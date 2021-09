Narozeniny

Ivan Majeský – 45 let. Urostlý zadák Majeský začínal s hokejem ve své rodné Banské Bystrici. Po pěti sezonách mezi dospělými se vydal na zkušenou do finského Ilves Tampere. Na severu Evropy předváděl dobré výkony. Nedlouho před jeho 25. narozeninami si ho v devátém kole draftu vybrala Florida. Do nejslavnější ligy světa se Majeský propracoval v sezoně 2002/03. Za mořem strávil tři sezony rozdělené výlukou, kdy nastupoval za pražskou Spartu. Když skončilo jeho angažmá v NHL, vrátil se zpět na sever Evropy. Působil ve Finsku a Švédsku. Tou dobou začaly i námluvy s Kladnem. Původně se zde měl rozehrát před sezonou ve Švédsku, vysoký bek se však do Kladna na začátky sezony vracel opakovaně. Celý ročník u Rytířů vydržel až v ročníku 2013/14, který ale skončil pohromou v podobě sestupu. Majeský odešel k přemožitelům Kladna – k olomouckým Kohoutům. Kariéru pak ukončil doma v Banské Bystrici.

Lukáš Filip – 42 let. Do velkého hokeje vstoupil obránce Filip ve Slavii. V tehdy extraligovém týmu ale spíše jen vypomáhal z juniorky. Mnohem více se prosadil v nižší soutěži. Oblékal dres Rosic, Chomutova, Hradce Králové či Berouna. U Berounských Medvědů sbíral mimo jiné také hodně trestných minut. Když ale Kladno potřebovalo doplnit zadní řady, dostal ve čtyřech zápasech šanci i Filip. Do kladenských statistik se zapsal právě tresty, ale také jedním mínusovým bodem.

Ligový debut za Kladno

1997 – Radek Toth, Jan Hranáč, Jiří Holšán, Radek Svoboda

Brankář Toth patří mezi odchovance Sparty. V nejvyšší soutěži si zachytal také na vojně v Trenčíně či později v Českých Budějovicích či na Slavii. Do Kladna dorazil po povedené sezoně, kdy s Kralupy došel až do baráže o extraligu. V Kladně ale moc dobrý ročník nezažil, pozici jedničky si pro sebe urval Martin Bílek. Po jediné sezoně tak Tóth odešel do Německa, kde dle svých slov prožil „nejlepší a nejhezčí časy své kariéry“. Po konci kariéry byl také trenérem brankářů.

Jan Hranáč do Kladna dorazil z litvínovské juniorky. Hned ve své debutové sezoně mezi dospělými odehrál za kladenské áčko většinu zápasů. Optikou statistiky plus minus patřil mezi nejlepší beky týmu. K tomu přidal i jedenáct kanadských bodů. Ani to na udržení v Kladně nestačilo a Hranáč odešel do Kadaně. Osm let se pak předváděl v extralize v dresu Litvínova, nejvyšší soutěž okusil také na Slovensku, krátce i v Rusku. Zahrál si mimo jiné i za Znojmo v tehdejší EBEL.

Tři dny po svých 27. narozeninách se poprvé v extralize (a zároveň v soutěžním zápasů v dresu Kladna) předvedl Jiří Holšán. Útočník, který předtím hrál nižší ligu za Karlovy Vary či si vyzkoušel netradiční angažmá v Belgii, v Kladně nakonec vydržel přes tři ročníky. Dobře se mu vydařil zejména ten poslední kompletní v Kladně, kdy si připsal 24 kanadských bodů. Odešel do Litvínova, kde ale zůstal jen pár zápasů. Později si zahrál také v Maďarsku, Dánsku či Norsku.

Rekordy a zajímavost

1997 – Nikdy jindy nezačínala v Čechách sezona tak brzy, důvodem byla olympiáda v Naganu, navíc se muselo stihnout i MS. A protože Kladno začínalo doma, fanoušci si hned mohli prohlédnout nad ledem nově instalovanou kostku Diolam Electronic.

Ligové zápasy 2. září (od roku 1965):

2. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:3 (1:2, 0:0, 2:1)

Přípravné zápasy 2. září

2. září 2005 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 4:1 (1:0,2:0,1:1)

2. září 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 5:0 (1:0,0:0,4:0)

2. září 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - KLH CHOMUTOV 2:1 (1:0,1:0,0:1)

2. září 2014 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

2. září 2016 MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ - RYTÍŘI KLADNO 2:1 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 2:1) samostatné nájezdy 1:2

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Historicky nejčasnější start sezony! Už 2. září 1997 Kladno remizovalo s Litvínovem 3:3. Vedlo, ale v závěru vyrovnal svým druhým gólem Ivo Prorok. Oba týmy měly v kádru řadu hvězd, Kladno ale spíš těch budoucích (Kaberle, Židlický, Ton, Burger, Tenkrát, Skrbek), a tak není divu, že mladičký tým postupně vadl a bojoval o záchranu. Tenhle duel před pěti tisíci diváky, kteří se přišli podívat i na novou kostku na ledem Diolam Electronic, tehdy velkou módu, ještě vyšel Kladnu obstojně, i když ztráta bodu mrzela.

Zajímavostí byl start tří Rusů v litvínovské sestavě. Nejznámější byl Denis Afinogenov, ale celkově tahle mise skončila spíš propadákem.

2. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:3 (1:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 15:31 Tomáš Kaberle (Zdeněk Eichenmann), 46:24 Josef Zajíc (Jan Kruliš, Tomáš Kaberle) PP1, 51:45 Jan Kruliš (Petr Ton, Josef Zajíc) 4/4 - 04:35 Rail Muftijev (Petr Molnár, Dmitrij Denisov) PP1, 09:24 Ivo Prorok, 57:10 Ivo Prorok (Martin Štěpánek) PP1. Vyloučení: 5:7 Využití: 1:2 Střely na branku: 33:27 (11:5, 9:11, 13:11) Diváci: 5100

Sestava Kladna: Toth - Kruliš, Skrbek, Hranáč, Kaberle, Židlický, Penk - Beránek, Zajíc ©, Holšán - L. Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Mikolášek - od 36. Tenkrát, Vogeltanz, Ruchař.

Přípravy se statistikami:

2. září 2014 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 57:16 Tomáš Pitule (Antonín Melka) PP1 - 01:36 David Kämpf (Ondřej Kaše), 17:56 Lukáš Květoň (Antonín Dušek, Greg Moore), 31:14 Marek Hovorka (David Kaše) PP1, 45:33 David Kämpf (Ondřej Kaše, Marek Hovorka). Vyloučení: 2:3, navíc Greg Moore (Chomutov) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 29:25 (13:8, 8:9, 8:8) Diváci: 200 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Vladař - Růžička, Kania, Látal, Kehar, Chalupa, Kolářík - Rudovský, Dragoun, Eberle - Dalecký, Melka, Hořava - Redlich, Havlíček, Tenkrát © - Strnad, Lukáč, Pitule.

2. září 2016 MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ - RYTÍŘI KLADNO 2:1 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 2:1) samostatné nájezdy 1:2

Branky a nahrávky: 63:36 Jiří Šimánek (Richard Jarůšek) 3/3, 63:50 Martin Štajnoch (Rudolf Červený) 3/3 - 63:05 David Tůma (David Růžička) 4/4, 65:00 Petr Ton GWS. Vyloučení: 5:3 Trestná střílení: 15:34 Roman Kukumberg (Hradec Králové) neproměnil Bez využití Střely na branku: 28:28 (6:7, 9:10, 7:8, 6:3) Diváci: 1000≈

Sestava Kladna: Hanuljak - Růžička, Kehar, Ulrych, Hořava, Ptáček ©, Matula - Ton, Havlůj, Tenkrát - Tůma, Zikmund, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad - Kružík, Machač, Cetkovský. (EN 64:50-65:00)

Prodloužení se hrálo bez pravidla náhlé smrti.

Jan ŠEJHL