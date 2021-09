Narozeniny

- Bohumil Čermák – 74 let. Skvělý obránce Čermák pochází ze Žiliny, hokejově je ale odchovancem Kladna. Poprvé se Bogan, jak se mu přezdívá, podíval do kabiny áčka v sezoně 1965/66 při přátelských utkáních. Zabydlel se tam ale až o tři roky později. Vyjma dvouleté pauzy vynucené vojenskou službou v Litoměřicích patřil do sestavy Kladna plných čtrnáct let. Byl tak u pětice kladenských titulů. Později byl mimo jiné hrajícím trenérem Slaného. Na lavičku se postavil také u dorostu Kladna. Hokeji se věnuje i syn David, aktuálně trenér Rytířů.

- Otakar Černý – 50 let. Další z velké řádky hokejistů, kteří prošli mládeží PZ Kladno. Jeho vstup do kladenského áčka byl ne úplně obvyklý. Svou premiéru si totiž odbyl během play off. Pak ale odešel na rok na zkušenou do Holandska. Po návratu už se pokoušel vybojovat si své místo v sestavě kladenského A-týmu. Přestože čtyři roky patřil do kádru Kladna, vypomáhal přitom i v nižší soutěži Slanému, Hvězdě Brno či Kralupům. Od roku 2000 se věnoval také trenérské činnosti u kladenské mládeže. Později se stal dokonce generálním manažerem kladenského klubu. Jeden čas byl také kladenským zastupitelem. V posledních letech pracuje pro hokejový svaz. Podílel se mimo jiné i na vzniku Síně slávy Českého hokeje.

- Jan Hlaváč – 45 let. Připomenutí kariéry Jana Hlaváče řečeného Bubáka by mohlo vydat téměř na knihu. Sparťanský odchovanec se prosadil ve svém mateřském týmu v nejvyšší soutěži. Byl také pravidelným reprezentantem. Jako třiadvacetiletý se vydal za oceán, aby hned naskočil do neprestižnější ligy světa. Válel za New York Rangers, Neztratil se ani ve Philadelphii či Vancouveru. Když se vrátil do Čech, se Spartou oslavil svůj jediný ligový titul. Zahrál si i ve Švýcarsku. V sezoně 2007/08 se rozhodl pro návrat do NHL a opět nezklamal – tentokráte v Tampě Bay a v Nashvillu. Tam se s NHL rozloučil a zamířil opět do Evropy. Dlouho mířil do Švédska. Tamní daňové zákony ale byly nastavené tak, že pro hráče bylo výhodnější rozehrát se mimo Švédsko. Tak se spojily cesty Jana Hlaváče a Kladna. U Rytířů nikdy nestrávil celou sezonu, ale celkem třikrát se vrátil. Populární Bubák si hned získal přízeň kladenského publika. Hokejem se Hlaváč baví dodnes, byť je to poslední roky až v druhé lize. Když Vrchlabí pomohl k postupu, (vinou koronaviru jen krátce) tak se objevil v Nové Pace. Od nového ročníku pak obléká dres Letňan.

- Václav Kolářík – 28 let. Nadějný zadák to v mladí zkoušel i v MHL, juniorské obdobě kontinentální hokejové ligy. První zápasy za Kladno stihl ještě v extralize. Všech dvanáct zápasů odehrál i v neúspěšné baráži 2014. Po sestupu odehrál většinu zápasů v základní části. O rok později už vyklízel pozice a stěhoval se do Kadaně a do Řisut. Kromě ročního angažmá ve Skotsku právě za Řisuty hrál svých 26 let, pak přišla pauza, ale letos opět naskočil - za Letňany.

Ligový debut za Kladno

- 1968 – Bohumil Čermák a František Benedikt

o Jen dvěma hráčům se poštěstilo, že by svůj ligový debut zaznamenali na své narozeniny. Jedním z nich je právě člen Síně slávy kladenského hokeje Bohumil Čermák. Tím druhým je pak Martin Ančička.

o Naopak jen epizodní roli měl další z beků František Benedikt. Do Kladna dorazil ze Spartaku Mladá Boleslav. Za jediný ročník naskočil do patnácti ligových zápasů a po roce se vrátil zpět do Mladé Boleslavi. Byla to Benediktova jediná zkušenost s nejvyšší soutěží.

- 1984 – Drahomír Kadlec, Milan Volf, Robert Šebek, Vladimír Evan a Martin Kuthan

o Obránce Kadlec pochází z Příbrami, do Kladna přestoupil ještě jako mládežník. K premiéře v nejvyšší soutěži měl našlápnuto už v roce 1983, mezi muže se ale opravdu probil až o rok výše. Kladnu hned pomohl k postupu do nejvyšší soutěže. S pauzou vynucenou vojenskou službou za Kladno hrál čtyři ročníky. Pak zamířil do zahraničí, konkrétně do Finska. Z něj se vrátil ještě na krátkou výpomoc v roce 1994. Kadlec byl také pravidelným reprezentantem. Na kontě má světové zlato, hned pět bronzů doplněných i bronzem z olympiády 1992 ve francouzském Albertville.

o Syn velké kladenské legendy Jaroslav Volfa Milan měl po tatínkovi zajímavé předpoklady pro hokej. V šestnácti letech se stal nejlepším střelcem mladšího dorostu. Mezi dospělé ale vstoupil v pražské Spartě. Tam vydržel necelé dva roky. Pak se vrátil do Kladna bojujícího tou dobou jen v nižší soutěži. Za Kladno nastupoval Volf tři ročníky. Zažil dva postupy, ale také jeden sestup. Odešel do Slavie Praha. Jeho kariéra skončila předčasně vinou zdravotních problémů. Později se k hokejistům vrátil jako trenér a funkcionář. Současný primátor Kladna byl mimo jiné i ředitelem hokejové klubu.

o Z PZtky do prvního týmu postoupil útočník Robert Šebek, který v mládí patřil i do reprezentačních výběrů. Na postupu Kladna se podílel 13 body v 26 zápasech. Přesto po postupu v Kladně nepokračoval. Šebek zůstal v nižší soutěži, když přestoupil do pražské Slavie.

o I dalším debutantem je odchovanec PZ Kladno. Vladimír Evan si ale debut za první tým připsal až poté, co se vrátil z vojny v Písku. Podobně jako Šebek, ani Evan nehrál za první tým dlouho. Zapsal přesně 23 startů. Později se objevil v dresu Ústí, Slaného či Žiliny. V Kladně zanechal stopu jako trenér u mládeže, ale i jako asistent u áčka. Poté se usadil v trenérské a funkcionářské roli v Ústí nad Labem.

o V mládí za PZtku válel i poslední debutant Martin Kuthan. I v jeho případě platí, že premiéru za kladenský A-tým si odbyl až po vojně, v jeho případě to bylo v Táboře. Kladnu tehdy devíti přesnými zásahy pomohl k postupu mezi elitu. Odešel do Slavie, aby se brzy opět vrátil. Za Kladno nastupoval celkem pět ročníků. Hned dvakrát pomohl i k postupu do nejvyšší soutěže. Napodruhé odešel do Mladé Boleslavi. Tam ale pobyl jen necelou sezonu. Pak se rozhodl, že půjde ještě o soutěž níže do Berouna a bude tak mít prostor na rozjezd svého podnikání.

- 2009 – Daniel Branda a Milan Mikulík

o Velkou ofenzivní posilou měl být Daniel Branda. V nejlepší sezoně extraligové kariéry nasbíral tento chomutovský rodák přes padesát bodů. Kladno si tak od něj slibovalo dobrou produktivitu. Na kladenské angažmá se ale Brandovi nemůže vzpomínat dobře. Vinou zranění odehrál pouhých deset zápasů, ve kterých se do statistik zapsal jedinou brankou. V průběhu sezony odešel do Slavie.

o Stejnou porci startů si připsala i výpomoc z Ústí nad Labem Milan Mikulík. Borec se zkušenostmi například ze Znojma či Vítkovic se uvedl lépe. Na kontě má hned šest bodů za dva přesné zásahy a čtyři asistence. Později zanechal větší stopu mimo jiné v Mladé Boleslavi, které pomohl k postupu do extraligy. Po sezoně 2020/21 ukončil svou bohatou kariéru.

Rekordy a zajímavost

- 1968 – Do nové sezony Kladno vstoupilo s novou, avšak stále analogovou časomírou. Právě v prvním kole proti Pardubicím ji fanoušci mohli poprvé pozorovat při ostrém ligovém utkání.

- 2013 – Hattrick Sachy Treilleho při výhře nad Vítkovicemi 6:5 po nájezdech. Právě v soutěži šikovnosti dovršil Francouz svůj hattrick.

Zápasy s kulatým výročím

Dvakrát vyhrálo Kladno v minulém desetiletí ve Zlíně po nájezdech. Poprvé to bylo před rovnými deseti roky, kdy rozhodl penaltový mág Jaroslav Kalla. Co se týče rukou, byl jedním z vůbec nejšikovnějších hráčů, kteří v Kladně kdy vyrostli. Nejlepšími hráči zápasu byli ale vyhlášeni dva mistři světa, domácí Petr Čajánek a hostující Jan Hlaváč. Výborný byl rovněž kladenský gólman Jan Chábera.

20. září 2011 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 2:3 SN (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 04:01 Tomáš Sýkora (Antonín Honejsek, Filip Čech), 16:42 Petr Čajánek (Bedřich Köhler, Martin Hamrlík) PP2 - 04:44 Jaroslav Kalla (Milan Toman), 28:18 Petr Kafka (Michal Dragoun, Marek Hovorka) PP1, 65:00 Jaroslav Kalla GWS . Vyloučení: 4:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 36:26 (15:9, 6:9, 14:5, 1:3) Diváci: 4655

Sestava Kladna: Chábera - Procházka, Piskáček, Lepine, Toman, Drtina, Skrbek, Růžička - Hlaváč, Patera ©, Kuchler - Kalla, Hovorka, Dragoun - Látal, Knotek, Bicek - Valský, Lukáč, Kafka.

Ostatní zápasy 20. září (od roku 1965)

20. září 1968 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

20. září 1974 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

20. září 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO 5:4 (3:1, 2:1, 0:2)

20. září 1988 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:4 (1:1, 2:3, 1:0)

20. září 1990 HC CHZ LITVÍNOV - TJ POLDI KLADNO 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

20. září 1994 HC KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

20. září 1996 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

20. září 1998 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VELVANA KLADNO 6:4 (2:1, 3:2, 1:1)

20. září 2007 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 5:4 SN (1:0, 1:1, 2:3 - 0:0)

20. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)

20. září 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 6:5 SN (2:0, 2:3, 1:2 - 0:0)

20. září 2014 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

20. září 2017 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 3:2 PP (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

20. září 2019 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 7:4 (4:0, 2:3, 1:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Málokdy se povede, že při debutu v lize hned vstřelíte branku. Kladenskému Františku Benediktovi se to povedlo v roce 1968 proti Pardubicím , ale jinak to bylo od obou celků střelecké trápení, navíc výborně chytali obra gólmani Termer a Lacký. Kladenský Termer byl o gól lepší a v závěru zastavil i úchvatné sólo Ondřasiny přes celé kluziště. Za hosty hrála u v budoucnu legendární formace Martinec - J. Novák - Šťastný, ale ještě ne pohromadě, místo Nováka hrál Andlt.

20. září 1968 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. František Benedikt (Jindřich Karas, Jindřich Lidický), 44. Vladimír Markup - 17. Vladimír Martinec (Milan Andlt). Vyloučení: 1:6, navíc Stanislav Prýl (Pardubice) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 36:22 (9:7, 19:8, 8:7) Diváci: 5400

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil, Benedikt, Stach, Kohout - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup - Šaloun.

Parádní zápas Kladna v roce 1974 proti Pardubicím se hrál už ve čtvrtém kole a Kladno počtvrté vyhrálo. Tehdejší Čs. sport vzpomenul na tři roky starých výsledek, kdy Kladno dostalo na východě Čech 17 branek. Tentokrát ale vyučovali hosté. Vyrovnaný duel zlomil navrátilec z vojny v Jihlavě Milan Nový a vzápětí vše jistil svým druhým zásahem bomber Eda Novák.

20. září 1974 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 31. František Panchártek (Bohuslav Šťastný) - 19. Eduard Novák (František Pospíšil, Jiří Filip) PP1, 42. Milan Nový (Jiří Filip, František Kaberle) PP1, 44. Eduard Novák (Milan Nový). Vyloučení: 4:4 Využití: 0:2 Střely na branku: 34:29 (10:13, 17:7, 7:9) Diváci: 9000

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Větrovec, Vejvoda, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Filip - Nedvěd, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Vysušil.

Dvě nadějné sestavy se utkaly v roce 1990 v Litvínově. Šťastnější byli Kladeňáci, kterým zachytal Milan Hnilička, zatímco domácí Zdeněk Orct musel kapitulovat třikrát. Hosté byli o něco lepší a dobře zastavovali výpady talentů Ručinského, Beránka, Čalouna, Langa, Rosola, Kysely či Kašťáka. Všechno byli dříve či později reprezentant, o to lépe zní výsledek, protože hosté tolik hráčů nároďáku tehdy neměli. Litvínov navíc vedl legendární Ivan Hlinka, hosty Václav Sýkora.

20. září 1990 HC CHZ LITVÍNOV - TJ POLDI KLADNO 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 26:53 Petr Rosol (Robert Lang) - 03:22 Milan Eberle (Zdeněk Eichenmann), 18:59 Michal Mádl (Petr Fiala) PP1, 38:50 Petr Matula (Martin Procházka, Josef Zajíc). Vyloučení: 3:6 Využití: 0:1 Střely na branku: 25:33 (5:12, 11:11, 9:10) Diváci: 3685

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Aschenbrenner, Pospíšil, Kasík, Novák, Veber - Eberle ©, Eichenmann, Fiala - Matula, Zajíc, Procházka - Placatka, Vrkota, Mikolášek.

Cennou výhru urvalo Kladno v roce 1996. Nový trenér Jan Novotný, ale i hráči tušili, že je čeká po odchodu Blue Line hodně složitá sezona, ale manažer - slavný František Pospíšil nakonec dal dohromady slušné náhrady. Hlavně ale zářil Milan Hnilička, právě zahajoval svou nejpovedenější sezonu v dresu Kladna. Za Olomouc chytal také výborný gólman, dvoumetrový Blažek, v poli se Hanáci opírali o Baču, Černoška či supertalent Broše. Ale už bylo také znát, že klub není v pohodě a vše nakonec vyvrcholilo tím, že prodal extraligovou licenci Karlovým Varům.

20. září 1996 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 10:12 Tomáš Mikolášek (Josef Zajíc, Petr Kasík) PP2, 24:41 Ladislav Svoboda (Zdeněk Eichenmann), 42:38 Jiří Beránek (Petr Kasík, Jan Kruliš) PP1 - 33:49 Michal Broš. Vyloučení: 8:7 Využití: 2:0 Střely na branku: 35:34 (15:10, 8:11, 12:13) Diváci: 3260

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Dlouhý, Procházka, Trachta, Židlický, Kasík, T. Kaberle - Beránek, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Čermák.

Půl televizního zápasu góly nepadaly, pak se s nimi roztrhlo nebe. V Plzni v roce 2007 domácí třikrát vedli, ale nakonec byli rádi, že po vedoucí brance Petra Tenkráta 93 vteřin před koncem v oslabení neprohráli. V pokračující přesilovce 6 na 4 vyrovnal Benák a nájezdy už Kladnu nevyšly. Orcta překonali všichni tři střelci Šindel, Fabuš i Vlasák, za hosty jen v první sérii srovnal Kalla. Tenkrát už nedal a M. Procházka ani jet nemohl, odstoupil totiž v prodloužení. Kladno ten den přišlo o posilu Z. Nedvěda, jenž musel ráno na artroskopii kolena.

20. září 2007 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 5:4 SN (1:0, 1:1, 2:3 - 0:0)

Branky a nahrávky: 04:49 Peter Fabuš (Jaroslav Kracík), 37:05 Jaroslav Kracík (Peter Fabuš), 48:25 Jakub Šindel (Peter Fabuš) PP1, 59:30 Václav Benák (Jaroslav Kracík) EAG (6/4), 65:00 Peter Fabuš GWS - 32:12 Tomáš Horna (Petr Tenkrát), 44:17 Jiří Kuchler (Ondřej Šmach), 49:50 Martin Procházka (Pavel Patera), 58:47 Petr Tenkrát SH1. Vyloučení: 4:8, navíc Robert Schnabel (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 42:30 (12:9, 12:9, 15:12, 3:0) Diváci: 4096

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Schnabel, Šmach, Štěpánek, Nádašdi, Hájek - Bělohlav, Patera ©, M. Procházka - Čurilla, Gardoň, Tenkrát - Horna, Kalla, Kuchler - Rudovský, Kazatel, Diviš.

V roce 2009 chytilo Kladno debakl 0:7 s Vítkovicemi, ale v dalším kole se mu povedlo vše napravit. Přitom i se Slavií prohrávalo brzy 0:2, ale nakopl ho první gól Kally. Velmi vyrovnaný duel nakonec zlomil kapitán Pavel Patera ranou z mezikruží dvě minuty před koncem. Zajímavostí byl první gól Milana Tomana po návratu z několika jiných angažmá. A ještě jedna perlička: ten den slavilo Kladno i ve fotbalové lize, vyhrálo totiž senzačně v Olomouci 2:1 gólem Jana Procházky z půlky hřiště. Byla to krásná neděle…

20. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 11:38 Jaroslav Kalla (Pavel Patera, František Kaberle) PP1, 22:55 Ivan Majeský (Jaroslav Kalla), 25:53 Martin Frolík (Jaroslav Kalla, Richard Diviš), 41:57 Milan Toman (Ivan Majeský, Vítězslav Bílek) PP1, 57:46 Pavel Patera (Martin Procházka, Milan Toman), 59:22 Pavel Patera ENG - 05:19 Tomáš Žižka (Michal Vondrka, Lukáš Endál), 08:34 Vladimír Růžička (Michal Vondrka, Petr Kadlec) SH1, 31:30 Pavel Kolařík (Daniel Branda), 44:20 Daniel Branda (Jakub Sklenář). Vyloučení: 4:6 Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 28:39 (12:10, 9:13, 7:16) Diváci: 3159

Sestava Kladna: Kopřiva - Toman, Kaberle, Mudroch, Šmach, Majeský, Dlouhý - Bílek, Patera ©, M. Procházka - Bělohlav, Čurilla, Tomajko - Diviš, Kalla, Frolík - Eberle, Stieler, Kuchler.

V roce 2013 vedli Kladeňáci nad Vítkovicemi 3:0 a 4:1, ale nakonec byli rádi za dva body, které pro ně urval v nájezdech Francouz Sacha Treille. Byl to jeho povedený večírek, dal tři branky. To samé však na druhé straně Rudolf Huna, který byl s Jiřím Burgerem hlavním strůjcem vyrovnání. Kladenský asistent Petr Tatíček musel uznat, že jeho tým si ani dva body nezasloužil…

20. září 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 6:5 SN (2:0, 2:3, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 02:03 Sacha Treille (Milan Doudera, Ivan Majeský), 12:25 Michal Dragoun (Sacha Treille, Ivan Majeský), 20:36 Petr Tenkrát (Tomáš Kaberle, Pavel Patera) PP1, 38:24 Jiří Kuchler (Pavel Patera), 44:21 Sacha Treille (Ivan Majeský, Milan Doudera), 65:00 Sacha Treille GWS - 27:55 Rudolf Huna (Vladimír Svačina, Ondřej Roman) PP1, 33:59 Michael Vandas, 36:10 Jan Káňa (Jiří Burger, Patrik Valčák), 40:54 Rudolf Huna (Jiří Burger), 45:05 Rudolf Huna (Tomáš Kudělka). Vyloučení: 4:4 Využití: 1:1 Střely na branku: 30:35 (11:13, 11:13, 6:6, 2:3) Diváci: 3392

Sestava Kladna: Chábera - Jankovič, P. Hořava, Černošek, Kaberle, Majeský, Doudera, Růžička - Eberle, Lukáč, Havlíček - Tenkrát, Patera ©, Kuchler - Treille, Dragoun, Rudovský - Strnad, Machač, Bajarūns.

Jan ŠEJHL