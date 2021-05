Narozeniny

- Luboš Horčička – 42 let. Kladenský rodák a odchovanec nakoukl mezi muže jako sedmnáctiletý v sezoně 1996/97. Tehdy ale jen kryl záda Hniličkovi a Chladovi. Do brány se postavil až o sezonu později. Tou dobou ale stále vypomáhal i v juniorce, později své zápasové vytížení dělil i do nižší soutěže. Za pět sezon odchytal za Kladno celkem 87 ligových zápasů, poté odešel do Třince.

Později zaujal mimo jiné v Plzni, kde byl v sezoně 2010/11 nejlepším gólmanem celé extraligy v procentuální úspěšnosti zásahů i v průměru obdržených branek. Tehdy si ho vyhlédl Zlín, tam předával své zkušenosti mladým nadějím Sedláčkovi a poté i Kašíkovi. S Moravany v sezoně 2012/13 získal ligové stříbro, o rok později dokonce i titul. Závěr kariéry pak strávil v nižších soutěžích a finální loučení pak prožil ve slovenské Žilině.

Jan ŠEJHL