Poslední ligový start za Kladno:

- 1995 – Radek Znamenáček

o Přesně před týdnem jsme si připomínali jeho debut. Za kladenské áčko si zahrál jen dvakrát, takže si musíme připomenout i jeho derniéru. V obou případech naskočil jako náhradník až od třetí třetiny. S Kladnem výhru nezažil.

Rekordy a zajímavost:

- 2015 – Hattrick Vítězslava Bílka při výhře 6:3 v Benátkách. Bílek vsítil hattrick hned čtyřikrát, ale jediný (za Kladno) v nejvyšší soutěži. Zbylé tři zvládl v rozmezí 40 dnů (od 21 listopadu 2015 do 30. prosince 2015) v sezoně 2015/16, kdy si nezapomenutelně sedli s Davidem Stachem.

Zápasy s kulatým výročím:

Vítkovice šly v sezoně 1979/80 tvrdě za svým druhým titulem mistra, Kladno naopak toužilo po obhajobě. V duelu hraném 21. listopadu domácí v Ostravě ukázali svou nejlepší vlastnost téhle sezony - uměli otáčet ztracené zápasy. Zkušené Kladno vedlo 3:1, ale od druhé třetiny domácí sešlápli pedál a otočili. Hnalo je naštvané publikum, které rozzlobil první gól Oty Vejvody. Padl ve chvíli, kdy byl domácí gólman Šindel nezaviněně zraněný. "Takovou bouři v hledišti jsem nezažil za deset let pískání a trvala až do konce utkání. Stejně tak nekončily urážky na mou osobu," uvedl rozhodčí Milan Barnet do zápisu.

21. listopadu 1980 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 00:45 Radoslav Kuřidým (Milan Mokroš) PP1, 34:18 František Černík (Miloš Říha) PP1, 39:05 Ladislav Svozil (Jaroslav Vlk, Milan Figala), 46:23 Pavel Stankovič (Radoslav Kuřidým) - 15:01 Otakar Vejvoda, 15:42 Jiří Dudáček (Milan Nový), 18:03 Zdeněk Müller (Bohumil Čermák) SH1

Vyloučení: 2:6 Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 42:28 Diváci: 7362

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Skrbek - Bauer, Müller, Novotný - Eberle, Martínek, Fiala.

Kolem roku 2000 se Kladno v extralize jen a jen zachraňovalo, protože byl pro fanoušky zápas s Havířovem hraný 21.11. 2000 doslova elixírem. Nicméně po dvou rychlých gólech Klimta a Plekance to bylo dlouho otevřené. Nakonec povolil i skvěle chytající Radovan Biegl. Havířov neměl na jména špatné mužstvo, podnikatel Masný do něj získal i borce jako byli Sršeň, Peterek, Folta nebo Pivko. Ale ten večer před dvaceti lety neměli hoši nárok.

21. listopadu 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC FEMAX HAVÍŘOV 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 04:23 Tomáš Klimt (Ladislav Svoboda), 04:55 Tomáš Plekanec (David Hájek, Jan Boháček), 33:59 Róbert Döme, 45:32 Ladislav Svoboda (Jiří Kameš), 51:29 Jan Dlouhý (Róbert Döme, Jan Kruliš) PP1, 54:30 Jan Boháček (Tomáš Plekanec, Přemysl Sedlák) PP1, 56:08 Radek Gardoň (Tomáš Klimt)

Vyloučení: 6:7, navíc Libor Pivko (Havířov) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 41:30 (12:9, 13:12, 16:9) Diváci: 2379

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Kasík - Svoboda, Kalla, Geffert - Döme, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Skuhravý, Tatíček, Kameš.

A ještě vzpomínka na rok 2010, kdy Kladno zvládlo další těžký zápas v cestě za záchranou a zdolalo silnou Slavii. Celý zápas bylo lepší, a ani nevadilo, že slávistická posila z Kladna, brankář Kopřiva, lapil Stielerovi trestné střílení. Výborně hrál David Růžička, a tak mu trenéři odpustili i námaz, kvůli němuž přišel Cikánek o čisté konto. Tehdy namazal Tomáši Pospíšilovi, který se připomněl Kladnu v závěru uplynulé sezony v dresu Litvínova, kdy ho pěti body odsoudil v bitvě o všechno k sestupu. Ale zpět do roku 2010, kdy se radovalo Kladno a smutnila Slavia. A nejvíc pak její talent Dmitrij Jaškin. Dnes útočník Dynama Moskva si tehdy po zákroku Procházky a Kotrly přetrhal vazy v koleni a přišel o MS do 20 let.

21. listopadu 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 14:21 Radek Bělohlav (Martin Látal, David Stieler), 29:29 David Růžička (Vítězslav Bílek) PP1, 35:05 Jiří Bicek (Pavel Patera, Jiří Kuchler) - 46:57 Tomáš Pospíšil

Vyloučení: 5:9 Využití: 1:0 Střely na branku: 23:18 (11:4, 7:9, 5:5) Diváci: 2883

Sestava Kladna: Cikánek - Procházka, Toman, Drtina, Kameš, Růžička, Šmach, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Látal - Eberle, Knotek, Kotrla - Valský.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Pokud má Litvínov na soupisce taková jména jako Ručinský, Lang, Reichel, Růžička, Rosol, Šlégr, … nebo Kysela a Orct, pak je nutné připomenout, že i proti takovým uhráli Kladeňáci výhru 7:3. Bylo to v roce 1989, ve zvláštních hektických dnech Sametové revoluce. Tenhle zápas byl v úterý, kdy už se na Václavském náměstí konaly velké manifestace a i hráči tušili, že se něco děje. Hokej se možná proto hrál ve zvláštním, uvolněném tempu.

Krátké zastavení si zaslouží tehdejší kluboví lékaři, oba totiž na lavičkách tradičních hokejových bašt vydrželi dlouhé roky a hráči je plně respektovali. Na litvínovské střídačce to byl MUDr. Ihor Elyjiw, muž cizojazyčného jména, který se podepsal pod nejslavnější český seriál Nemocnice na kraji města. Právě Elyjiw totiž léčil nemocné kyčle Jaroslava Dietla, který seriál napsal a situoval právě do Mostu. Elyjiw je jako výtečný ortoped uveden i jako odborný poradce seriálu.

Také kladenský lékař MUDr. Ladislav Svoboda byl známý ne pouze z ordinace Poldovky a hokejové střídačky, kde stál dlouhých 18 let. V roce 1996 byl zvolen do Senátu a vydržel v něm dlouhých 12 let, než ho vystřídal jiný Kladeňák Jiří Dienstbier st.

21. listopadu 1989 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI KLADNO 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 03:52 Vladimír Jeřábek (Jiří Šlégr), 36:59 Robert Reichel (Kamil Kašťák), 48:32 Robert Reichel (Petr Rosol) - 03:21 Zdeněk Eichenmann (Petr Fiala), 18:58 Martin Procházka (Milan Eberle, Drahomír Kadlec) PP1, 19:27 Josef Zajíc (Jaromír Jágr), 30:40 Martin Procházka (Josef Zajíc, Jaromír Jágr), 36:19 Josef Zajíc (Jaromír Jágr), 42:37 Jan Kruliš, 59:24 Jaromír Jágr (Petr Lhotský)

Vyloučení: 3:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 37:40 (17:16, 13:14, 7:10) Diváci: 3894

Sestava Kladna: Kameš - I. Černý, Lhotský, Kadlec, Mádl, Kruliš, Kasík, Tatíček - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Mikolášek - Jágr, Zajíc, Procházka - Matula, Čermák.

Ostatní zápasy 21. listopadu (od roku 1965):

21. listopadu 1971 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

21. listopadu 1972 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

21. listopadu 1973 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 8:1 (3:0, 1:1, 4:0)

21. listopadu 1975 TJ SONP KLADNO - TJ VŽKG OSTRAVA 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

21. listopadu 1978 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

21. listopadu 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

21. listopadu 1989 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI KLADNO 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)

21. listopadu 1991 ASD DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

21. listopadu 1995 HC DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 4:4 PP (0:1, 3:0, 1:3 - 0:0)

21. listopadu 1997 HC SLAVIA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

21. listopadu 1999 HC VELVANA KLADNO - HC ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:2 (0:0, 2:1, 0:1)

21. listopadu 2003 HC RABAT KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

21. listopadu 2004 HC HAMÉ ZLÍN - HC RABAT KLADNO 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

21. listopadu 2006 HC SLAVIA PRAHA - HC RABAT KLADNO 6:5 (1:3, 1:1, 4:1)

21. listopadu 2015 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK