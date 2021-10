Narozeniny

- Petr Kafka – 32 let. Hokejově vyrostl ve Spartě Praha, kde se postupně prosazoval i v seniorském týmu. Kromě toho hrál i v nižší soutěži. Kladno tak bylo pro Kafku dobrým místem, kde se mohl hokejově rozvíjet. Nejprve tu hostoval, pro ročník 2011/12 už byl hráčem Kladna. Za jediný rok ale nasbíral jen devět kanadských bodů a odešel do Mladé Boleslavi. V extralize se ještě objevil v Olomouci či Vítkovicích, na Slovensku pak slavil ligový titul. Letos obléká dres pražské Slavie, na kterém má dokonce kapitánské céčko.

- Tomáš Klíma – 44 let. Útočník Klíma patří mezi kladenské odchovance. Jako devatenáctiletý junior byl povolán k ligovému zápasu. Výhru 4:2 nad Plzní ale sledoval jen z lavičky, když ho trenéři vůbec neposlali na led. Aniž by za áčko opravdu naskočil do hry, odešel do Dánska. Později to v Kladně zkoušel ještě v přípravě. K ostrým zápasům se ale nedostal a odešel do nižších soutěží do Kadaně a Ústí, kterému pomohl k postupu do druhé nejvyšší soutěže.

Ligový debut za Kladno

- 1983 – Jaroslav Linc. V brankáři Lincovi mělo Kladno zajímavou naději. S reprezentační osmnáctkou dosáhl na evropské stříbro, reprezentoval také na juniorském mistrovství světa. V kladenském áčku chytal jen v nižší soutěži. V sezoně 1983/84 si jako trojka za Krásou s Kolískem připsal pět startů, o sezonu později pak přidal poslední šestý. Chránil branku také ve Slaném.

Rekordy a zajímavost

- Hattricky

o 1971 – Václav Sýkora při kanonádě 7:3 proti Českým Budějovicím. Ve stejném zápase se pěti body za gól a čtyři asistence zaskvěl také František Pospíšil.

o 1979 – Tři góly Milana Nového stačily v Brně jen na remízu 3:3.

Zápasy s kulatým výročím

Po porážce 13:9 v Pardubicích hrálo Kladno v roce 1971 s Budějovicemi, ale naději mu vlil do žil návrat Františka Pospíšila do sestavy. Legendární kapitán bleskově otevřel skóre a tým zklidnil. později přidal i čtyři asistence. Další hvězdou duelu byl mladičký Václav Sýkora. Ještě v předešlé sezoně byl dorostencem, ale už dával hattricky! přitom se mu v polovině duelu zlomil nůž brusle a musel si vypůjčit jiné boty. O to víc jeho výkon vyniká.

2. října 1971 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 7:3 (2:0, 0:1, 5:2)

Branky a nahrávky: 1. František Pospíšil (Lubomír Bauer), 11. Václav Sýkora (František Pospíšil) PP1, 46. Lubomír Bauer (František Kaberle), 53. Lubomír Rys (Václav Sýkora, František Pospíšil), 56. Václav Sýkora (František Pospíšil), 59. Václav Sýkora (Bohumil Čermák), 60. Jan Kopřiva (František Pospíšil) - 38. Ferdinand Hovora (Jiří Kolar), 53. František Neumaier (Jiří Kolar), 59:58 Stanislav Bauer [7:3]. Vyloučení: 3:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 50:28 (13:4, 13:9, 24:15) Diváci: 2500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Sýkora, Rys - Kofent.

Další zápas šílených zvratů odehrálo Kladno s Litvínovem před čtyřiceti roky. Po první části vedlo 3:0, po druhé prohrávalo 3:4 a pak dokonce 3:5. Přesto vyrovnalo, ale dvě minuty před koncem neuhlídalo v oslabení Jindřicha Kokrmenta a ten rozhodl. Právě Kokrment podle mezinárodního rozhodčího Vladimíra Šubrta v zápase vynikl stejně jako tehdy mladý Vladimír Růžička anebo Milan Nový.

2. října 1981 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 6:5 (0:3, 4:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 22:56 Jindřich Kokrment PS, 25:35 Karel Svoboda (Miloš Tarant) PP1, 33:06 Vladimír Růžička, 35:26 Jaroslav Hübl (Vladimír Jeřábek) 4/4, 40:18 Miloš Tarant (Jindřich Kokrment), 57:53 Jindřich Kokrment PP1 - 07:27 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 10:14 Jaroslav Vinš (Petr Tatíček), 19:37 Jiří Dudáček SH1, 43:33 Miloslav Hořava (Jan Neliba) PP2, 50:41 Milan Nový (Josef Machala). Vyloučení: 5:8 Trestná střílení: 22:56 Jindřich Kokrment (Litvínov) proměnil Využití: 2:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 43:24 (8:, 21:, 14:) Diváci: 6500

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Bauer (od 43. Machala) - Kopecký, Martínek (od 43. Reckziegel), Novotný - Vrňák, Beznoska, Fiala.

Před dvaceti roky Kladno smolně padlo s Pardubicemi. Ty měly silnější kádr, ale v Kladně byly horším týmem. Zachránil je tehdy neprůstřelný brankář Adam Svoboda, který později ukončil život vlastní rukou. Gól dal tehdy i známý komentátor ČT David Pospíšil.

2. října 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 28:25 Jan Dlouhý (Radek Gardoň, Tomáš Klimt) PP1 - 11:38 David Pospíšil (Tomáš Rolinek), 41:02 Tomáš Blažek (Ladislav Lubina). Vyloučení: 3:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 37:32 (14:11, 14:10, 9:11) Diváci: 2992

Sestava Kladna: Horčička - Kruliš, Dlouhý, Kříž, Kaberle, Boháček, Hájek - Kysela, Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Havel, Plekanec, Vlček - Sedlák, Hořava, Horna.

Před deseti roky Kladno šokovalo výhrou na ledě mistrovského Třince 4:1. Tým za sebou měl porážky s Vary a Boleslaví a nevěřilo se mu, jenže proměňoval šance, vedlo 2:0, a nesrazilo ho ani snížení. Třetí gól Patery byl zlomový, na tom se shodli i trenéři Kopřiva s Vojtou.

2. října 2011 HC OCELÁŘI TŘINEC - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 18:00 Rob Davison - 03:52 Marek Hovorka (Jan Hlaváč), 13:51 Vítězslav Bílek, 20:46 Pavel Patera (Jiří Bicek, Jason Lepine) PP1, 22:02 Michal Lukáč. Vyloučení: 4:5, navíc Lukáš Havel (Třinec) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 39:34 (14:13, 12:14, 13:7) Diváci: 3992

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Toman, Kameš, Lepine, Procházka, Piskáček - Hlaváč, Patera ©, Bicek - Hovorka, Dragoun, Kalla - Bílek, Lukáč, Kuchler - Eberle, Melka, Kafka.

Ostatní zápasy 2. října (od roku 1966)

2. října 1966 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:6 (0:2, 1:0, 1:4)

2. října 1973 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

2. října 1979 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 3:3 (1:1, 0:1, 2:1)

2. října 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠUMAVAN VIMPERK 2:2 (1:2, 0:0, 1:0)

2. října 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLEZAN STS OPAVA 7:3 (0:0, 5:1, 2:2)

2. října 1987 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 6:4 (2:2, 4:0, 0:2)

2. října 1990 TJ POLDI KLADNO - HC TESLA PARDUBICE 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)

2. října 1992 HC POLDI KLADNO - HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

2. října 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SENATORS ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

2. října 2005 HC RABAT KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 0:0 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)

2. října 2009 HC SPARTA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 8:1 (4:1, 1:0, 3:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Dědeček Ester Ledecké Jan Klapáč spolu se slavným Jaroslavem Holíkem rozhodli zápas Kladno - Jihlava v roce 1966. Kladno přitom bojovalo skvěle a silného soka potrápilo vyrovnáním na 2:2. Stínem byl ostrý souboj tvrďáka Lidického se Suchým. Legendární bek ho odnesl hokejkou píchnutou do krku, což Lidickému v referátu vyčetl i tehdejší redaktor Čs. sport Jiří Tožička, což byla zároveň hráčská legenda. Zákrok rozhodčí netrestali.

2. října 1966 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:6 (0:2, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 23. Jindřich Lidický (Jindřich Karas) PP1, 44. Jaroslav Vinš PP1 - 6. Ladislav Šmíd PP1, 18. Jan Štrojza (Josef Augusta), 52. Josef Augusta (František Vorlíček), 55. Jan Klapáč (Jar. Holík), František Vorlíček PP1, 57. Jan Klapáč. Vyloučení: 5:5 Využití: 2:2 Střely na branku: 29:25 (11:8, 11:10, 7:7) Diváci: 6000

Sestava Kladna: Vojta - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, Stach - Vimmer, Karas ©, Lidický - Kuna, Bastl, Hrabě - Šaloun, Michalička, Markup.

V roce 1973 vyhrála Jihlava v Kladně bitvu o druhé místo tabulky 5:2 hlavně zásluhou skvělého Svobody v bráně, ale ukázali se i Kladeňáci v dresu Dukly - Nový, Novotný a Neliba. Domácím nebylo nic platné, že soupeře přestříleli 30:19, nezachytali jim ani totiž brankáři Termer ani Krása.

2. října 1973 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 39. Zdeněk Hrabě (Jaroslav Vinš), 50. Eduard Novák (Václav Sýkora) - 4. Jiří Holík (Milan Nový, Miloš Novák) PP1, 27. Milan Nový, 35. František Výborný, 40:03 Miloš Novák (Jaroslav Holík), 58. Jiří Holík (Josef Augusta). Vyloučení: 1:1 Využití: 0:1 Střely na branku: 30:19 (9:8, 11:6/1, 10:4) Diváci: 6500 Sestava Kladna: Termer (od 35. Krása) - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Sýkora, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě - Křiváček, Müller, Bauer.

V roce 1983 po šokujícím sestupu zahajovalo Kladno novou sezonu doma s Vimperkem. Na skromný Šumavan přišlo neuvěřitelných 3700 diváků, nakonec to ale bylo spíš kontraproduktivní. Kladnu hra nešla, lidi pískali a jejich tým upadl do křeče a sotva uhrál remízu díky tehdy tehdy mladičkému Zdeňku Vojtovi. Tomu se v téhle sezoně hodně dařilo, ve 43 zápasech dal 31 gólů! Zajímavý je střelec druhé branky Vimperku Václav Prospal. Slavný nebyl, zato jeho syn!

2. října 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠUMAVAN VIMPERK 2:2 (1:2, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Alexander Vrňák, 56. Zdeněk Vojta - 3. Václav Vokatý, 18. Václav Prospal. Vyloučení: 5:9, navíc František Větrovec (Kladno) na 5 min. Bez využití Diváci: 3700

Tristní návštěva necelých 2000 tisíc diváků přišla v roce 1992 na zápas s Budějovicemi. Asi věděli proč. Kladnu hra nešla, bylo nervózní, mladý Pavel Patera dostal osobní trest za třísknutí holí o zem, když jeho pozdější kamarád Radek Bělohlav dal na 1:3. Zvláštní přípis k zápisu o utkání udělal popradský rozhodčí Anton Danko. V něm si stěžoval na hlavního pořadatele Vladimíra Leštinu, jehož žádal o vyklizení chodby ke kabině rozhodčích, kde stálo hodně lidí a sudím nadávali. Nakonec se k nim přidal i Leština a Dankovi řekl, že se s ním venku vyrovná a že bude litovat. Rozhodčí ho pak nechal vyměnit…

2. října 1992 HC POLDI KLADNO - HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37:34 David Čermák (Jiří Veber, Tomáš Placatka) - 14:01 Roman Horák, 29:44 Luboš Rob (Pavel Bláha) PP1, 48:22 Radek Bělohlav (Zdeněk Šperger). Vyloučení: 3:2, navíc Pavel Patera (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 31:36 (3:10, 15:13, 13:13) Diváci: 1953

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Černý, Mádl (od 23. Kuda) - Mach, Zajíc, Eichenmann © - Slabý, Gardoň, Čermák - M. Procházka, Patera, Mikolášek - od 21. Vejvoda, Placatka, Ruchař.