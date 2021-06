Narozeniny

- Marek Čurilla – 35 let. Jeho táta Zdeněk byl fotbalovým supertalentem a zahrál si i ligu. Marka vzal spíš hokej. Kladenský rodák a odchovanec to v mládí zkoušel i v prestižní zámořské juniorské soutěži Western hockey league. Po roce v Kanadě se ale vrátil zpět do Kladna. Doma se propracoval i do extraligového týmu. V něm působil následující čtyři sezony. Na kontě má 198 extraligových zápasů a 17 branek. Do paměti fanoušků se také zapsal kuriózním zraněním, kdy se v kabině nepříjemně popálil, a byl pak dlouho na listině zraněných hráčů. Po odchodu z Kladna si zahrál mimo jiné Ústí nad Labem. Vyzkoušel si také angažmá na Slovensku, kde se Zvolenem získal ligový titul, v Rumunsku či Německu. Po skončení hráčské kariéry se stal trenérem.

Jan ŠEJHL