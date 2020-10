Narozeniny

- Milan Ruchař – 1972 – 48 let, v 90. letech patřil do úspěšného kádru, který si dvakrát zahrál semifinále play off. Byl hlavně střelcem, vidět byl i v prvním útoku vedle Josefa Zajíce.

- Vojtěch Šilhavý – 1994 – 26 let, v Kladně moc šancí nedostal, ale prospěl mu odchod do Vsetína. Tam už hraje několik let a cení si ho.

Ligový debut za Kladno

- 1983 – Ivo Kyndl - velký talent, ale prosadil se spíše jako trenér mládeže.

- 1995 – Pavel Skrbek - stal se hvězdou, zahrál si NHL, hodně času pobyl v zahraničí.

- 1998 – Tomáš Vyskočil - ofenzivní obránce skóroval ve svém druhém zápase v extralize, ale moc šancí nedostal. Roky hrál níž, ještě nyní válí za Rakovník.

Rekordy a zajímavost

- poslední dva zápasy 20. října byly s trestným střílením. Ve Frýdku pro Kladno, v Boleslavi naopak proti Kladnu. Celkově se v zápasech hraných 20. října jela 4 trestná střílení, z toho tři proti Kladnu.

Zápasy s kulatým výročím

V roce 1970 prohrálo Kladno s Košicemi, ale nebyla to žádná ostuda. Po daleké cestě bodoval na východě Slovenska málokdo. Kladno bylo lepší, ale vychytal ho slavný Jiří Holeček, jenž do Košic zamířil na vojnu a už tady zůstal (později zamířil do Sparty). Podobně jako autor vítězné branky Bedřich Brunclík. Ten sice na Slovensku zůstal dodnes, ale do Čech si odskočil a právě do Kladna, kde dvě sezony trénoval. S Edou Novákem, s nímž se seznámil právě v Košicích na vojně. Byla to úspěšná dvojka trenérů, postoupili společně do nejvyšší soutěže a v té senzačně došli až do semifinále play off.

20. října 1970 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Ján Faith, 23. František Kolláth (Ján Faith) (2:0], 27. Karol Köver (Imrich Lukáč), 36. Bedřich Brunclík (Karel Metelka) - 23. Otakar Vejvoda (Vladimír Markup), 39. Josef Vimmer (Milan Nový), 43. Zdeněk Hrabě (Milan Nový)

Vyloučení: 2:1 Bez využití Střely na branku: 18:35 (6:10, 3:14, 9:11) Diváci: 5500 Sestava

Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

A ještě zápas z přelomu století ve Vsetíně. Ten vedený Kladeňákem Janem Nelibou byl jasným favoritem, ale na Lapači hráli Kladeňáci skvěle, výborný byl Luboš Horčička v bráně a jeho tým držel ještě dvě a půl minuty před koncem senzační remízu 3:3. Pak se trefil otec dnešního reprezentanta Alexej Jaškin a bylo po nadějích. V těch dobách to měla hostující mužstva ve Vsetíně těžké, Kladno mělo ve vyhecovaném mači o pět vyloučených víc.

20. října 2000 HC SLOVNAFT VSETÍN - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 00:54 Ondřej Veselý (Roman Stantien, Alexej Jaškin), 26:10 Ján Pardavý PP2, 39:51 Jan Srdínko (Ján Pardavý, Jiří Dopita) 4/4, 57:37 Alexej Jaškin (Jiří Dopita, Ján Pardavý) - 16:38 Radek Gardoň (Jan Kruliš), 23:46 Tomáš Horna (Radek Gardoň, Jan Kruliš) PP1, 46:14 Tomáš Klimt (Tomáš Horna, Radek Gardoň)

Vyloučení: 4:9, navíc Radim Tesařík (Vsetín) a Ladislav Svoboda (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:1 Střely na branku: 38:23 (8:9, 19:5, 11:9) Diváci: 2727

Sestava Kladna: Horčička - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Skuhrovec - Svoboda (od 50. Skuhravý), Kameš, Geffert - Horna, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Ještě mnohem víc vyhecovaný se hrál 20. října, ale o pět roků dříve v Kladně, kde hostoval Zlín. pár měsíců předtím si oba silné celky zahrály semifinále play off, kde uspěli Moravané, ale zmíněný zápas patřil Kladnu. Vládla Blue Line, prosadili se všichni její členové. V polovině utkání se odehrála rvačka, kterou vyprovokoval drsńák Zlína Miroslav Okál, ale Petr Kasík se mu statečně postavil. Zajímavé bylo, že proti sobě vyjeli i oba brankáři, kteří se velmi dobře z Kladna znali - Milan Hnilička a Jaroslav Kameš. Hosté zápas neunášeli a i jejich druhý zlý muž, Josef Štraub, vyvolal rvačku. Mladý Marek Židlický měl ale pro strach uděláno a prohrál jen těsně na body. Štrauba později Kladno chtělo, ale k dohodě nedošlo.

20. října 1995 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 03:32 Otakar Vejvoda (Pavel Patera, Martin Procházka), 16:05 Martin Procházka (Otakar Vejvoda, Pavel Patera) PP1, 31:16 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Martin Procházka), 39:24 Josef Zajíc (Tomáš Mikolášek, Miroslav Mach) - 02:38 Tomáš Němčický (Petr Čajánek, David Bruk)

Vyloučení: 9:7, navíc Marek Židlický (Kladno) do konce utkání, Miroslav Okál na 5 min. a do konce utkání, Josef Štraub (oba Zlín) do konce utkání Využití: 1:0 Střely na branku: 32:28 (13:13, 12:10, 7:5) Diváci: 3712

Sestava Kladna: Hnilička - L. Procházka, Ančička, Skrbek, Kasík, Židlický (od 41. Kolařík), Kaberle - Mach, Zajíc, Mikolášek - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Slánský, Ruchař.

Ostatní zápasy 20. října (od roku 1980):

20. října 1981 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

20. října 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN NV ÚSTÍ NAD LABEM 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

20. října 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

20. října 1987 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

20. října 1989 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI KLADNO 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

20. října 1992 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - HC POLDI KLADNO 12:4 (4:1, 7:2, 1:1)

20. října 1995 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

20. října 1996 HC POLDI KLADNO - AC ZPS ZLÍN 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

20. října 1998 HC DUKLA JIHLAVA - HC VELVANA KLADNO 3:3 (2:2, 1:1, 0:0)

20. října 2006 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

20. října 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

20. října 2013 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

20. října 2018 HC FRÝDEK-MÍSTEK - RYTÍŘI KLADNO 5:6 PP (2:3, 2:1, 1:1 - 0:1)

20. října 2019 BK MLADÁ BOLESLAV - RYTÍŘI KLADNO 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK