Narozeniny:

- Tomáš Brejník – 49 let. 14 zápasů v sezoně 1992/93 a dva góly, to je ligová bilance Tomáše Brejníka v Kladně. Příští sezonu ale už nastupoval za Olomouc, která tehdy zastavila slušně rozjeté Kladno v semifinále a brala i titul. V semifinále proti Kladnu byl však Brejník pouze v pozici náhradníka. Olomouc po sezoně opustil, což byl jeho konec v nejvyšší soutěži. Dlouho bojoval v krajské lize za Rakovník.

- Martin Cinibulk – 45 let. Velký brankářský talent přišel ze Sparty. Ale už začátek v kladenském dresu se mu vůbec nevyvedl, kdy ho hned v prvním zápase potrápila paradoxně Slavia. Postupně se propadl až do pozice trojky. Úspěšnou kariéru ale zažil v německých nižších soutěžích.

Ligový debut za Kladno:

- 2005 – Matěj Kos. Zajímavý talent Kos vybojoval titul s kladenským dorostem a přidal i dva juniorské tituly. Při posledním kladenském úspěchu v sezoně 2005/06 byl druhým neproduktivnějším hráčem Kladna – po Jakubu Voráčkovi. Mezi muži ale dostal ve svém mateřském klubu příležitost jen ve třech zápasech. Šanci, naopak chytipl v Řisutech, kde odehrál 13 sezon a stal se klubovou ikonou. Nyní hraje za Rakovník.

- 2011 – Marek Posmyk. Hokejový cestovatel přicestoval do Kladna v sezoně 2011/12. Vytáhlý bek ukázal, že má dobrou střelu a v 16 zápasech vstřelil dva góly. Do Kladna se ještě pokusil vrátit po roce bez hokeje. Zdravotní problémy sice odezněly, ale angažmá tehdy zhatily rodinné problémy. Posmyk je stále aktivní hráč – nastupuje v plzeňské krajské soutěži. Teď hraje za Chotíkov, kde se složili na to, aby ho z Německa koupili.

Rekordy a zajímavost:

- 2006 – Vánoční desítka Plzni (10:4) přinesla pět využitých přesilovek, což je rekord v nejvyšší soutěži.

- 2017 – Gólem v čase 0:10 odšpuntoval Petr Štindl kanonádu proti Benátkám nad Jizerou. Desítka tehdy jen těsně nepadla. Štindlův gól je ale nejrychlejším prvoligovým gól Kladna. Celkově byl rychlejší jen Eduard Novák v Trenčíně v roce 1977.

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 2010 na to předvánoční export bodů z lázeňského města nevypadalo, Kladno tady prohrávalo ještě před konce druhé třetiny 0:3. Jenže pak snížil Kuchler a ve třetí části tehdejší velké zahraniční posily útoku Bicek s Treillem vyrovnaly. Obrat pak dokonal v prodloužení rychlík Martin Látal.

22. prosince 2010 HC ENERGIE K. VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:4 PP (2:0, 1:1, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 04:07 Jan Košťál (Petr Kumstát), 05:41 František Skladaný (Marek Melenovský, Rastislav Dej), 31:04 František Skladaný (Marek Melenovský, Petr Sailer) - 37:49 Jiří Kuchler (Pavel Patera, Jiří Bicek), 46:50 Jiří Bicek (Pavel Patera), 50:21 Sacha Treille (Vítězslav Bílek), 61:25 Martin Látal (Libor Procházka) 4/4

Vyloučení: 4:5 Bez využití Střely na branku: 34:35 (14:10, 14:14, 5:10, 1:1) Diváci: 2776

Sestava Kladna: Falter - Procházka, Toman, Drtina, Piskáček, Růžička, Kameš - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Valský, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Poslední zápas turné WHA do Kanady a USA odehráli hokejisté Kladna v Indianapolis, kde se jezdí slavné automobilové závody. Místním Racers podlehli 2:3. ty vedl později slavný trenér Jacques Demers, jenž vedl třeba Montreal nebo Tampu Bay: „Vítězství pro nás sice neznamená dva body do tabulky, znamená to ale hodně pro naši ligu,“ prohlásil Demers pro The Calgary Herald. Mimochodem Demers o pár týdnů později vedl tým hvězd východní části WHA. Kladno hrálo trochu moc komplikovaně, navíc se nechalo dvakrát vyloučit za špatné střídání a jednou inkasovalo ve vlastní přesilovce, což ho v zámoří trochu trápilo. Podle hodnocení zájezdu hráli výborně Ota Vejvoda a Václav Sýkora.

22. prosince 1976 (Indianapolis - Market Square Arena)

TJ SONP KLADNO - INDIANAPOLIS RACERS 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)



Branky a nahrávky: 14:20 Marián Šťastný (Peter Šťastný), 59:49 František Kaberle (Milan Nový, Lubomír Bauer) - 13:36 Hugh Harris (Kim Clackson, Michel Parizeau), 40:54 Rosaire Paiement (Bob Sicinski, Darryl Maggs) SH1, 56:55 Rosaire Paiement (Bob Sicinski, Gene Peacosh)

Hlavní rozhodčí: Bill Friday Vyloučení: 8:7 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 25:29 (8:7, 9:11, 8:11) Diváci: 4974

Sestava Kladna: Dzurilla - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Bauer - M. Šťastný, P. Šťastný, Pouzar - Křiváček, Sýkora, Müller.

Poslední desítka

Zatím naposledy, kdy Kladno vstřelilo soupeři deset a více branek, se tak stalo už před čtrnácti roky 22. prosince 2006 proti Plzni. Tehdy se Kladnu povedla první třetina (5:1) a vládlo v celém zápase. Zářili muži podobných jmen, na domácí straně Diviš, na hostující Divíšek. Kromě Diviše dali dvě branky i další domácí borci Martin Frolík a Pavel Patera. Hostům nepomohl ani skvělý brankář Málek. Pokud chytal v plzeňském dresu, většinou proti Kladnu úspěšný nebyl.

22. prosince 2006 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 10:4 (5:1, 3:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 03:35 Martin Frolík (Vítězslav Bílek) PP1, 08:05 Pavel Patera (Martin Procházka) PP2, 11:57 Martin Procházka (Richard Diviš) PP1, 13:31 Martin Frolík (Martin Ševc), 15:52 Radek Gardoň (Martin Frolík) SH1, 25:58 Vítězslav Bílek (Radek Gardoň), 26:34 Radek Bělohlav (Jiří Zeman), 37:28 Richard Diviš (Pavel Patera) PP2, 48:19 Pavel Patera (Jaroslav Kalla), 56:44 Richard Diviš (Pavel Patera) PP2 - 00:35 Tomáš Divíšek (Jiří Zelenka), 29:38 Jakub Šindel (Jiří Dobrovolný) PP1, 31:46 Mario Cartelli (Tomáš Divíšek) PP1 (4/3), 54:34 Jakub Šindel (Martin Adamský) SH1

Vyloučení: 8:13 Využití: 5:2 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 39:34 (20:9, 8:14, 11:11) Diváci: 2676

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Evan, Pavlas, Štěpánek, Zeman, Mrázek, Hájek - Kalla, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Frolík - Havel, Kuchler, Bělohlav - Diviš, Čurilla, Hluchý.

Závěrem ještě jedna prohra, ale celkem zajímavá. Kladno ji utrpělo před dvěma lety v Českých Budějovicích, kde mu tehdy chyběla prakticky celá obrana. Z klasických obránců nastoupili jen Veber, Zajíc a mladík Volráb. Navíc Zajíc se během druhé třetiny zranil. Do obrany tak musel naskočil univerzál Svedlund a útočníci Vildumetz, Kaut a Zikmund. Když se k tomu přidaly ještě tresty, v jednu chvíli bylo na kladenské střídačce jen pět hráčů do pole. V přesile tak byl i realizační tým, který tehdy čítal 8 osob.

Video:

Zdroj: Youtube

22. prosince 2018 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 7:3 (3:0, 4:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 04:13 Václav Karabáček (Cody Bradley, René Vydarený), 14:24 Václav Karabáček (Miloslav Čermák, Mitchell Fillman), 17:34 Martin Heřman (Žiga Pavlin, Jakub Doktor) SH1, 28:19 Jakub Doktor (Martin Novák), 33:05 Václav Karabáček (Miloslav Čermák, Cody Bradley) PP1, 35:56 Pavel Pýcha (Miloslav Čermák, Václav Karabáček) PP1, 38:19 Cody Bradley (Václav Karabáček, René Vydarený) - 22:07 Tomáš Vildumetz (Václav Veber, Petr Vampola), 24:20 Adam Kubík (Petr Vampola, Tomáš Vildumetz), 50:26 Patrik Machač (Ondřej Volráb)

Vyloučení: 4:5, navíc Tomáš Vildumetz, Petr Vampola, Šimon Jelínek (všichni Kladno) a Martin Heřman (ČB) na 10 min., Vincent Dunn-Cholette (ČB) a Jakub Hajný (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 2:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 35:27 (12:13, 13:7, 10:7) Diváci: 6421 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Brízgala - Veber, Vildumetz (od 41. v útoku), Kaut, Zajíc (do 40.), Volráb, Svedlund (do 47.) - Kubík, Vampola, Strnad © - Kružík, Machač, Redlich - Hajný, Zikmund (od 41. v obraně), Jelínek.

Ostatní zápasy 22. prosince (od roku 1965):

22. prosince 1976 TJ SONP KLADNO - INDIANAPOLIS RACERS 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

22. prosince 2005 HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 3:4 PP (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)

22. prosince 2006 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 10:4 (5:1, 3:2, 2:1

22. prosince 2011 HC OCELÁŘI TŘINEC - RYTÍŘI KLADNO 3:2 SN (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

22. prosince 2014 RYTÍŘI KLADNO - SK KADAŇ 7:3 (3:0, 2:1, 2:2)

22. prosince 2015 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 6:5 (0:2, 2:2, 4:1)

22. prosince 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 9:3 (3:0, 3:1, 3:2)

22. prosince 2018 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 7:3 (3:0, 4:2, 0:1)

22. prosince 2019 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK