Narozeniny:

- Jindřich Falber (výročí narození) – bylo by mu 92 let. V Kladně působil Falber ještě před prvním postupem do ligy v sezoně 1950/51. Ve statistikách ho najdeme v sezoně 1948/49, kdy ve dvou ligových zápasech zapsal i jeden gól. V Kladně ovšem působil už dříve, předtím ale zasáhl pouze přátelských zápasů. Zemřel 16. září 2002 ve věku 72 let.

- Jaroslav Kofent – 74 let. Útočník Kofent byl Kladnu věrný sedm sezon, a jak už to tehdy bývalo, s přestávkou na vojnu. Tu odsloužil v Písku. V Kladně zasáhl do 205 zápasů, ve kterých nasbíral 68 bodů za 45 gólů a 23 asistencí. V poslední sezoně nastoupil jen ke třem zápasů, ale Kladno tehdy získalo ligový titul, takže i Jaroslava Kofenta můžeme zařadit mezi ligové mistry.

- Michal Sivek – 40 let. Sparťanského odchovance do Kladna poslal jeho mateřský klub. Moc se mu nechtělo, ale nakonec byl spokojený. Odehrál 34 zápasů, ve kterých se třikrát trefil a přidal osm asistencí. Později si juniorský mistr světa dokonce zahrál v NHL za Tučňáky z Pittsburghu. S kariérou ale skončil předčasně. U hokeje ale zůstal – po aktivní kariéře se totiž stal hráčským agentem.

- Petr Vampola – 39 let. Žďárský rodák začínal s velkým hokejem ve Vsetíně. Do Kladna poprvé přišel, aby pomohl v baráži v roce 2003. Tou dobou už ligový mistr Vampola oslavil s Kladnem postup do extraligy. Pak se s Kladnem ale na dlouho rozloučil. Když se vrátil před sezonou 2018/19, měl na kontě další dva ligové tituly, ale také získal titul mistra světa či zkušenosti z KHL, Švédska či Švýcarska. Kladnu opět pomohl k postupu. O rok později, kdy Rytířům už jen vypomáhal ze Slavie, k udržení extraligy nepřispěl.

Výročí úmrtí:

- 1958 – Karel Lébr. V Kladně působil v sezonách 54/55 a 55/56. V první z těchto sezon naskočil do deseti zápasů, ve kterých pěti góly pomohl Kladnu k postupu. Kromě hokeje se ale věnoval také krasobruslení v kladenském krasobruslařském oddílu. Na přeboru ČSR dokonce v jízdě dvojic získal bronz. Zemřel náhle ve věku nedožitých 23 let.

Rekordy a zajímavost:



- 1977 – Kladno porazilo Zetor Brno 13:1. Je to historicky nejvyšší výhra Kladna v nejvyšší soutěži.



- Hattricky



o 1977 – Právě ve zmiňovaném utkání řádil Milan Nový. K hattricku přidal ještě čtvrtý gól a jednu asistenci.



o 2007 – Martin Procházka se třikrát trefil při výhře 4:3 po prodloužení nad Vítkovicemi

Zápasy s kulatým výročím:

Před dvaceti lety předvedl brankář Marek Pinc další ze svých neuvěřitelných výkonů v dresu Kladna, kde hostoval jedinou sezonu, ale dokonale se tady odpíchl do skvělé kariéry. Pardubicím pochytal 51 střel a pustil jedinou z nabité houfnice Petra Sýkory. Pinc měří jen 175 cm a moc se mu v Kladně nevěřilo. Ale všem ukázal. Litvínov si ho po sezoně rád stáhl, s klidem pustil do Kladna Zdeňka Orcta. Ve zmíněné sezoně 2000/01 však Pinc zásadně pomohl k záchraně Kladnu. To tenhle duel otočilo díky trefám obránců Skuhrovce a Kruliše.

21. ledna 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC IPB POJIŠŤ. PARDUBICE 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 30:04 Radim Skuhrovec (Ladislav Svoboda), 35:30 Jan Kruliš (Róbert Döme, Michal Havel) - 26:53 Petr Sýkora (Stanislav Procházka, Tomáš Pácal)

Vyloučení: 7:8 Bez využití Střely na branku: 38:52 (12:23, 13:17, 13:12) Diváci: 2183

Sestava Kladna: Pinc - Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Skuhrovec, Kasík, Kříž, Mádl © - Havel, Döme, Geffert - Sedlák, Plekanec, Vlček - Svoboda, Kalla, Kameš - Skuhravý, Roubík, Horna.

Hrálo se i před rovnými deseti roky, tehdy Kladno ani počtvrté v sezoně nestačilo na Třinec, byť mu nastřílelo čtyři branky a dokonce ho přestřílelo 42:32. Svůj první extraligový gól vstřelil Lukáši Cikánkovi Jakub Orsava, později si zachytal i druhý kladenský brankář Falter. Toho dokonce dvakrát překonal Jiří Polanský a obě branky byly výstavní. Zachoval se videošot ze zápasu, kde však elitní český novinář Robert Záruba malou chybu udělal - Jiří Polanský nezačínal kariéru v Kladně, to byl Tomáš Polanský. Video si prohlédněte ZDE:

Zdroj: Youtube

21. ledna 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 4:6 (0:2, 2:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 26:07 Pavel Patera (Milan Toman) PP2, 27:12 Jaroslav Mrázek (Jiří Kuchler) PP1, 45:50 Tomáš Knotek (Milan Toman), 59:37 Sacha Treille - 06:33 Lukáš Zíb (Marek Zagrapan, Jan Peterek) PP1, 07:55 David Květoň (Daniel Seman, Jiří Polanský), 22:44 Jiří Polanský (David Květoň, Lukáš Zíb), 32:31 Jakub Orsava (Radek Bonk), 39:35 Vojtěch Polák (Václav Varaďa), 52:10 Jiří Polanský (Martin Růžička, David Květoň)

Vyloučení: 4:6 Využití: 2:1 Střely na branku: 42:32 (13:15, 18:2/5, 11:10) Diváci: 1987

Sestava Kladna: Cikánek (od 22:44 Falter) - Kameš (od 25. Mrázek), Drtina, Růžička, Toman, Procházka, Piskáček, Šmach - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Melka, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Valský.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Historicky nejvyšší výhra Kladna v nejvyšší soutěži je jasnou volbou. Tehdy měl Zetor (Kometa) Brno největší slávu za sebou a hrál o sestup. V téhle sezoně byli Brněnští jedenáctí z dvanácti mužstev, zatímco Kladno sbíralo tituly. Přitom hosté přijeli posíleni pěti body ze tří zápasů a s pořád elitním brankářem Vlado Dzurillou, který s nimi pár týdnů předtím byl na turné po Americe. Přesto ho nešetřili, a to se mu v den utkání narodila druhá dcera! Zetor vedl, když Kladenští přestali po neodpískaném faulu na Pospíšila hrát. Pak už to ale bylo jen na jednu bránu, Dzurilla po páté brance klec opustil.



Přitom předešlé duely obou soků byly vyrovnané. V prvním utkání sezony dokonce Brno vedlo v Kladně 3:0 a domácí horkotěžko otáčeli, když se 55 vteřin před koncem trefil na 4:3 Nový. V lednovém duelu jeho pětka předváděla neuvěřitelné kolotoče.



Nejsmutnějším Kladeňákem zápasu byl Jaroslav Jiřík. Už během hráčské kariéry odešel do Brna a zapustil tam kořeny. V roce 1977 Brno trénoval s Vladimírem Nadrchalem a třináctku gólů v síti Zetoru rozdýchával ztuha.



21. ledna 1977 TJ SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 13:1 (3:1, 4:0, 6:0)



Branky a nahrávky: 7. Milan Nový (František Kaberle), 13. Milan Nový (Eduard Novák), 15. Ladislav Vysušil (Václav Sýkora, Milan Skrbek), 28. Milan Nový (František Pospíšil) PP1, 29. Milan Skrbek (Ladislav Vysušil), 31. Eduard Novák (Milan Nový, František Pospíšil), 35. Ladislav Vysušil (Václav Sýkora), 44. František Kaberle, 47. Milan Nový (František Kaberle) PP1, 50. Jaroslav Vinš, 54. Miroslav Křiváček (Zdeněk Nedvěd), 57. Miroslav Křiváček (Zdeněk Nedvěd), 60. Zdeněk Müller (Jaroslav Vinš) - 4. Zdeněk Mráz (Karel Nekola)



Vyloučení: 2:4 Využití: 2:0 Střely na branku: 60:25 (21:8, 15:8, 24:9) Diváci: 3500



Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

Ostatní zápasy 21. ledna (od roku 1966):

21. ledna 1975 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

21. ledna 1977 TJ SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 13:1 (3:1, 4:0, 6:0)

21. ledna 1979 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

21. ledna 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 3:6 (0:2, 3:0, 0:4)

21. ledna 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:1 (0:0, 0:0, 1:1)

21. ledna 1990 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI KLADNO 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

21. ledna 1994 HC VÍTKOVICE - HC KLADNO 5:5 PP (2:1, 1:2, 2:2 - 0:0)

21. ledna 2000 HC SPARTA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

21. ledna 2007 HC RABAT KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 4:3 PP (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)

21. ledna 2014 HC VÍTKOVICE STEEL - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

21. ledna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC STADION LITOMĚŘICE 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)

21. ledna 2017 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:3 SN (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK