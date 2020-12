Narozeniny:

- Milan Dudáček – 57 let. Angažmá v Kladně bylo pro Dudáčka jediným v nejvyšší soutěži. Tehdy v útoku řádil i Jiří Dudáček. Příbuzní ale nebyli. Brankář Dudáček pro sebe vybojoval pozici jedničky, po dvou sezonách ale Kladno opět opustil. Nyní provozuje hotel v jihočeských Netolicích. Na hokej ale nezanevřel a sponzoruje místní oddíl.

Ligový debut za Kladno:

- 2012 – Tomáš Redlich. Velký bojovník Redlich si poprvé zkusil dospělý hokej už v sezoně 2012/13, tedy ještě v extralize. Na další start ale čekal více než rok. Toho se dočkal po kladenském sestupu. A své šance se chytl skvěle. Vypracoval se mezi stálice v sestavě Rytířů a nezklamal ani po postupu mezi elitu. Kromě výpůjčky do Řisut a jednozápasové pomoci Mladé Boleslavi byl věrný Kladnu. Po minulé sezoně ale v extralize na rozdíl od Kladna setrval a hájí barvy Karlových Varů.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1994 – Jiří Petrus. Pro původem kutnohorského Petruse bylo Kladno jediným působištěm v nejvyšší soutěži. Musel ale hned skousnout sestup. V Kladně ale pokračoval a hned v následující sezoně pomohl Středočechům zpět do nejvyšší soutěže. Ačkoliv obránce Petrus nikdy mnoho gólů nesbíral, jeden důležitý si připsal v kvalifikaci. V zápase proti Nitře uklidnil Kladno gólem na 3:1. Kromě Kladna působil například ve Slavii, Kralupech, Berouně, Mostě či naposledy v Řisutech, kde zastával i pozici asistenta trenéra. Zajímavý byl jeho návrat do Kladna po sedmi letech v roce 1994. Fanoušci si ho už nepamatovali, zpočátku se staře vypadajícího chlapíka i trochu lekali, ale postupem duelu s Litvínovem je svým výkonem uchvátil. Hlavně tvrdostí a nesmlouvavostí. Pak se ale Kladnu beci uzdravili a ostrý hoch Petrus vrátil do Berouna.

- 2001 – Jan Boháček. Když rodák z Tábora dorazil do Kladna, měl za sebou štace ve Spartě, Jihlavě či Olomouci. Do středních Čech ale přišel z francouzského Caen, tehdy ho chtěl trenér Eduard Novák. Obránce Boháček vydržel v Kladně do sezony 2001/2002, kdy doplatil na špatné výsledky týmu. Pro příští sezonu si vyhlédl Havířov, přes který se právě Kladno vrátilo zpět do nejvyšší soutěže. Tím také skončila Boháčkova kariéra v české nejvyšší soutěži. Poté si ještě vyzkoušel i angažmá v cizině, kariéru ale končil v Mělníku. Dnes trénuje blízké Řisuty.

- 2012 – Marek Židlický. Excelentní obránce Židlický se narodil v Mostě. Do Kladna ale dorazil ještě v mládeži, kde zažil i vstup do dospělého hokeje. Po pěti sezónách ale zamířil sbírat zkušenosti do Helsinek, odkud si ho na draftu vybrali New York Rangers. Práva na něj ale nikdy nevyužili, tak Židlický naskočil do NHL až v dresu Nashvillu. V nejslavnější hokejové soutěži světa odehrál téměř devět stovek zápasů. Do Kladna se vrátil při výluce NHL 2012/13 a udržel si průměr více než bodu na zápas. Tehdy také sehrál svůj poslední zápas v kladenském dresu, proti Liberci ve zlatých dresech. Kariéru uzavřel u newyorských Islanders. Na mezinárodní scéně si připsal titul mistra světa z roku 2005. Hokeji se věnuje i jeho syn Adam. Ten je ale na rozdíl od tatínka útočníkem.

Rekordy a zajímavost:

- 2012 – Zápas při výluce NHL proti Liberci odehrálo Kladno ve zlatých dresech. Fotogalerii najdete u článku.

- Individuální statistiky 2. prosince napříč roky:

o Petr Fiala a jeho 6 bodů za 2+4

o Václav Skuhravý 4 body za 2+2

Zápasy s kulatým výročím:

Zápas v Plzni se v roce 1980 Kladno moc nepovedl, domácí byli o něco lepší. Hlavní rozhodčí Gottwald pochválil za mimořádný výkon autora prvního plzeňského gólu Bohuslava Ebermanna. Úžasný rychlý hráč hrál za Plzeň poslední sezonu, pak ho komunisté pustili do Švýcarska. Dodnes ho občas můžete potkat na srazech starších legend v lánském hokejovém muzeu.

Kladenští v Plzni skórovali až v posledních čtyřech minutách. Netradičně naprázdno vyšel Milan Nový, trefili se Luboš Bauer a Zdeněk Müller.

2. prosince 1980 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 29:10 Bohuslav Ebermann (František Černý), 40:40 Milan Kraft (František Černý, Bohuslav Ebermann), 46:07 Milan Razým (Vladimír Vimr), 50:42 Milan Kajkl (Milan Kraft) - 56:07 Lubomír Bauer (Jaroslav Vinš) 4/4, 59:32 Zdeněk Müller (Jaroslav Vinš, Petr Fiala) PP1

Vyloučení: 5:6 Využití: 0:1 Střely na branku: 40:28 Diváci: 5450

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Skrbek - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Martínek, Fiala.

V roce 1990 porazilo Kladno slovenské Košice jednoznačně 7:1. Díky famóznímu úvodu, kdy v 7:49 svítil už na ukazateli (tehdy ještě umístěném za brankou nad dnešní tribunou na stání) stav 4:0! Góly Mikoláška a Fialy dělilo jen 34 vteřin! Celkově se v nejvyšší soutěži Kladno utkalo s Košicemi přesně stokrát! Z toho 56krát vyhrálo. Výhra o 6 gólů patří do „top 10“. Jednou vyhrálo o 8 branek, čtyřikrát o 7 a pětkrát o 6.

2. prosince 1990 TJ POLDI KLADNO - HC VSŽ KOŠICE 7:1 (5:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 04:33 Tomáš Mikolášek, 05:07 Petr Fiala (Josef Vrkota), 07:06 Josef Vrkota (Petr Fiala), 07:49 Milan Eberle (Martin Procházka), 14:59 Josef Vrkota (Petr Fiala), 39:49 Jan Kruliš (Milan Eberle, Tomáš Mikolášek) 4/4, 51:14 Jiří Dudáček (Petr Lhotský, Zdeněk Eichenmann) 4/4 - 33:39 Peter Zůbek (Viliam Belas, Pavol Zůbek) Rozhodčí:

Vyloučení: 6:5, navíc Jan Kruliš (Kladno) na 5 min. Bez využití Střely na branku: 25:26 (11:8, 7:8, 7:10) Diváci: 1114

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Mikolášek, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Eichenmann.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Z ostatních zápasů vybíráme ten s Jihlavou v roce 1988. Brankář Milan Dudáček tehdy slavil 25. narozeniny a vychytal výhru nad silným protivníke, který měl v sestavě třeba budoucí hvězdu Roberta Holíka. Kladno zase Jaromíra Jágra, který bojoval i proti Františku Kučerovi. Tehdy ani jeden nemohl tušit, že se střetnou přímo u největšího Jágrova gólu v NHL v roce 1992. Tehdy slavný Kladeňák už v dresu pittsburghu ukličkoval celou sestavu Chicaga včetně Kučery a vyrovnal stav prvního finálového zápasu Stanley cupu. Penguins pak slavně trofej získali.

2. prosince 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 01:56 Radek Vosátka, 05:31 Petr Fiala (Miloslav Hořava), 29:00 Drahomír Kadlec (Petr Fiala) PP2, 56:18 Milan Nový (Jiří Dudáček, Zdeněk Vojta) PP2 - 33:55 Tomáš Sršeň

Vyloučení: 6:7 Využití: 2:0 Střely na branku: 35:31 (10:10, 14:13, 11:8) Diváci: 3500

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Hořava, Kadlec, Bakula, Pospíšil, Mádl, Tatíček - Dudáček, Nový, Vojta - Eberle ©, Kameš, Fiala - Mach, Knotek, Slabý - Jágr, Čermák, Vosátka.

Datum 2. prosince přitahuje rvačky

Hned tři potyčky registrujeme při ohlédnutí roky nazpět, pokud hledáme datum 2. prosince. Vše začalo v roce 1994 a na pohled parádním duelem Kladna a Litvínova, kdy měly při stávce v NHL hlavně hosté v sestavě spoustu fantastických borců. Kladno už sice bez Jágra, ale přesto vyhrálo 3:2. Nicméně kdo vydržel až do závěrečného podávání rukou, nestačil se divit. Když dojel litvínovský Jiří Šlégr k Janu Krulišovi, místo podání ruky přišla smršť ostrých pěstí. Musela to být odveta, ale za co, to hráči dodnes neřekli.

Každopádně nervy nezvládl ani další borec z NHL Martin Ručinský a po strčení do čárového rozhodčího dostal osobní trest.

Další rvačky přišla v roce 2003. Tehdejší kladenská posila ze Slovanu Bratislava Miro Lažo byl pořádný divočák a neváhal se postavit tehdy pardubickému obránci a dnes majiteli Komety Brno Liboru Zábranskému. Lažo přitom měřil 179 cm, Zábranský 192. Slovák tak bitku prohrál, ale se ctí.

V tom samém duelu se to řezalo ještě jednou, rukavice shodili kladenský obránce Vratislav Čech a pardubický Lubo Pištek, slovenský kanonýr. Tady dopadla bitka remízově.

Ostatní zápasy 2. prosince (od roku 1965):

2. prosince 1965 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

2. prosince 1966 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:4 (2:2, 1:1, 1:1)

2. prosince 1977 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 7:5 (2:2, 3:2, 2:1)

2. prosince 1984 TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

2. prosince 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

2. prosince 1994 HC POLDI KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

2. prosince 2001 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

2. prosince 2003 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)

2. prosince 2005 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

2. prosince 2007 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC GEUS OKNA KLADNO 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

2. prosince 2012 RYTÍŘI KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

2. prosince 2015 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

2. prosince 2017 HC FRÝDEK-MÍSTEK - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

2. prosince 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC FRÝDEK-MÍSTEK 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK