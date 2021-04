Poslední ligový start za Kladno:

- 2019 – Jiří Říha. Obránce Říha přišel do Kladna z Mladé Boleslavi, když o něm v městě automobilů ztratili zájem. V první lize ale Říhu předcházela dobrá pověst. Na kontě měl dokonce rekord v počtu bodů obránce. Mohl se také chlubit postupem do extraligy, který pomohl vybojovat pro Jihlavu. Na dobré výkony v Kladně navázal a postup oslavil i s Rytíři. Po sezoně se ale nedohodl na smlouvě a odešel do Litvínova. Letos hrál po těžké nemoci ve Slavii.

Zápasy s kulatým výročím:



Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1973 nebylo ještě play off zdaleka tak populární jako nyní. Hrálo se až po skončení moskevského světového šampionátu a diváci jakoby odvykli, přišlo jich jen 2500. Navíc se moc nebavili, protožue hra obou týmů byla po dlouhé pauze neučesaná, bez tempa. trenér Kladna Bohumil Prošek si postěžoval, že jeho Kladno zahrálo moc opatrně, už proto nedalo Dukle ani jednu branku. Největší šance mělo paradoxně v oslabení.



Zápas přinesl souboj dvou kladenských brankářů. Proti Termerovi nastoupil za Jihlavu jiný Miroslav - Krása, který tam tehdy s Milanem Novým vojákoval. Začal čistým štítem, góly mu dali hosté až v odvetě…



Perličkou je i to, že dnes bude hrát Kladno v Jihlavě také, bude to přesně po 48 letech. Snad nebude sněžit tak moc, jako tedy na Bílou velikonoční sobotu…



21. dubna 1973 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Pavel Beránek, 35. Miroslav Dvořák, 57. Jaroslav Holík [Miloš Novák, Jan Hrbatý, Jan Klapáč, František Výborný, Jiří Holík]. Vyloučení: 3:5, navíc Jan Suchý (Jihlava) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 34:21 (11:7, 10:8, 13:6) Diváci: 2700.

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Vimmer, Novotný, Bauer - Novák, Sýkora, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě.

O patnáct let později hrálo Kladno v Jihlavě znovu, tentokrát druhý zápas série o 3. místo. Po úvodní výhře 6:4 tentokrát Kladno nemělo nárok a Dukle podlehlo 4:7 a domácí tak srovnali stav na 1:1. Před pouhými šesti stovkami diváků poslali trenéři Novák a Brunclík ve třetí třetině na led mladého Josefa Zajíce a ten hned v prvním střídání překonal tehdy vynikajícího brankáře Oldřicha Svobodu.

21. dubna 1988 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 7:4 (2:0, 3:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 13:28 Roman Kaňkovský (Jaroslav Šťastný, Jan Hrbatý), 15:15 Ladislav Kolda (Luděk Konopčík), 20:17 Oldřich Válek (Dárius Rusnák), 23:46 Petr Vlk (Oldřich Válek, Dárius Rusnák), 26:26 Oldřich Válek (Petr Vlk), 40:27 Oldřich Válek (Petr Vlk, Dárius Rusnák), 46:05 Ladislav Kolda (Robert Holík) - 23:54 Josef Zajíc (Miloslav Hořava, Petr Slabý), 45:35 Milan Nový (Petr Kasík), 50:55 Petr Slabý (Milan Nový), 59:52 Milan Nový (Vladimír Kameš, Miloslav Hořava) PP1. Vyloučení: 7:9 Využití: 0:1 Střely na branku: 45:33 (16:9, 11/8:8, 10:16) Diváci: 484.

Sestava Kladna: Dudáček (od 26:26 Výborný) - Kasík, Hořava, Větrovec, Tatíček, Lhotský, Pospíšil - Kuthan (od 24. Zajíc), Nový ©, Slabý - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Hrabě.

V 11. kole baráže roku 2019 se v Kladně slavilo. Po výhře v Budějovicích měli Rytíři už jistý postup do extraligy a hostili před vyprodaným hledištěm Chomutov, který v extralize vystřídali. Fanoušci zahájili zápas úchvatnou atmosférou, světélkující arénu vystřídal slavnostní nástup hráčů a buly tří legend, které slavily kulatiny. Jindřich Karas a Josef Vimmer osmdesát, Radek Gardoň padesátku. Na hlavami kladenského kotle se objevil transparent, nad kterým strávili fanoušci půlku velikonočních svátků: My chceme Jardu Jágra na bankovce mít!



Navíc se uprostřed kotle objevil i zraněný obránce Martin Kehar, toho publikum vyvolávalo dlouho. Nicméně ač se chtěli domácí rozloučit výhrou, víc než jeden gól zásluhou Tomáše Redlicha se jim vstřelit nepovedlo. A soupeř v závěru využil nuceného odstoupení skvěle chytajícího Brízgaly a za záda opory celé sezony Cikánka nejen vyrovnal, ale v prodloužení i rozhodl o bodu navíc. Kladnu to radost nezkalilo, na ledovou plochu se vychrlily stovky fanoušků a slavili s hráči postup po pěti letech. Mnozí až do rána…



21. dubna 2019 RYTÍŘI KLADNO - PIRÁTI CHOMUTOV 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 30:53 Tomáš Redlich (Tomáš Plekanec, Jiří Říha) - 58:54 Martin Šťovíček (Roman Chlouba, Ivan Huml), 61:02 Petr Koblasa (Lukáš Blaha) 3/3. Vyloučení: 2:3, navíc Jakub Trefný a David Štich (oba Chomutov) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 33:34 (12:7, 11:12, 10:13/1, 0:1) Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Brízgala (od 57:03 Cikánek) - Říha, Zelingr, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr (od 47. Jelínek), Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

