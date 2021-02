Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 2. února a k tomuto datu si připomeneme třeba desítku na sítě Plzně, těsnou prohru v Benešově se Spartu nebo narozeniny jedné z velkých kladenských legend Miroslava Krásy.

Kladenská brankářská legenda Miroslav Krása získala pět titulů s Kladnem a jeden s Jihlavou. | Foto: archiv Rytířů Kladno

Narozeniny:

- Miroslav Krása – 69 let. Skvělý brankář je odchovancem PZetky. Start mezi dospělými si zapsal ale nejprve v Jihlavě, kde vojákoval. Právě tam oslavil svůj první mistrovský titul. Do Kladna se vrátil přesně tak, že stihl pět titulů v modrobílém. Později ale také musel skousnout pády do druhé nejvyšší soutěže. Počítadlo jeho ligových startů se zastavilo na čísle 400 za 14 sezon. Po konci aktivní kariéry se také věnoval trénování maskovaných mužů. Zaslouženě je také členem Síně slávy kladenského hokeje.

- David Šesták – 26 let. Litvínovský odchovanec je hokejově spojen hlavně se svým mateřským klubem. Místo v kádru ale neměl nikdy jistě a často byl posílán na hostování či střídavé starty do nižších soutěží. A právě takto se ukázal i v rytířském dresu. Nastoupil k pěti zápasům, připsal si i jednu asistenci. Letos měl působit v Mostě, který vinou koronaviru neodehrál ani jediný zápas.