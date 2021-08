Narozeniny

Otakar Hrazdira – 98. výročí narození. Hrával hokej za kladenskou Letnou. Do Kladna přestoupil až pro sezonu 1945/46. Obránce Hrazdira tehdy odehrál hned soutěžních pět zápasů, což tehdy znamenal pevnou pozici v týmu. O sezonu později ale přidal jen jediný zápas. V dalších letech se objevoval už jen při přátelských zápasech. Právě v nich vstřelil svých pět branek v kladenském dresu.

Zdeněk Jeřábek – 98. výročí narození. Ve stejný den jako Hrazdira se narodil i Zdeněk Jeřábek. I on původně začínal v klubu Letná Kladno. Do Kladna ale hledal cestu přes I. ČLTK. Doma v Kladně patřil mezi opory a vůbec nejvýznamnější hráče Kladna své doby. Šída, jak se Jeřábkovi přezdívalo, uměl zahrát v útoku, neztratil se ani v obraně. Hned jeho premiérová sezona v kladenském A-týmu mu vyšla skvěle. V sedmi zápasech ročníku 1949/50 nastřílel solidních 10 branek. To byla, alespoň co se týče soutěžních zápasů, jeho nejlepší sezona. A že jich za Kladno odehrál osm. S Kladnem tak zažil první sezony v nejvyšší soutěži, následný pád i sportovní postup mezi elitu. Pokud bychom počítali i přípravné zápasy, zapsal za sezonu i 36 přesných zásahů! Objevil jsem také v pěti reprezentačních zápasech. Byl vůbec prvním Kladeňákem, který oblékal dres reprezentačního výběru. Později trénoval mimo jiné i kladenské B-mužstvo. Kromě toho byl také dobrým fotbalistou a objevil se i v několika fotbalových ligových zápasech. Zemřel 8. prosince 2004 ve věku 81 let.

Tomáš Tesárek – 48 let. Útočník Tesárek měl v mládí slušně našlápnutou kariéru. V kladenském dorostu platil za kvalitního střelce. Dva roky také strávil v prestižní zámořské juniorské soutěži WHL. Po návratu z Ameriky se vrátil do juniorky Kladna. Během sezony 2002/03, kdy Kladno bojovalo o rychlý návrat do extraligy, tehdy ještě junior Tesárek byl připraven zasáhnout i do jednoho prvoligového zápasu. Proti Berounu byl nakonec jen náhradníkem, který se na led nedostal. Více šancí nedostal. Později se neprosadil ani v druholigovém Děčíně a jeho slibná kariéra vyhasla.

Daniel Vladař – 24 let. Vysoký brankář začínal s hokejem ve Spartě. Jako dorostenec ale oklikou přes Roudnici přešel právě do Kladna. Jakožto velký talent pravidelně obrážel reprezentační srazy. Necelý měsíc po svých sedmnáctinách se představil i v kladenském áčku. To z něj dělá třetího nejmladšího brankáře, který za Kladno nastoupil k ligovému zápasu. V draftu NHL 2015 si Vladaře vybral Boston a mladý gólman zamířil do zámořské juniorské soutěže. Přestože v juniorce a později i na farmě v Providence předváděl skvělé výkony, na debut v nejslavnější lize světa čekal dlouho. Premiéru ale zažil ostrou – do brány se totiž podíval rovnou v play-off. Při opožděném startu sezony NHL 2020/21 se spekulovalo o Vladařově krátkém návratu do Kladna. Přerušení soutěže kvůli koronaviru ale všechny plány zastavilo, nakonec pomohl Pardubicím. Od sezony 2021/22 bude Vladař působit v Calgary Flames.

Tomáš Bernat – 20 let. Rodák ze Soběslavi prošel mimo jiné mládežnickými kategoriemi českobudějovického Motoru. V mladším dorostu ale přešel do Kladna. Už jako sedmnáctiletý zapsal prvních pár startů za áčko. Kromě kladenské juniorky si zahrál i za Litoměřice. Dva zápasy zaznamenal i v postupové sezoně 2020/21. Extraligu si ale nezahraje. Místo toho by ho měly čekat těžké záchranářské práce v Kadani.

Přípravné zápasy 20. srpna:

20. srpna 2002 KLH CHOMUTOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:3

20. srpna 2004 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:4 (0:0,1:3,1:1)

20. srpna 2007 HC LITVÍNOV - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 (1:0,1:1,1:1)

20. srpna 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - ERC INGOLSTADT 6:1 (1:1,0:0,5:0)

20. srpna 2010 DRESDEN EISLÖWEN - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:3 SN (0:2,2:0,1:1)

20. srpna 2013 HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

20. srpna 2014 RYTÍŘI KLADNO - HIGH1 (ČCHUNČCHON) 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

20. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

20. srpna 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 2:8 (0:4, 1:2, 1:2)

Kde máme zápasy včetně statistik?

20. srpna 2013 HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 11:52 Antonín Melka (Jiří Bárta, Miroslav Třetina), 59:59 Miroslav Třetina (Antonín Melka) - 05:49 Michal Dragoun PS, 08:08 Lauris Bajarūns (Michal Lukáč, David Růžička), 12:29 Patrik Machač (Milan Doudera), 40:21 Michal Dragoun (Jakub Strnad, Jan Rudovský), 52:21 Jiří Kuchler (Miloslav Hořava, David Růžička). Vyloučení: 1:5 Trestná střílení: 05:49 Michal Dragoun (Kladno) proměnil Bez využití Střely na branku: 27:33 (8:9, 12:10, 7:14) Diváci: 5132.

Sestava Kladna: Chábera - Doudera, Jankovič, Růžička, Kužel, P. Hořava, Kolářík, Gutwald - Rudovský, Dragoun, Strnad - M. Hořava, Kuchler ©, Šilhavý - Bajarūns, Lukáč, Eberle - Havlíček, Machač, Stach.

20. srpna 2014 RYTÍŘI KLADNO - HIGH1 (ČCHUNČCHON) 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 03:03 Michal Lukáč (Jakub Kania, Petr Mainer), 17:08 Jan Dalecký (David Stach), 27:56 Michal Lukáč (Petr Mainer, David Pojkar), 30:11 Ondřej Havlíček (Jan Látal), 32:45 Antonín Melka (David Růžička), 32:57 David Stach (Jan Dalecký) - 12:21 Kwon Tae-an (Kim Dong-hwan, Lee Chan-hwi) PP1, 26:40 Kwon Tae-an (Choi Jung-sik) PP1. Vyloučení: 4:5 Využití: 0:2 Zásahy kladenských brankářů: 19 (7, 7, 5) Diváci: 200 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kania, Látal, Pojkar, Gutwald, Kolářík - Strnad, Hořava, Tenkrát © - Melka, Dragoun, Eberle - Dalecký, Havlíček, Stach - Mainer, Lukáč, Pitule - Redlich.

20. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 01:33 Vítězslav Bílek (Marek Posmyk, David Stach), 15:07 Michal Lukáč (Tomáš Horna, Jurij Repe), 22:12 David Stach (Jurij Repe) PP1, 26:25 Brendon Nash (Václav Skuhravý) 4/4, 39:25 Tomáš Horna (Václav Skuhravý, Patrik Machač) PP1, 51:59 Tomáš Horna (David Růžička) PP1 - 46:13 Jakub Flek, 52:54 Josef Skořepa (Vojtěch Zadražil). Vyloučení: 10:8, navíc Václav Skuhravý (Kladno) na 10 min. Využití: 3:0 Zásahy kladenských brankářů: 28 (8, 9, 11) Diváci: 760

Sestava Kladna: Cikánek - Nash, Repe, Růžička, Gutwald, Posmyk, Zajíc - Machač, Skuhravý ©, Rudovský - Bílek, Stach, Čurda - Horna, Lukáč, Redlich - Kružík, Křepelka, Miura.

Prohlédněte si fotogalerii ze zápasu.

20. srpna 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 2:8 (0:4, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 27:31 Jakub Strnad (Tomáš Kaut, Martin Réway) PP1, 57:09 Tomáš Redlich (David Stach) PP1 - 01:26 Miroslav Indrák (Michal Moravčík, Lukáš Kaňák), 02:58 Tomáš Mertl (Jakub Pour), 04:45 Luboš Rob (Tomáš Mertl, Milan Gulaš) PP1, 08:50 Michal Moravčík, 20:42 Milan Gulaš (Tomáš Mertl), 30:39 Jaroslav Kracík (Vojtěch Němec, Miroslav Indrák) PP1, 44:24 Jakub Pour (Milan Gulaš, Luboš Rob) PP1, 52:00 Miroslav Indrák (Jaroslav Kracík, Roman Vlach) PP1 R. Vyloučení: 8:10, navíc Peter Čerešňák (Plzeň) na 10 min. Využití: 2:4 Střely na branku: 34:26 (10:7/3, 15:5, 9:11) Diváci: 1372

Sestava Kladna: Cikánek (od 08:50 Brízgala) - Nash, Austin, Kehar, Ticháček, Zelingr, Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Kružík, Réway, O'Donnell - Redlich, Machač, Strnad © - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL