Úmrtí

- Eduard Novák, zemřel přesně před deseti roky. Jeden z nejslavnějších hráčů kladenské historie, miláček publika, se narodil 27. 11. 1946. Ligový debut za Kladno měl 30. září 1967, v lize už ale nastupoval za vojenské služby, nejdříve ve druhé nejvyšší soutěži za Písek, o rok později už v lize v Košicích (na vojnu šel rovnou z dorostu!). Naopak poslední zápas odehrál 18. března 1983 v lajně Novák – Sýkora – Bauer. Bylo to proti Brnu a Kladno tehdy ligu nezachránilo. Eda se vrátil v únoru s Františkem Kaberlem z Japonska a hodně pomohli, i když to nakonec nevyšlo. Zajímavé je, že jeho sedmičku měl syn tehdejšího kouče Františka Pospíšila, a tak Eda dostal číslo 77. Bylo to poprvé v Kladně, kdy hráč měl číslo vyšší než 30, tehdy se vysoká numera nenosila.

První gól za Kladno dal Eda shodou okolností také 21. října 1967 – při výhře 2:4 v Litvínově, poslední 4. března 1983 (pomohl tak remíze 5:5 s Litvínovem). V kladenském áčku nastoupil celkem ve 14 sezonách (1967/68 – 1979/80 + konec sezony 1982/83). Později ho několikrát vedl jako trenér, dokonce s ním postoupil do semifinále play off. Je členem Síně slávy kladenského hokeje, vyhrál dva tituly mistra světa, má olympijské stříbro.

A ještě Eduard Novák a jeho 21. říjen v kladenském dresu:

 1967 – výhra v Litvínově 2:4 a Novák dvakrát skóruje

 1969 – výhra doma nad Brnem. Novák si připisuje „jen“ asistenci na třetí branku

 1975 – výhra 7:2 doma nad Českými Budějovicemi a opět dvě branky Edy Nováka (ještě viz níže)

 Zajímavé, že 21. října vždy na ledě s Kladnem vítězil

Narozeniny:

- Adam Kubík – 1998 – 22 let

Ligový debut za Kladno:

- 1994 – Marek Židlický - slavný obránce dostal šanci od Jana Neliby, ten s ním trénoval i individuálně.

- 2005 – Lukáš Musil (brankář - výpomoc ze Slavie, za Kladno debutoval, když poprvé hrálo v nové liberecké aréně. A přišlo tam nadlouho o Valdemarem Jirušem zraněného Pavla Pateru)

- 2007 – Ladislav Slížek

- 2015 – František Ptáček, Václav Pletka - Jejich první zápas byl v Třebíči. Zapadl zejména někdejší sparťan Ptáček. I jako veterán ještě herně stačil, fanoušci si ho oblíbili. Dodnes ho mrzí, že s Kladnem nepostoupil.

Rekordy a zajímavosti:

- Nejvíce využitých přesilovek soupeře

o 1988 – 5 gólů z přesilovek soupeře na ledě Plzně při prohře 9:3, což je smutný klubový rekord. Pětkrát ale inkasovali Kladeňáci například také v roce 1988, ale i v předchozí sezoně na ledě Jihlavy (prohra 13:1). Nebo naposledy krátce po sestupu v roce 2014 v Litoměřicích. Ale pouze v Litoměřicích to Kladeňáky „stálo“ zápas. Tehdy prohráli 6:3, zatímco v ostatních případech prohráli vždy o více než 5 gólů.

Zápasy s kulatým výročím:

Aktuální mistr hrál 21. října 1980 s mistrem budoucím: Kladno - Vítkovice! Na kvalitě hry to bylo vidět, rozhodčí ho zápase popsal jako vynikající. Dodal, že vyzdvihuje výkon brankáře hostů Jaromíra Šindela. Toho Šindela, který stál na lavičce Kladna jako kouč při sestupu 2001/02. A který v Kladně vedl i hodně talentované juniory Voráčka, Krejčího, Frolíka a další. Za Vítkovice tehdy hrál také nedávno zemřelý trenér reprezentace Miloš Říha či talentované duo Fryčer - Svozil. První utekl do Kanady (dnes vede Znojmo), druhý zůstal a Kladno ho i s Vítkovicemi poslalo o pár let později v baráži do nižší soutěže.

21. října 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 09:16 Milan Nový (Jaroslav Vinš, Miloslav Hořava) PP1, 50:29 Jan Novotný (Jaroslav Vinš, Ladislav Vysušil) - 12:31 Miroslav Fryčer (Jaroslav Vlk, Ivan Horák), 17:59 Zbyněk Neuvirth (Miloš Říha), 39:33 Jaroslav Lyčka, 56:45 Radoslav Kuřidým (Miloš Říha)

Vyloučení: 1:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 34:42 Diváci: 5300

Sestava Kladna: Krása (od 39:33 Kolísek) - Hořava (od 41. Kaberle), Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda (od 41. Hořava), Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Eberle (od 21. Vysušil), Müller, Novotný - Vrňák (od 21. Eberle), Martínek, Fiala - Vysušil.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Když už jsme vzpomínali na slavného Edu Nováka, tohle byl hodně jeho zápas, dal dvě brány. Hlavně druhá byla důležité, soupeř se po snížení ze 3:0 na 3:2 pídil po vyrovnání. Eda ho zmrazil.

21. října 1975 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Bohumil Čermák (Václav Sýkora) PP1, 15. Zdeněk Müller (Lubomír Bauer), 16. Eduard Novák (Milan Nový), 36. Eduard Novák (Milan Nový), 37. Milan Nový (František Pospíšil), 49. Zdeněk Nedvěd (Ladislav Vysušil), 58. Milan Nový (Otakar Vejvoda, František Pospíšil) SH1 - 27. Josef Květoň (Josef Anderle, Jiří Kolar), 31. Miloš Edelmann (Václav Mařík).

Vyloučení: 4:2 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 42:34 (10:16, 13:13, 19:5) Diváci: 5330

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Pospíšil ©, Kaberle, Čermák, Vejvoda, Melč - Novák, Nový, Skrbek - Nedvěd, Sýkora, Vysušil - Křiváček, Müller, Bauer.

A ještě debutový zápas Marka Židlického. Už jen jména v sestavě jsou zajímavá. V roce 1994 už to nebyla ta slavná a silná Dukla Jihlava, do Kladna přijela jako outsider. Ale dlouho byla lepší a jen výborný Martin Chlad Kladno držel. Domácí začali s obratem až ke konci druhé třetiny, hosté obrali Chlada o nulu až na konci zásluhou šéfa dnešní disciplinárky Viktora Ujčíka.

21. října 1994 HC POLDI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 35:28 Martin Procházka (Pavel Patera, Otakar Vejvoda), 46:17 Otakar Vejvoda (Pavel Trnka, Pavel Patera), 55:29 Milan Ruchař (Petr Ton) - 59:08 Viktor Ujčík (Libor Dolana)

Vyloučení: 2:4 Bez využití Střely na branku: 29:38 (8:9, 10:14, 11:15) Diváci: 2809

Sestava Kladna: Chlad - L. Procházka, F. Kaberle, Štěpánek, Ančička, Židlický (od 30. Kuda), Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Ruchař - Placatka (od 21. Eliáš), Mach, Čermák.

A ještě jedna drtivá prohra v Plzni, u níž zase figuroval Eda Novák, ale jako kouč. Kladeňáci tam tenkrát vůbec nešetřili slovenského rozhodčího Ing. Antona Danka, a on je také ne. Podle zápisu hosté začali zuřit poté, co vyrovnali na 2:2, ale vzápětí dostali dvě branky v oslabeních. Eda Novák podle zápisu rozhodčímu krutě vynadal, dokonce ho čapnul za ruku, a když chtěl zasáhnout pořadatel, tvrdě ho odstrčil. Byl to ostrý chlapík! Přidal se obránce Petr Tatíček, ten dokonce za svá tuze nepěkná slova přišel o registračku. Naštvané Kladno ani neslavilo třetí gól, dal ho mladíček s patnáctkou na zádech - Jaromír Jágr.

Dodejme, že za domácí hrál aktuální šéf extraligy Josef Řezníček, šéf I. ligy Pavel Setikovský, takže z pozdějších šéfů scházel jen další Plzeňák Tomáš Král. Ten ale elitním hokejistou nebyl.

21. října 1988 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 9:3 (2:1, 4:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 00:44 Pavel Setikovský, 14:09 Jaroslav Hauer (František Černý, Zdeněk Pata), 29:40 Jaroslav Hauer (Václav Baďouček, Jiří Kučera) PP1, 32:11 Václav Baďouček (Jaroslav Hauer, František Černý) PP1, 36:44 Jiří Kučera (Josef Řezníček) SH1, 39:59 Václav Baďouček (Jaroslav Hauer, František Černý) PP1, 42:23 František Černý (Zdeněk Pata, Václav Baďouček) PP1 (4/3), 46:20 Milan Razým PP1, 57:42 Jaroslav Hauer (Milan Razým, Pavel Setikovský) - 16:08 Milan Nový (Zdeněk Vojta, Jiří Dudáček) PP1, 28:33 Petr Tatíček (Petr Kasík, Vladimír Kameš) PP1, 47:26 Jaromír Jágr (David Čermák)

Rozhodčí: Anton Danko - Mojmír Šatava, Vítězslav Vala Vyloučení: 8:13, navíc Josef Řezníček (Plzeň) na 10 min. a Petr Tatíček (Kladno) disciplinární trest Využití: 5:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:33 (12:14, 12:9, 13:10) Diváci: 7107

Sestava Kladna: Dudáček - Kadlec, Hořava, Kasík, Tatíček (od 41. Lhotský), Pospíšil, Bakula, od 41. Mádl - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Jágr, Čermák, Zajíc - od 41. Matula, Knotek, Slabý.

Ostatní zápasy 21. října (od roku 1980)

21. října 1984 TJ SLOVAN NV ÚSTÍ NAD LABEM - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)

21. října 1988 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 9:3 (2:1, 4:1, 3:1)

1. října 1994 HC POLDI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

21. října 1997 HC VELVANA KLADNO - HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE 4:6 (3:0, 1:4, 0:2)

21. října 2001 HC BECHEROVKA K. VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

21. října 2005 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

21. října 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

21. října 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 8:2 (1:0, 2:1, 5:1)

21. října 2012 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

21. října 2015 SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ - RYTÍŘI KLADNO 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

21. října 2017 VHK ROBE VSETÍN - RYTÍŘI KLADNO 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK