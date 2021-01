Narozeniny:

- Jaroslav Horský – 61 let. Slánský rodák Horský byl talentem, který reprezentoval i na juniorském mistrovství světa. Do kladenského áčka nakoukl v sezoně 1978/79. Další rok ale musel narukovat na vojnu, kterou strávil v Písku a v Jihlavě. Poté se do Kladna vrátil. Modrobílým byl věrný šest sezon, ve kterých zažil postup, ale také dva sestupy.

Ligový debut za Kladno:

- 2016 – Arťom Těrnavskij. V lednu 2016 se Kladno snažilo posílit na play-off. Volba padla na urostlé zadáka Těrnavského, borce ostříleného Kontinentální hokejovou ligou. Těrnavskij nezklamal, v play-off měl dokonce +5 ve statistice plus/minus. Ale ani to Kladnu nestačilo a Středočeši vypadli ve čtvrtfinále s Ústím nad Labem. To byl Těrnavského konec nejen v Kladně, ale i celkově v kariéře.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1969 – František Benedikt. Pouze menší stopu v Kladně zanechal obránce František Benedikt. V Kladně působil pouze v sezoně 1968/69. Odehrál tehdy v modrobílém 15 zápasů. Do kladenské historie se zapsal jedním gólem (hned v první kole proti Pardubicím) a jednou asistencí. Působil také v Mladé Boleslavi.

- 2004 – Rostislav Malena a Miroslav Lažo. Když Kladno postoupilo zpět do extraligy, hledalo posily. Volba padla mimo jiné na Malenu s Lažem. Angažmá obou jmenovaných ale skončilo po vysoké prohře na ledě Pardubic.



Útočník Lažo neměl tou dobou s českou extraligou žádnou zkušenost. Působil pouze na Slovensku. Z Kladna také vypomáhal Berounu. Kromě rodného Slovenska, kde se Slovanem Bratislava vybojoval několik titulů, si vyzkoušel také angažmá v Rusku či v nižší švédské soutěži.



Naopak zadák Malena už tehdy měl na kontě extraligové starty v dresu Zlína či Vítkovic. Po konci v Kladně odešel do Jihlavy, se kterou ještě ten rok postoupil do extraligy. Víc toho ale odehrál v nižší soutěži.

Rekordy a zajímavost:

- 1970 – Kladno při výhře 7:3 v Gottwaldově zahrálo čistě a neobdrželo žádný trest.

- 1989 – Hattrick Josefa Zajíce remíze 5:5 v Českých Budějovicích. Byl to jeho jediný hattrick v kladenském áčku.

Zápasy s kulatým výročím:

Před čtyřiceti lety to vypadalo, že Kladno odveze body z Českých Budějovic. Úřadující mistr tam totiž ve třetí části góly Nového a Novotného otočil na 2:1 ve svůj prospěch. Jenže poslední desetiminutovka patřila domácím. Vyprodaná hala je vybičovala a tři branky v Krásově síti značily obrat na konečných 4:2.



20. ledna 1981 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 32:40 Vladimír Caldr (Jaroslav Pouzar, Petr Míšek) PP1 (4/3), 51:27 Norbert Král (Jan Tlačil, František Čech), 52:55 Vladimír Caldr (Jaroslav Pouzar), 57:41 Miroslav Dvořák (Norbert Král) PP1 - 45:15 Milan Nový (Miloslav Hořava), 48:08 Jan Novotný (Milan Nový)

Vyloučení: 3:7, navíc Jan Neliba (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 40:27 (14:, 13:, 13:) Diváci: 7100 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Skrbek, Fiala.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Před jednapadesáti roky sehrálo Kladno zvláštní přestřelku v Gottwaldově. Tehdy juniorský gólman Králík, později slavný reprezentant a mistr světa 1985, držel hosty dlouho v šachu, jenže pak ho na oku zranila odražená střela a do brány musel Valášek. Tomu se nedařilo a v divoké druhé třetině, kdy od 30. minuty padlo osm gólů (!), pomohl Kladnu i jedním zbytečným faulem, který hosté z přesilovky potrestali. V poslední třetině se Králík do klece obětavě vrátil, ale Kladno už si výhru vzít nenechalo.

Pochvalu zasloužil brankář Vojta a vynikající Pospíšil. Legenda československého hokeje tehdy držela středočeský tým, nádherně uměl uklidnit hru, přesně rozehrát, hlava pořád nahoře. Takhle v Gottwaldově doslova obkráčel čtyři protihráče a s ledovým klidem zavěsil. Byla to branka, jaká Pospíšila vykreslovala dokonale. Sám dal navíc v utkání ještě jeden gól.

20. ledna 1970 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 3:7 (0:0, 3:5, 0:2)

Branky a nahrávky: 34. František Kalivoda (Tomáš Dolák), 36. Tomáš Dolák (Ladislav Bršlica), 40. Ladislav Maršík (Stanislav Přikryl) - 30. Jan Kopřiva PP1, 31. Jan Kopřiva, 33. Eduard Novák (Otakar Vejvoda) PP1, 35. František Pospíšil, 39. Vladimír Markup, 50. František Pospíšil, 56. Josef Vimmer

Vyloučení: 3:0 Využití: 0:2 Střely na branku: 31:37 (11:10, 12:13, 8:14) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Čermák, Biskup, Nejedlý - Vimmer, Nový, Lidický - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup - Kofent.

A ještě jedna přestřelka, Kladno si ji odehrálo v lednu 1980, kdy kráčelo za svým zatím posledním mistrovským titulem. Reprezentant Jaroslav Pouzar, jenž si za Kladno zahrál při úspěšném zámořském turné, dal sice hattrick (oběma brankářům Krásovi i Kolískovi), ale Jihočechům ani to nestačilo. Kladenští vyhráli 7:6, rozhodčí ale v zápise pochválil oba celky za vynikající hru. Zlobil se jen na diváky, ti ho hrubě uráželi. To nebylo jiné ani v 80. letech.

20. ledna 1980 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 6:7 (2:2, 2:4, 2:1)

Branky a nahrávky: 11:01 Jaroslav Pouzar (Jiří Lála), 15:54 Jan Klabouch (František Čech), 34:22 Jaroslav Pouzar (Václav Mařík) PP1, 37:24 Josef Novák (Václav Mařík), 40:53 Michal Vondrka (Jaroslav Pouzar), 50:12 Jaroslav Pouzar (Václav Mařík) PP1 - 06:14 Jiří Dudáček (Milan Nový), 10:35 Václav Sýkora (Eduard Novák), 24:34 Miroslav Křiváček (Bohumil Čermák) PP1, 25:49 Jiří Dudáček (Lubomír Bauer), 32:33 Zdeněk Müller (Jan Novotný), 35:47 Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček), 47:47 Václav Sýkora (Petr Fiala)

Vyloučení: 4:4 Využití: 2:1 Střely na branku: 33:33 (12:7, 7/1:16, 13:10) Diváci: 4300

Sestava Kladna: Krása (od 37:24 Kolísek) - Kaberle, Větrovec, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Sýkora, Fiala.

Ostatní zápasy 20. ledna (od roku 1966):

20. 1. 1969 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

20. 1. 1970 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 3:7 (0:0, 3:5, 0:2)

20. 1. 1974 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

20. 1. 1978 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:5 (1:2, 0:1, 3:2)

20. 1. 1980 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 6:7 (2:2, 2:4, 2:1)

20. 1. 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV 5:5 (1:3, 2:1, 2:1)

20. 1. 1989 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:5 (1:0, 2:2, 2:3)

20. 1. 1995 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 2:6 (1:1, 0:0, 1:5)

20. 1. 2002 HC BECHEROVKA K. VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

20. 1. 2004 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)

20. 1. 2005 HC DUKLA JIHLAVA - HC RABAT KLADNO 4:4 PP (3:1, 1:1, 0:2 - 0:0)

20. 1. 2008 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC GEUS OKNA KLADNO 2:3 SN (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

20. 1. 2012 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)

20. 1. 2013 HC VÍTKOVICE STEEL - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

20. 1. 2016 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

20. 1. 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC FRÝDEK-MÍSTEK 3:2 PP (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK