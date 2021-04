Narozeniny:

- Alexandr Vostrý – 63 let. Chomutovského rodáka si Kladno stáhlo ještě jako mladého. Už před vojnou dostával prostor v B-týmu. Když se vrátil ze služby, kterou si odbyl v Michalovcích, zařadili ho trenéři Pospíšil s Vimmerem do áčka. V poslední titulové sezoně 1979/80 byl 11krát připraven jako náhradník, do hry ale nakonec nenaskočil. Později si zahrál také doma v Chomutově. Když Kladno hrálo v osmdesátých letech nižší soutěž, Vostrý se bývalému klubu připomněl také jedním gólem.

- Milan Volf – 58 let. Současný kladenský primátor Milan Volf musel mít hokej v krvi. Jeho tatínek Jaroslav totiž byl totiž jako hráč u historicky prvního kladenského titulu. Další tři přidal jako kouč, což z něj dělá nejúspěšnějšího trenéra kladenské historie. Syn Milan byl u dvou kladenských postupů, třeba ve dvojici se Zdeňkem Vojtou měli pár skvělých mačů. Vyzkoušel si také sparťanský dres, i do Holešovic si ho stáhl táta, jenž tam tehdy trénoval. Více toho odehrál v nižších soutěžích. Po konci aktivní kariéry byl mimo jiné výkonným ředitelem hokejového klubu a podobně jako tatínek se postavil i na střídačku. Ovšem jen v pozici asistenta.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2014 – Libor Procházka, Ivan Majeský, Ivan Jankovič, Pavel Patera a Marek Zagrapan

o Rodák z Vlašimi Procházka vstoupil do velkého hokeje v Kladně. Brzy se podíval i do reprezentačních výběrů. Už jako hráč švédského AIK získal i nominaci na turnaj století na olympijské hry do Nagana. Tam se ale do hry nedostal. V Čechách působil mimo jiné také v Karlových Varech, Třinci či ve Spartě. Závěr kariéry ale pak strávil v Kladně. Po sestupu Rytířů ukončil svou bohatou kariéru, v klubu dál trénuje mládež.

o Slovenský obránce Majeský měl zkušenosti i ze slavné NHL. Poprvé si kladenský dres vyzkoušel už v sezoně 2009/10, tehdy to byla jen rozehrávka před sezonou ve Švédsku. Do Kladna se opakovaně vracel a odcházel opět za severským angažmá. Až ročník 2013/14 strávil pouze v Kladně. Když se Rytíři v extralize neudrželi, odešel vytáhlý zadák do Olomouce.

o Dalším slovenským obráncem v sestavě Kladna byl Ivan Jankovič. Toho si Rytíři vyhlédli ve Skalici, kde hrál mimo jiné se slovenskou legendou Pálffym. Angažmá nevyšlo ale dle představ ani pro jednu stranu. Postupně se Jankovič propadl až na hranu sestavy. Sám obránce na roční působení v Kladně nechtěl ani po letech vzpomínat. Po konci sezony odešel zpět do Skalice.

o Smutné loučení s Kladnem po bohaté kariéře zažil také Pavel Patera. Olympijský vítěz a člen slavné Blue line si zahrál také přes 30 zápasů v NHL. Čtyřnásobný mistr světa vyhrál ligu v Čechách se Vsetínem, v Rusku i ve Švédsku. Větší úspěch mu tak chyběl jen s Kladnem, se kterým dosáhl „pouze“ na bronz. V kladenském dresu má na kontě 796 soutěžních zápasů. V tomto ohledu nemá konkurenci. I když patřil spíše mezi tvůrce hry, s 259 brankami patří i do pětice nejlepších kanonýrů Kladna. Kariéru si pak ještě o rok protáhl v Olomouci. Když pověsil brusle na hřebík, dal se na trenéřinu. V letošní sezoně dotáhl Mladou Boleslav až do sedmého zápasu semifinálové série s Třincem.

o Třetím Slovákem do party, který po sestupu opouštěl Kladno, byl Marek Zagrapan. Rodák z Prešova hrál v Čechách už od mládežnických soutěží. Vyzkoušel si rovněž zámořské ligy. Nejvýše se podíval do farmářské AHL. Hokej si vyzkoušel také v Rusku a Finsku. Do Kladna ho poslal Třinec. U Rytířů se Zagrapan zapadl do týmového trápení. Odešel do mezinárodní EBEL ligy. V posledních letech našel nový domov v Popradu.

- 2018 – Miloslav Hořava a Roman Přikryl

o Syn legendárního obránce a později také trenéra prošel juniorským systémem výchovy talentů ve Švédsku. Mezi muže vykročil až v Kladně. Své rodné město opakovaně opouštěl a poté se zase vracel. V sezoně 2013/14 byl v kádru, který působil opravdu dobře. I vinou nepříjemného zranění Hořavy na ledě Zlína se Kladnu moc nedařilo a Rytíři opustili extraligu. Hořava to s Kladnem zkoušel i v první lize, k úspěchu v podobě postupu to ale nevedlo. Naposledy se s Rytíři rozloučil po neúspěšné baráži 2018. Od té doby působí v nižších německých soutěžích.

o Původem plzeňský Přikryl patřil mezi talenty, které pravidelně obrážely mládežnické reprezentační akce. Přechod mezi dospělé mu nevyšel dle představ a Plzeň šikulu Přikryla poslala na hostování do Kladna. To nakonec trvalo dvě sezony. Spoluhráči ho často chválili za chytré přihrávky a Přikryl sbíral hlavně asistence. Odešel do Českých Budějovic, se kterými si naposledy zahrál i v extralize.

Rekordy a zajímavost:



- 2014 – Před posledním barážovým kolem bylo o sestupujících jasno a soutěž se dohrávala jen z povinnosti. I proto Olomoučtí vyslali na Cikánka jen 11 střel. Méně střel na kladenského brankáře šlo pouze v nižší soutěži.

Zápasy s kulatým výročím:



Kladno v rozhodujícím utkání na ledě Brna prohrálo 1:2 a do finále prvního play off v naší lize v roce 1971 nepostoupilo. Kladenští přitom v sérii vedli 3:1, ale Kometa doma třemi výhrami sérii otočila. Sedmý zápas byl nejvyrovnanější. Kladno vedlo gólem tehdy mladíčka Milana Nového, ale soupeř otočil i díky přesilovce pět na tři, kterou využil v úvodu třetí části při trestu dvojice Vinš - Vejvoda odchovanec Středočechů Jaroslav Jiřík.

Doplňme, že Jiřík řečený Brambor (přezdívku mu vymyslel Stanislav Bacílek, protože se motal před brankou jako brambor v hrnci) pocházel z Vojnova Městce na Vysočině, ale s velkým hokejem začal v Kladně. Později však rukoval na vojnu do Brna a už v něm hrál celou kariéru kromě roku v NHL, kam odešel jako první Evropan (St. Louis Blues). V NHL vydržel jen rok, vzal si totiž letušku ČSA a táhlo ho to na ní, domů. Později trénoval, dělal agenta. Před deseti lety doplatil na svou vášeň a po havárii s ultralehkým letounem tragicky skonal.

20. dubna 1971 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Richard Farda (Josef Černý), 40:27 Jaroslav Jiřík (Richard Farda) PP2 - 18. Milan Nový Rozhodčí: Rudolf Baťa, Richard Hajný Vyloučení: 5:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 39:21 (11:7, 18:7, 10:7) Diváci: 11500 (vyprodáno).



Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Markup, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

V roce 1988 ligy vymyslela pro vyřazené semifinalisty ještě docela úmornou sérii na tří vítězné o třetí místo. Kladno nastoupilo proti Jihlavě nečekaně dobře a první duel vyhrálo na jejím stadionu 6:4. Dukla byla evidentně více zklamána vyřazením v semifinále od Sparty, tehdy se to nečekalo. V utkání se sice párkrát dostala na dostřel, ale v důležitých chvílích vždy rychle odpověděli Radkové Knotek a Gardoň.

20. dubna 1988 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:6 (2:4, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 03:02 Karel Šmíd (Jaroslav Šťastný), 11:35 Aleš Polcar, 35:48 Ervín Mašek, 55:00 Petr Kaňkovský - 04:28 František Větrovec, 06:32 Milan Nový (Petr Kasík), 16:23 Petr Fiala, 19:21 Vladimír Kameš (Petr Fiala, Milan Eberle), 36:23 Radek Knotek (Petr Lhotský), 55:54 Radek Gardoň (Radek Knotek). Vyloučení: 1:1 Bez využití Střely na branku: 44:36 (13:13, 17:12, 14:11) Diváci: 1500.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Pospíšil - Kuthan, Nový ©, Slabý - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Hrabě.

12. kolo baráže bylo v roce 2014 v Kladně hodně smutné. Na extraligové loučení přijela navíc Olomouc, která Kladno z nejvyšší soutěže vyřadila. V tomhle duelu už nikomu o nic nešlo. Pod oběma brankami Kladna byli podepsáni hráči, kteří za sebou měli skvělé kariéry a ten večer naposledy oblékli kladenský dres. Pavel Patera si ještě jednu sezonu právě v Olomouci střihl (byť ho fanoušci transparentem vyzývali, aby vydržel, novou smlouvu už nedostal), Libor Procházka už pověsil brusle na hřebík. „Bylo to nutné zlo. Hluboký dík však zaslouží naši skalní fanoušci, jak nás celé utkání podporovali," děkoval tehdy asistent kouče Kladna Josef Zajíc.

20. dubna 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC OLOMOUC 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 37:56 Pavel Patera (David Růžička, Ivan Majeský) PP1, 41:44 Vojtěch Šilhavý (Libor Procházka, Ivan Jankovič) - 42:23 Ondřej Švaňhal (David Škůrek, Lukáš Králík). Vyloučení: 1:3 Využití: 1:0 Střely na branku: 26:11 (9:6, 11:3, 6:2) Diváci: 1268.

Sestava Kladna: Cikánek - Majeský, Růžička, Kolářík, P. Hořava, Procházka, Jankovič, Gutwald - M. Hořava, Patera ©, Tenkrát - Strnad, Machač, Eberle - Šilhavý, Zagrapan, Bílek.

V roce 2018 bylo barážové utkání s Jihlavou také pro Kladno smutné. V 11. kolo (předposledním) musely oba celky k zachování naděje vyhrát, ale povedlo se to Jihlavě. Tři minuty před koncem o tom rozhodl jak už bylo tehdy zbytkem Richard Diviš, někdejší Kladeňák, který proti svému týmu pravidelně dával důležité góly. Tehdy se spekulovalo, že by poprvé nastoupil uzdravující se Jaromír Jágr, ten by ale šel podle svých slov do oje až v posledním kole v Litvínově, kdyby ještě měli Rytíři naději.

Jeho tým doplatil na špatnou koncovku, ta ho trápila po celou baráž. Jediný kdo překonal budoucího gólmana San Jose Kořenáře byl slovenský obránce Lenďák a byl to jeho první zásah v sezoně. To nestačilo.

Výhra nakonec nestačila ani Jihlavě. Pomoci by jí muselo Kladno výhrou v Litvínově, bez motivace tak ale nemělo šanci.

Video ze zápasu si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

20. dubna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 30:45 Martin Lenďák (Jurij Repe, David Tůma) - 14:20 Lukáš Anděl, 56:47 Richard Diviš (Petr Straka). Vyloučení: 2:5, navíc Miloslav Hořava (Kladno) na 10 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 16:21 (2:8, 5:6, 9:7) Diváci: 4555.

Sestava Kladna: Cikánek - Štindl, Svedlund, Kehar, Zelingr, Lenďák, Repe - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma ©, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad.

Ostatní zápasy. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK