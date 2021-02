Narozeniny:

- Ludvík Kafka – 66 let. Kladenský rodák byl nadějným brankářem. V mládí obrážel dorostenecké reprezentační výběry. V sezoně 1973/74 nakoukl i do kladenského áčka. Byl tehdy ale jen náhradníkem a do brány se nedostal. Poté odešel na vojnu. Po ní se do Kladna vrátil, místo na něj ale zbylo jen v B-týmu. I tam byl pouze dvojkou za Zdeňkem Karpíškem.

- Daniel Branda – 45 let. Původem chomutovský Branda vstoupil do nejvyšší soutěže v blízkém Litvínově. Působil také v obou pražských S, v ruském Novosibirsku či švédské Skelleftea. Do Kladna přišel jako zajímavá posila v průběhu sezony 2009/10 ze Slavie. V desátém zápase za Středočechy přišlo nešťastné zranění ramene, které Brandovi ukončilo sezonu. Po další sezoně, kterou rozdělil mezi Slavii a italskou Cortinu, ukončil kariéru. V současnosti dělá asistenta trenéra v Hradci Králové.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2007 – Tomáš Houdek. Obránce Houdka jsme si připomínali 18. února při příležitosti jeho debutu. Po dvou zápasech ale jeho kladenské působení skončilo. S Kladnem se jeho cesty ještě později zkřížily. V sezoně 2013/14 hájil barvy Olomouce. Kladno tehdy nezvládlo baráž, Hanáci naopak slavili postup.

Rekordy a zajímavost:



- 1970 – Hattrick Františka Pospíšila při domácí výhře 5:1 nad Gottwaldovem.

- 1976 – Už ve dvanácté vteřině odehrál otevřel gólový zápis František Kaberle. Je to jedna z nejrychlejších kladenských branek. Kladnou tehdy vyhrálo nad Plzní 7:3. Hned pěti body (2+3) se na tom podílel Eduard Novák.

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 1981 se 20. února hrálo teprve poslední kolo třetí čtvrtiny nejvyšší soutěže. Kladno se ocitalo uprostřed povedené šestizápasové série výher a Trenčín vysoko porazilo. Nicméně dlouho bylo o co hrát, teprve dokonalý nástup paní Poldi do poslední třetiny vše rozhodl. Během první minuty se trefili Nový i Reckziegel a Dukla Trenčín s Kladeňáky Jiřím Kopeckým a Václavem Sýkorou v sestavě padla.

20. února 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13:07 Bohumil Čermák (Milan Skrbek), 28:13 Petr Fiala (Otakar Vejvoda), 40:39 Milan Nový (Miloslav Hořava), 40:58 Arnošt Reckziegel (Zdeněk Müller, Bohumil Čermák) - 04:41 Pavel Setikovský (Viliam Ružička). Vyloučení: 3:6 Bez využití Střely na branku: 53:25. Diváci: 3304.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Kasík - Skrbek, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Vrňák, Fiala - od 41. Martínek.

Před dvaceti roky porazilo Kladno doma Zlín 4:1. Po výprasku v Plzni (0:8, psali jsme předevčírem) nachystal trenér Eduard Novák tým lépe. Výsledkem byla výhra nad týmem, který bojoval o každý bodík, protože tehdy se nehrálo předkolo a pouze osmička mužstev postoupila rovnou do play off. Zlín nakonec právě osmé místo obsadil, Kladno už mělo téměř jistou záchranu. Na to, že šlo o Zlín vedení trenéry Venerou a Stavjaňou, se hrála neuvěřitelně ofenzivní partie, oba brankáře měli skoro čtyřicet zákroků. Kladenský Pinc byl lepší hostujícího Hrazdíry, zápas se navíc povedl Tomáši Klimtovi a Michalu Havlovi. Oba dali po třech bodech.

20. února 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CONTINENTAL ZLÍN 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 03:18 Róbert Döme (Tomáš Klimt, Michal Havel) PP1, 26:11 Jan Kruliš, 44:38 Tomáš Klimt (Jan Kruliš, Michal Havel), 52:33 Michal Havel (Jan Dlouhý, Tomáš Klimt) PP1 - 23:15 Jiří David (Pavel Zdráhal, Petr Leška). Vyloučení: 3:5 Využití: 2:0 Střely na branku: 41:41 (16:13, 12:15, 13:13) Diváci: 1784.

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Kasík, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Mádl © - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Havel, Döme, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček.

Důležitý duel se hrál 20. února 2011, v posledním kole základní části spolu jako často předtím i potom bojovaly Kladno a Litvínov. A oběma šlo o hodně. Kladno vědělo, že jde do skupiny o udržení, jenže tam se počítaly body a s Boleslaví to bylo mezi kluby hodně vyrovnané. Litvínov zase potřeboval udržet před Plzní sedmé místo, díky němu totiž právě s tímhle sokem začal předkolo doma. Kladno vedlo dlouho 3:1, ale sedm minut před koncem ho potkal další kolaps. Stejně jako předtím doůma s Brnem dostalo čtyři góly, úplně se sesypalo. „Hůř mi snad nikdy nebylo,“ hlesl tehdy zklamaný kouč Kladna Petr Tatíček. Bylo to jednoduché: Kladno se hokejem trápilo, Litvínov i bez Ručinského se bavil.

Dlužno dodat, že tehdy šel tým do sebe a v nadstavbě nedal Boleslavi šanci.

20. února 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BENZINA LITVÍNOV 3:5 (3:1, 0:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 09:48 Pavel Patera (Jiří Bicek), 16:47 Jiří Bicek (Pavel Patera, Jaroslav Nedvěd), 17:30 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek) - 08:21 Roman Vopat (Martin Heinisch, Richard Jareš) PP1, 45:06 Viktor Hübl (Vojtěch Kubinčák), 53:01 Richard Jareš (Roman Vopat), 57:58 Jaroslav Kracík (Karel Kubát), 59:52 Vojtěch Kubinčák (František Lukeš) ENG. Vyloučení: 6:7, navíc Jan Piskáček (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 28:28 (15:12, 6:6, 7:10) Diváci: 2071.

Sestava Kladna: Falter - Nedvěd, Drtina, Kameš, Mrázek, Procházka, Piskáček, Růžička, Šmach - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Smoleňák, Melka, Hašek - Eberle, Kotrla, Stieler.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:



Jeden z největších zápasů klubové historie odehrálo Kladno 20. února 1990 doma s Košicemi. Ve čtvrtfinále play off senzačně vyhrálo na ledě soupeře 2:1, a protože se hrálo jen na dva vítězné, byla velká šance doma zázrak dotáhnout. Jenže… Skoro celé mužstvo chytilo chřipku, epidemie ušetřila jen čtyři borce. Někteří měli hodně přes osmatřicet včetně brankáře Kameše či rodící se hvězdy Jaromíra Jágra. Ale obětavě do hry nastoupili. Kameš už po první třetině nemohl na bruslích ani stát a za stavu 1:1 přenechal místo Hniličkovi. Tomu bylo šestnáct stejně jako Jágrovi! Poldovka měla i další skoro děti M. Procházku, Čermáka, Mikoláška, přesto zápas zvládla. Hodně pomohl gól Drahomíra Kadlece těsně před druhou pauzou na 3:3, po ledě už doslova lezoucí Kladeňáky nakopl. Vítězný gól vstřelil stejně jako v Košicích Jaromír Jágr. I když sám měl horečku téměř 39 stupňů Celsia. Pak ještě přidal svou nejslavnější kladenskou branku Petr Matula a tým už senzaci udržel.



"Před nadlidským výkonem svého mužstva smekám. Když jsme v polovině utkání prohrávali, myslel jsem, že je konec," říkal po utkání trenér Václav Sýkora, jehož tým nyní čekala Sparta. O tom ale příště.



20. února 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 16:37 Ivan Černý, 21:08 Martin Procházka (Vladimír Kameš, Jaromír Jágr) PP1, 39:46 Drahomír Kadlec (Ivan Černý, Jiří Dudáček) PP1, 44:20 Jaromír Jágr (Miroslav Mach), 52:13 Petr Matula (Vladimír Kameš, Tomáš Mikolášek) - 14:37 Peter Bondra (Peter Veselovský), 28:20 Juraj Bondra (Mojmír Božík, Igor Liba), 30:25 Peter Veselovský (Jerguš Bača). Vyloučení: 2:8 Využití: 2:0 Střely na branku: 28:43 (12:14, 8:13, 8:16) Diváci: 5160.



Sestava Kladna: Kameš (od 20:00 Hnilička) - I. Černý, Mádl, Kadlec, Tatíček, Kruliš, Kasík - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle © (od 41. Matula), Kameš, Mikolášek - Jágr, Zajíc (od 21. Mach), Procházka.

Ostatní zápasy 20. února (od roku 1966)

20. února 1970 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

20. února 1973 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ SONP KLADNO 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

20. února 1976 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 7:3 (3:1, 4:1, 0:1)

20. února 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

20. února 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

20. února 2000 HC BARUM CONTINENTAL ZLÍN - HC VELVANA KLADNO 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

20. února 2004 HC RABAT KLADNO - HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI 2:6 (0:1, 2:1, 0:4)

20. února 2005 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

20. února 2007 HC RABAT KLADNO - HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

20. února 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK