Narozeniny:

Martin Pištěj – 40 let. Kladenský odchovanec debutoval mezi muži jako sedmnáctiletý v sezoně 1998/99. Nevedlo se mu vůbec zle. V pěti duelech zaznamenal dva přesné zásahy. Místo v sestavě si ovšem nevybojoval. O dvě sezony později to zkoušel ještě jednou – tehdy ale dostal příležitost jen ve dvou střetnutích. Hrál tak hlavně v nižších soutěžích například za Kadaň či naposledy v sezoně 2006/07 za Řisuty.

Ondřej Šmach – 35 let. Hodonínský rodák Šmach patřil mezi talenty českého hokeje. V mládí pravidelně obrážel reprezentační srazy. S osmnáctkou i dvacítkou ukořistil světové bronzy. Do extraligy vstoupil ve Znojmě. S Jihomoravany získal v sezoně 2005/06 – jak jinak – extraligový bronz. U Orlů ale neměl příliš jisté místo v sestavě, tak kývl na nabídku Kladna. V něm vydržel 4 sezony, během kterých ale hrál i za Beroun či si krátce odskočil do slovenské Skalice. V Kladně patřil mezi defenzivní beky, sbíral jen minimum kanadských bodů. Když jeho angažmá skončilo, odešel do Skalice. Později se v extralize objevil ještě v Karlových Varech, vyzkoušel si také nevšední angažmá v Austrálii či ve Francii. V poslední sezoně působil opět ve Skalici.

Jan ŠEJHL