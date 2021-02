Výročí úmrtí:

- 2001 – Josef Froněk. Narodil se 8. ledna 1931 v Kročehlavech, ale s hokejem začínal v kladenské Spartě. Do SONP přestoupil při jejich začlenění právě do SONP. První starty za áčko přidal už před vojnou, ale více se začal prosazovat až po návratu domů. Byl středním útočníkem slavné „selské jízdy“ s Kopeckým a Volfem. I ta pomohla Kladnu v sezoně 1958/59 k historicky prvnímu mistrovskému titulu. Froněk byl ale taky dobrým fotbalistou. Po konci hráčské kariéry zůstal u hokeje jako rozhodčí. Zemřel po krátké nemoci nedlouho po 70. narozeninách 21. února 2001. Krásná slova o něm napsal František Pospíšil ve své knize Kapitán. Hlavně si cenil toho, že Froněk dokázal odejít na vrcholu ve chvíli, kdy nedopl hokejové kalhoty. Takový měl plán a splnil ho.

Ligový debut za Kladno:

- 1995 – Tomáš Kaberle. Skvělý obránce měl v áčku raketový start. Po prvním zápase totiž hned naskočil do play off. Než se vydal do zámoří, vydržel v Kladně ještě další tři sezony. Poté už ale čekala slavná NHL, kde spojil své jméno především s Torontem, Stanleyův pohár ale získal až s Bostonem. Do Kladna se vrátil pří výlukách 2004/05 i 2012/13 i po konci své zámořské kariéry. Z Kladna se dokonce probojoval na Olympijské hry 2014 v Soči. Sestupu mateřského Kladna ovšem zabránit nedokázal. Pokusil se pomoci ještě k návratu, ale ani to neskončilo úspěchem. Kariéru ukončil po roce v brněnské Kometě.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1989 – Miloslav Hořava st.. Slavný obránce se začal do áčka prosazovat v sezoně po pátém kladenském titulu. Při poslední výhře už byl právoplatným členem mistrovského týmu. Další dva úspěchy přidal při vojně v Jihlavě. Byl také pravidelným reprezentantem a mistrem světa z roku 1985. V Kladně skončil remízou se Slovanem Bratislava těsně před prolínací soutěží, kterou Kladno zvládlo i bez své opory. Odchod ale nebyl klidný, Kladno, tehdy rozhádané a těsně před koncem sezony měnící trenéry zoufale chtělo zadáka udržet. Marně, Hořava měl podle regulíp ČSTV na odchod nárok a zůstávat nechtěl, sen o NHL byl silný. 1. března 89 už si odbyl svou premiéru v NHL v dresu New Yorku Rangers. Hrál také ve Švédsku za MoDo. Po návratu do Čech si zahrál také za Slavii, Karlovy Vary či Litvínov. Do Kladna už se vrátil jen jako trenér.



- 1999 – Pavel Táborský. Obránce Táborský dorazil do Kladna jako dvojnásobný mistr s pražskou Spartou. Podíl měl i na titulu Vsetína, tehdy ale během sezony odešel do Třince. V Kladně vydržel jedinou sezonu. Pak odešel za zahraničním angažmá do nižší německé soutěže. Zahrál si také v Norsku či Dánsku.



- 2020 – Lukáš Cikánek. Brankář, který byl s Kladnem pevně spjatý. Kladno, pokud nebudeme počítat střídavé starty, opustil pouze na sezonu 2014/15. Po ní se ale zase vrátil domů. Byl důležitým mužem v play off a v baráži 2019, po které Rytíři slavili návrat mezi elitu. V extralize pak ale byl až dvojkou za vynikajícím Godlou. V závěru sezony však přišlo zranění a sezonu musel dochytat až třetí Brízgala. V letošní sezoně měl chytat za Mělník v krajské lize.

Rekordy a zajímavost:

- 2018 – Hattrick Davida Tůmy při výhře 4:1 v Českých Budějovicích.

Zápasy s kulatým výročím:



V roce 1991 to byl mezi Olomoucí a Kladnem hodně důležitý zápas, oba týmy byly ohroženy sestupem. Ale na ledě to až tak nevřelo, byli dokonce jen tři vyloučení. Kladenští dvakrát odpověděli na gól Kohoutů a skončilo to plichtou 2:2, která asi víc vyhovovala hostům, bod však brali i domácí s Jiřím Dopitou v sestavě. Za hosty vyrovnával na 2:2 Zdeněk Eichenmann, který o pár let později právě do Olomouce zamířil.



21. února 1991 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI KLADNO 2:2 (0:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 32:44 Ivo Dostál (Pavel Skácel) PP1, 37:10 Ivan Švancar (Pavel Handl) - 36:48 Josef Vrkota (Petr Kasík, Otakar Vejvoda), 44:13 Zdeněk Eichenmann (Jiří Dudáček). Vyloučení: 1:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 30:23 (9:8, 14:8, 7:7) Diváci: 2989.

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Kruliš, Mádl, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Vejvoda, Vrkota, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Vybíráme poslední zápas základní části sezony 2007/08 s Pardubicemi. Byl docela důležitý – Kladenští mohli skončit i jedenáctí (bez předkola), ale duel vyhráli 3:0 a do předkola s Plzní šli s nadějí - začínali doma. Což nakonec také využili. S Pardubicemi to nebylo jednoduché, i když se jejich kvalitní soupisce sezona nepovedla a do play off se nepodívaly. Domácí držel na uzdě skoro půlku utkání brankář Ján Lašák, teprve pak ho při dvojnásobné přesilovce prostřelil Martin Procházka, který to na slovenského gólmana uměl už od play off v roce 2005. Tým pak uklidnil na začátku třetí části Jaroslav Kalla, ale hlavním hrdinou zápasu byl brankář Miroslav Kopřiva, který spoustu hostujících šancí zastavil.

21. února 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 37:00 Martin Procházka (Pavel Patera) PP2, 42:30 Jaroslav Kalla (Radek Bělohlav), 57:24 Tomáš Horna (Jaroslav Kalla). Vyloučení: 4:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 35:43 (16:12, 11:19, 8:12) Diváci: 4186.

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Trončinský, Ševc, Šmach - Rudovský, Patera ©, M. Procházka - Tomajko, Nedvěd, Kuchler - Horna, Kalla, Bělohlav - Čurilla, Gardoň, Frolík.

A ještě krátká vzpomínka na zápas starý jen tři roky. Kladno jelo na závěr základní části do Českých Budějovic a o mnoho nikomu nešlo. Ale přece jen o něco: o sebevědomí. Kladno totiž toužilo po postupu do baráže, ale Budějky daly na papíře dohromady lepší mužstvo s Kutlákem, Nedorostem či Vampolou. Zápas se Rytířům povedl náramně, zejména střelci Davidu Tůmovi. Dal brankáři Kváčovi hattrick a tým vyhrál jasně 4:1. Později ve finále play off se oba soupeři sešli znovu a právě tahle výhra pomohla Kladnu, aby vědělo, jak na Jihočechy. A vyřadilo je jasně 4:1.

Video ze zápasu si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

21. února 2018 ČEZ MOTOR ČEKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 02:44 Michal Bárta - 16:26 Patrik Machač (David Tůma), 34:59 David Tůma (Roman Přikryl, Matěj Pekr) PP1, 34:45 David Tůma (Petr Štindl, Jan Kloz), 55:31 David Tůma (Roman Přikryl). Vyloučení: 4:3, navíc Zdeněk Čáp (České Budějovice) a Roman Přikryl (Kladno) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 32:22 (14:10, 8:8, 10:4) Diváci: 6421 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Štindl, Kehar, P. Hořava (do 26.), Matula, Štich, Zelingr, Lenďák - Svedlund, Machač, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad - Tůma ©, Kubík (do 13.), Kloz - Zikmund, Kaut, Redlich.

Ostatní zápasy 21. února (od roku 1966):



21. února 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)

21. února 1995 HC POLDI KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

21. února 1997 HC SPARTA PRAHA - HC POLDI KLADNO 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

21. února 1999 HC VELVANA KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)

21. února 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

21. února 2018 ČEZ MOTOR ČEKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

21. února 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC DYNAMO PARDUBICE 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK