá Boleslav, která se konečně chtěla v klidu zachránit a měla dobrý tým i náskok. Ale přišla o spoustu bodů jako Plzeň. Kladno se zlobilo nejméně. Špatně zaregistrovalo Jindřicha Kotrlu, přišlo jen o 6 z 13 bodů na kontě a paradoxně na situaci vydělalo. Boleslav ztratila 22 z 24 bodů a Plzeň 19 z 28! Kladenští už šanci nepustili a na úkor Boleslavi se zachránili.

Ligový debut za Kladno:

Na 2. listopad se datují zajímavé debuty v kladenském dresu. V roce 2007 to byl Milan Gulaš, který pomohl i jedním gólem k výhře 5:1 nad Vítkovicemi. Trenéři nasadili aktuálně asi nejcennějšího extraligového útočníka vedle Pavla Patery a Martina Procházky. Ale nakonec stihl jen dvě branky za 21 zápasů. I kvůli zranění.

V roce 2010 zase debutoval (při prohře 1:7 s Budějovicemi) jiný kanonýr Jiří Bicek. Slovák, který si zahrál za New Jersey, přišel původně na třízápasovou zkoušku. Gól nedal, byly to tři prohry, přesto ho šéf klubu Jaromír Jágr st. podepsal a udělal dobře. Bicek do konce sezony stihl 10 branek, dalších 6 v play-out. Kladno se zachránilo a Bicek v týmu zůstal až do výluky v NHL, kdy jeho otec (zároveň agent) nebyl spokojen s hráčským vytížením syna a vymohl mu odchod.

- 2007 – Milan Gulaš

- 2010 – Jiří Bicek

- 2016 – Vincent Keszi

Poslední ligový start za Kladno:

- 1997 – Radek Štěpán

Rekordy a zajímavosti

Hattricky:

o 2006 – Zdeněk Nedvěd při domácí výhře 8:3 nad Pardubicemi. Bylo to jedno z nejlepších představení "Masaryka" v kladenském dresu. Většinu kariéry odehrál v zahraničí, byl i v Torontu Maple Leafs, také v Asii. V Kladně končil a trénuje zde malé hokejisty.

o 2012 – Tomáš Plekanec a Pavel Patera při slavné výlukové výhře 9:6 v Pardubicích. Tomáš Plekanec k hattricku připsal i dvě asistence.

- 1986 – začala nejdelší série venkovních zápasů bez prohry. Ta trvala 17 zápasů a vydržela až do 26. září 1987! 16 zápasů ale bylo v druhé nejvyšší a v prolínací soutěži. Pouze 17. neprohra byla v nejvyšší soutěži na ledě Gottwaldova. Série pak skončila v Plzni.

- 2004 – Na utkání Slavia – Kladno zavítalo 15 783 diváků. Jedná se tak o druhou nejvyšší návštěvu na venkovním utkání Kladna. Víc diváků pak bylo až v loňské sezoně, taktéž v O2 areně, ale to už domácími byla pochopitelně Sparta.

Zápasy s kulatým výročím:

2. listopadu 1970 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Lubomír Rys (Zdeněk Nedvěd) - 15. Josef Sršeň (Zdeněk Mráz), 17. Zdeněk Kepák (František Ševčík), 59. Ivan Stehlík (Richard Farda)

Vyloučení: 1:2 Bez využití Střely na branku: 32:24 (7:12, 11:7, 14:5) Diváci: 6800

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

2. listopadu 2010 HC MOUNTFIELD Č.B. - HC VAGNERPLAST KLADNO 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 04:04 Pavel Kašpařík (Jan Snopek, Václav Pletka), 26:44 René Vydarený (Jan Novák, Michal Mikeska) PP1, 33:27 Jakub Langhammer (Jiří Šimánek) SH1, 38:25 Milan Gulaš (Lukáš Květoň), 42:55 Václav Pletka (Rostislav Martynek, František Ptáček) PP1, 53:34 Lukáš Květoň (Jakub Langhammer, Milan Gulaš), 58:56 Jiří Šimánek (Roman Pšurný, Michal Mikeska) - 19:28 Marek Hovorka (David Stieler, Jan Eberle) PP1

Vyloučení: 7:3, navíc Jan Snopek (Č.B.) na 10 min., Sacha Treille (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 2:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:18 (16:5, 12:6, 9:7) Diváci: 4041

Sestava Kladna: Falter - Drtina, Zeman, Mrázek, Toman, Procházka, Šmach, od 45. Piskáček - Treille, Patera ©, Kotrla - Bicek, Kalla, Bělohlav - Látal, Kuchler, Knotek - Hovorka, Stieler, Eberle - Valský.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Reklama na hokej se dávala 2. listopadu 2012, Kladno tehdy vyhrálo v Pardubicích 9:6! Na obou stranách zářily hvězdy z NHL Hemský, Krejčí, Jágr, Židlický. Nejvíc pak Plekanec a Patera, oba dali hattrick. Vše i před početnou kladenskou kulisou, která do hlediště v Pardubicích dorazila a viděla výhru Kladna na tomto ledě po pěti letech. Všechny tehdejší tři zápasy Kladna s Pardubicemi patří do zlatého fondu extraligy.

K zápasu se váže i jeden úsměvný přeřek komentátora České televize Jakuba Staříka, jenž pardubickému obránci Píšovi vpravil do jména písmenko č místo š. Zachováno jest:

Zdroj: Youtube

2. listopadu 2012 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 6:9 (0:2, 3:5, 3:2)

Branky a nahrávky: 24:10 Aleš Hemský (Robert Kousal, Jan Kolář O), 25:53 Tomáš Zohorna (Radovan Somík, Martin Šagát), 34:46 Martin Bartek (Aleš Hemský, David Krejčí) PP2, 51:30 Jan Buchtele (Tomáš Zohorna, Martin Bartek), 52:20 Robert Kousal (Martin Ďaloga, Tomáš Nosek), 54:40 Martin Bartek (Tomáš Zohorna, Aleš Píša) PP1 - 06:38 Jaromír Jágr (Marek Černošek), 16:25 Tomáš Plekanec (Marek Černošek, Jaromír Jágr), 20:47 Tomáš Plekanec SH1, 27:40 Tomáš Plekanec (Jan Hlaváč, Marek Židlický) PP1, 28:55 Jakub Valský (Petr Mocek), 31:16 Michal Dragoun (David Kuchejda), 36:58 Pavel Patera (Jan Hlaváč, Jiří Bicek), 40:43 Pavel Patera (Jiří Tlustý, Tomáš Plekanec) PP1, 45:36 Pavel Patera (Tomáš Plekanec, Marek Židlický) PP1

Vyloučení: 5:6 Využití: 2:3 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 42:25 (14:9, 15:6, 13:10) Diváci: 10194 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Růžička, Macholda, Mocek, Drtina - Jágr, Plekanec, Tlustý - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Kuchejda, Dragoun, Kuchler - Valský, Melka, Eberle.

Ostatní zápasy 2. listopadu (od roku 1965):

2. listopadu 1966 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 5:7 (3:4, 1:1, 1:2)

2. listopadu 1971 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 5:4 (3:3, 0:0, 2:1)

2. listopadu 1973 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

2. listopadu 1976 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 8:3 (2:0, 4:0, 2:3)

2. listopadu 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

2. listopadu 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

2. listopadu 1986 TJ ŠUMAVAN VIMPERK - TJ POLDI SONP KLADNO 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

2. listopadu 1993 HC PARDUBICE - HC KLADNO 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)

2. listopadu 1997 HC VÍTKOVICE - HC VELVANA KLADNO 8:3 (4:0, 2:2, 2:1)

2. listopadu 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

2. listopadu 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - SK KADAŇ 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

2. listopadu 2003 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)

2. listopadu 2004 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

2. listopadu 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

2. listopadu 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - RI OKNA ZLÍN 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

2. listopadu 2012 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 6:9 (0:2, 3:5, 3:2)

2. listopadu 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC MOST 7:1 (2:0, 0:0, 5:1)

Kladno na Pardubice 2. listopadu umí. Tři zápasy, tři výhry Kladna (z toho dvě venku) a celkové skóre 21:11!

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK