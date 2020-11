Narozeniny:

- Tomáš Horna – 40 let, někdejšího skvělého útočníka jsme si připomínali nedávno při výročí jeho debutu. Zápas v den svých osmnáctin nedohrál pro zranění, která ho provázela celou kariéru.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky

o 1970 – Eduard Novák při výhře 10:1 na Spartě. Tenhle zápas má jeden primát – je to nejvýraznější výhra Kladna proti Spartě.

o 1983 – Zdeněk Hrabě prý výhře 13:2 proti Přerovu. I v tomhle případě to byla nejvyšší výhra nad Přerovem. Bača nedosáhl věhlasu svého táty, jemuž se Bača přezdívalo původně. Zdeněk mladší byl v době utkání s Přerovem ještě talentovaným juniorem a stal se tak jedním z nejmladších autorů hattricku v kladenském dresu. Ale přece jen byli i mladší, mimo jiné Jaromír Jágr či Petr Slabý. Každopádně v sezoně dal 25 gólů, jenže odešel na vojnu do Jihlavy B (což byl Písek) a po návratu se už do střelecké formy nedostal. Lépe řečeno dostal, ale ve Slavii, což byla nižší soutěž.

Zápasy s kulatým výročím:

Výhra 10:1 na ledě Sparty z 20. listopadu 1970 je velmi pěknou kladenskou vzpomínkou. Do hlavního města tehdy vyrazily tisíce kladenských fanoušků a podle tehdejšího redaktora Čs. sportu Jiřího Tožičky, někdejšího skvělého reprezentanta, jich bylo z téměř devíti tisíc diváků polovina z Kladna. To porazilo Spartu i potřetí v sezoně, nicméně poprvé to byl takhle jasný výsledek. Nejvíc řídil Eda Novák, tehdy dal čtyři góly. Spartě moc nezachytal jinak vynikající Pavel Wohl, pozdější skvělý kouč (i národního týmu), Oceláři měli perfektní přesilovky (4 góly) a výborně jim začapal Termer. Však ho později Sparta získala po odchodu Holečka do svých řad.

20. listopadu 1970 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 1:10 (1:3, 0:2, 0:5)

Branky a nahrávky: 20. Václav Černý (Petr Lindauer) - 8. Milan Nový (František Pospíšil) PP1, 13. Eduard Novák, 16. Eduard Novák, 28. Eduard Novák, 35. Otakar Vejvoda PP1, 43. Eduard Novák (Jaroslav Kofent), 46. Jan Kopřiva (Jaroslav Kofent), 49. Jaroslav Vinš (Otakar Vejvoda) PP1, 50. Lubomír Rys, 59. Lubomír Rys (Otakar Vejvoda) PP1

Vyloučení: 7:5 Využití: 0:4 Střely na branku: 24:45 (7:15, 13:13, 4:17) Diváci: 8300

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Kofent - Nedvěd, Rys, Markup.

20. listopadu 1990 TJ POLDI KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 20:32 Richard Šmehlík (Libor Dolana), 29:45 Richard Šmehlík (Ervín Mašek, Radek Haman), 46:23 Petr Vlk (Libor Dolana)

Vyloučení: 2:3 Bez využití Střely na branku: 17:36 (1:14, 7:14, 9:8) Diváci: 1613

Sestava Kladna: Kameš - Mádl, Kasík ©, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský, od 41. Pospíšil - Matula, Zajíc, Procházka - Vojta, Eichenmann, Fiala - Dudáček, Gardoň (ve 35.-40. Vrkota), Mikolášek - od 41. Placatka, Vrkota, Vejvoda.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Zápas v Plzni hraný 20. listopadu 1979 sice začalo Kladno velmi špatně a bleskově inkasovalo, nicméně pak domácí zažili pořádný šrumec a po dvou třetinách už to bylo 1:6! Tým premiérově vedený Františkem Pospíšilem a Josef Wimmerem se v téhle sezoně po ztrátě čtyřleté mistrovské hegemonie dal zase dohromady a získal titul zpět. Pomohlo mu, že elitnímu bratislavskému Slovanu utekli do NHL dva z bratří Šťastných (Peter a Anton) a později je následoval i třetí Marián. Zajímavé je, že Eduard Novák už nehrál v první lajně, kde přenechal místo talentovanému Jiřímu Dudáčkovi. V Plzni dali ale gól oba.

20. listopadu 1979 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 01:55 Zdeněk Pata - 04:19 Václav Sýkora (Eduard Novák), 13:26 Jiří Dudáček (Milan Nový) SH1, 17:14 Eduard Novák, 28:10 Lubomír Bauer (Milan Nový), 30:54 Miroslav Křiváček (Bohumil Čermák) PP1, 36:14 Milan Nový (Jan Neliba) PP1, 59:30 Otakar Vejvoda (Eduard Novák)

Vyloučení: 3:5, navíc Jiří Neubauer (Plzeň) na 5 min. Využití: 0:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 23:34 (1/5:17, 13:11, 4:6) Diváci: 6340

Sestava Kladna: Krása (od 01:55 Kolísek) - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Hořava - Dudáček, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Sýkora, Fiala.

Ostatní zápasy 20. listopadu (od roku 1965) :

20. listopadu 1981 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI SONP KLADNO 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

20. listopadu 1982 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:8 (1:4, 2:1, 1:3)

20. listopadu 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKO. MEOCHEMA PŘEROV 13:2 (6:0, 5:0, 2:2)

20. listopadu 1986 TJ AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV - TJ POLDI SONP KLADNO 3:10 (0:4, 0:3, 3:3)

20. listopadu 1992 HC MOTOR Č. BUDĚJOVICE - HC POLDI KLADNO 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

20. listopadu 1994 HC INTERCONEX PLZEŇ - HC POLDI KLADNO 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

20. listopadu 1998 HC VELVANA KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 3:3 (1:1, 2:1, 0:1)

20. listopadu 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:5 PP (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

20. listopadu 2002 HC SENATORS ŽĎÁR NAD SÁZ. - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

20. listopadu 2005 HC HAMÉ ZLÍN - HC RABAT KLADNO 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

20. listopadu 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC LITVÍNOV 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

20. listopadu 2009 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC GEUS OKNA KLADNO 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

20. listopadu 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

20. listopadu 2012 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:3 SN (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK