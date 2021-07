Narozeniny

Patrik Fink – 45 let. Útočník Patrik Fink patří mezi odchovance jihlavského hokeje, kde si zahrál několik let i v extralize. K alespoň jednomu zápasu naskočil celkem ve čtyřech sezonách. Ale až v té poslední měl pevné místo v sestavě. Poté odešel přes Brno do Znojma. Se znojemskými Orly oslavil postup do extraligy. Když na jihu Moravy ztratil místo v sestavě, se stejným úkolem přišel do Kladna, které právě sestoupilo. S Finkem bralo Davida Pazourka, opačným směrem putoval Milan Toman.

V sezoně 2002/03 utvořily nové posily silnou útočnou formaci s někdejším reprezentantem Robertem Kyselou. Sám Fink byl druhým nejproduktivnějším hráčem Kladna v základní části. Během finálové série se útok pro zranění Pazourka s Finkem rozpadl. I tak Kladno tehdy postoupilo, Fink ale v Kladně nezůstal. O rok později předvedl třetí postup, kterého dosáhl s mateřskou Jihlavou. Blízko byl i čtvrtému postupu, ale Finkovo Ústí neprošlo baráží přes Vsetín. Šikovný kanonýr tak konec kariéry strávil – s krátkou výjimkou, kdy hrál na Slovensku – jen v nižších českých soutěžích.

David Stieler – 33 let. David Stieler patří do slavné hokejové rodiny – je totiž synovcem Vladimíra Kameše. Svůj talent ukazoval už v dorostu, kdy nasbíral i přes 60 kanadských bodů za sezonu. Ještě než se podíval mezi dospělé, zamířil do kanadské juniorské WHL. Když se vrátil ze země javorového listu, bylo pro něj připraveno místo v extraligovém týmu. V první sezoně mezi muži se hlavně rozkoukával, ovšem lajna s Janem Eberlem a zkušeným Jiřím Kuchlerem diváky moc bavila a soupeřům jejich hra nechutnala.

Ve druhé sezoně už byl Stieler se solidními 21 body čtvrtým nejproduktivnějším Kladeňákem základní části. Když na to v následující sezoně nenavázal, Kladno se ho zbrkle zbavilo. Šanci mu dala Mladá Boleslav, ani tam však nezářil a oklikou přes Slovensko odešel do třetí německé ligy. Možná by někdo řekl na dohrání kariéry, ale u Stielera přišel zlom. Když ale mu za sezonu chyběl jediný bod do neskutečné mety 150, bylo jasné, že zamíří výš. A protože zářil i o soutěž výš, dostal se do nejvyšší DEL ligy. Pomohl mu i zisk německého občanství a nakonec se uchytil v bavorském Augsburgu, kde má za sebou už pět ročníků. I zde je oporou týmu, nejproduktivnějším hráčem. Zajímavé je, že na rozdíl od jiných hokejistů se Stieler i po třicítce neustále zlepšuje.

Jan ŠEJHL