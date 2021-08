Narozeniny

Jan Kopřiva – 62 let. Útočník Kopřiva přišel jako zápůjčka z Mladé Boleslavi pro kladenskou PZtku. Postupně se ale dostal i do prvního týmu Kladna. Za áčko za tři sezony odehrál padesátku zápasů. Více ale působil v B-týmu, kde patřil mezi nejlepší kanonýry. Tento primát získal hned ve třech ročnících. V kladenském béčku vydržel až do jeho rozpuštění. Později se stal kustodem A týmu.

Výročí úmrtí

1997 – Antonín Lukavský. Patřil mezi útočné opory Kladna na přelomu 40. a 50. let. Před první účastí Kladna v nejvyšší soutěži držel Lukavský průměr více než gólu na soutěžní utkání. V přátelských zápasech pak neměl problém nastřílet i přes 30 branek. Když ale Kladno hrálo v nejvyšší soutěži od sezony 1951/52, Lukavský u toho nebyl. Vrátil se až po sestupu a Kladnu pomohl zpět mezi tuzemskou elitu. Před ročníkem 1955/56 se zdálo, že by si Lukavský mohl zahrát i v nejvyšší soutěži. Nakonec však jeho angažmá skončilo už po přátelských zápasech, kdy se s Kladnem definitivně rozloučil.

Přípravné zápasy 21. srpna:

21. srpna 2001 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 9:2 (5:0,3:2,1:0)

21. srpna 2002 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 4:3 (2:1,1:2,1:0)

21. srpna 2006 HC RABAT KLADNO – HC OCELÁŘI TŘINEC 4:2 (2:1,0:0,2:1)

21. srpna 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 6:3 (2:1,3:1,1:1)

21. srpna 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC EATON PARDUBICE 3:2 (2:0,1:2,0:0)

21. srpna. 2010 EHC MÜNCHEN - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 (1:1,0:0,0:1)

21. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

21. srpna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 6:4 (3:3, 0:0, 3:1)

21. srpna 2020 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Kde máme zápasy včetně statistik?

Branky: 12. Frolík (Tomajko), 20. Bělohlav (Kalla), 26. Skrbek (Bělohlav), 27. Kuchler (Frolík), 40. Tenkrát (Bělohav), 52. Čurilla (Pavlas) – 6. Čaloun, 38. Novák, 60. Němeček (Šagát). Vyloučení: 7:7, využití 3:1, v oslabení 1:0.

Kladno: Orct – Skrbek, Hořava, Pavlas, Srdínko, Trončinský, Růžička, Nádašdi, Hájek – Tenkrát, Kalla, Bělohlav – Čurilla, Frolík, Tomajko – Rudovský, Stieler, Kuchler – Eberle, Diviš, Bláha.

V roce 2009 chytal proti Kladnu legendární Dominik Hašek, v pohárovém duelu Tipsport Hockey Cupu ho ale dvakrát pokořil Petr Tenkrát. Kladno výhrou obralo hosty o postup, do semifinále se dostala Jihlava. Hašek se později představil v Kladně ještě jednou, historicky poslední duel tady odchytal 23. prosince 2009 a tu už slavil výhru 2:1. Pardubice v té sezoně koučovat kladenský Václav Sýkora.

21. srpna 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC EATON PARDUBICE 3:2 (2:0,1:2,0:0)

Branky a nahrávky: 16. Tenkrát (Frolík), 17. Toman (Majeský, M. Procházka), 33. Tenkrát - 24. Čáslava (Špirko), 40. Sýkora (Špirko, Čáslava). Rozhodčí: Jílek – Zavřel, Svoboda. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:2. Diváci: 600.

Kladno: Kopřiva – Toman, Růžička, Mudroch, Šmach, Kameš, Dlouhý, Maurský, Trončinský - Diviš, Patera, M. Procházka – Bílek, Čurilla, Bělohlav – Valský, Frolík, Tenkrát – Tomajko, Stieler, Kuchler. Trenér Müller.

V roce 2010 se Kladno vydalo na turnaj do Drážďan, kde se výhrou nad Mnichovem ujalo vedení v tabulce. Nakonec ale prohrálo s Plzní a turnaj nevyhrálo. Zápas s Němci rozhodl v přesilovce obránce Jaroslav Mrázek.

21. srpna. 2010 EHC MÜNCHEN - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:2 (1:1,0:0,0:1)

Branky:18. Webb (Schneider, Ready) - 19. Melka (Kotrla, Šmach), 51. Mrázek (J. Látal, Kalla). Rozhodčí: Fischer - Janssen, Meier. Vyloučení: 9:9, navíc Kotrla a Mnacjan 10 min., využití: 0:1. Diváků: 101.

Kladno: Cikánek - Kameš, Drtina, J. Látal, Mrázek, Procházka, Šmach, Růžička, Mnacjan - M. Látal, Patera, Eberle - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Melka, Kotrla - Kos, Harrison, Gengel. Trenéři Vejvoda a Kasík.

21. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 41:00 Marek Hovorka, 46:23 Petr Mocek (Jan Hlaváč). Vyloučení: 8:7 Trestná střílení: 40:29 Jan Hlaváč (Kladno) neproměnil Bez využití Střely na branku: 29:23 (11:7, 9:11, 9:5) Diváci: 400.

Sestava Kladna: Chábera - Macholda, Drtina, Růžička, Černošek, Piskáček (od 21. Mocek), Procházka, od 43. Kameš - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Látal - Valský, Melka, Dalecký - Eberle, Lukáč, Obdržálek.

21. srpna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 6:4 (3:3, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 07:12 Štěpán Bláha (Ladislav Zikmund), 07:33 Jakub Strnad (Petr Vampola), 19:33 Tomáš Vildumetz (Jakub Strnad, Ladislav Zikmund) PP1, 40:38 Jakub Strnad (Jaromír Jágr, Petr Vampola), 41:38 Tomáš Redlich (Daniel Kružík, Jiří Říha), 55:54 Jaromír Jágr (Jakub Strnad, Petr Vampola) - 04:01 Jaroslav Roubík, 14:35 Martin Weinhold (Antonín Melka), 15:41 Jan Havel (Lukáš Zukal, Radek Jeřábek), 59:08 Jakub Planý (Milan Davídek, Jan Dlouhý)

Vyloučení: 2:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 44:23 (14:10, 13:5, 17:8) Diváci: 671

Sestava Kladna: Brízgala - Říha, Kehar, Hořava, Zich (do 20.), Volráb, Svedlund, od 21. Veber - Jágr, Vampola, Strnad © - Kubík, Filip, Vildumetz - Kružík, Kaut, Redlich - Hajný, Zikmund, Š. Bláha - od 41. M. Bláha.

21. srpna 2020 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 03:08 David Dvořáček (Tomáš Pšenička, Tomáš Dvořák) PP1, 07:58 Roman Horák (Marek Kvapil), 33:42 Roman Horák (Miroslav Forman, Marek Kvapil) - 53:50 Antonín Melka (Nicolas Hlava) SH1. Vyloučení: 7:10 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 26:24 (10:5, 9:8, 7:11) Diváci: 1511

Sestava Kladna: Košarišťan - Zelingr, Kehar (do 47.), Sorokin, Ticháček, Mikliš, Funk - Urban, Kubík, Guman - Hlava, Račuk ©, Melka - Jelínek, Pitule, Šapovaliv - Routa, Filip, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL