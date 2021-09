Ligový debut za Kladno

- 1973 – Milan Skrbek. Narodil se ve Smržovce v podhůří Jizerských hor. Do Kladna přišel přes Liberec ještě jako dorostenec. Na začátku ročníku 1973/74 se zabydlel v kabině kladenského áčka. Tam vydržel osm let přerušených vojenskou službou. V Kladně zažil skvělé roky a pomohl k pěti ligovým titulům. Reprezentoval také v československém B-týmu. Po konci kariéry se Hugo, jak se mu říká, věnoval trenéřině. Postavil se na lavičku mimo jiné Kladna, Znojma či Ústí nad Labem.

- 1986 – Jan Kavan. Poměrně zvláštní byla premiéra brankáře Jana Kavana v kladenském áčku. Do brány se totiž dostal jen na jedinou minutu v průběhu třetí třetiny. O moc více prostoru nedostával ani později. V Kladně byl totiž jasnou jedničkou Luděk Výborný. Kavan za jedinou kladenskou sezonu dostal příležitost celkem ve dvou zápasech, pouze v jednom odchytal celých 60 minut.

- 1993 – Hiroyuki Murakami. Z japonské Furukawy Denko přišel do Kladna útočník Hiroyuki Murakami. Přestože za Kladno odehrál jen 22 zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí, získal si místo v srdcích kladenských fanoušků. Po jediném roce se vrátil opěr do Furukawy. Později se ještě na českých kluzištích předvedl, když v první lize hájil barvy Mělníku. To, že na něj ani po letech fanoušci nezapomněli, předvedli, když mu až do jeho domoviny poslali dárkový balíček k Murakamiho padesátinám.

- 2001 – Jan Pospíšil. Brankáři mají přechod mezi dospělé vždy těžký. To byl případ i Jana Pospíšila. Debutoval ještě jako junior a v Kladně byl obvykle náhradníkem. Za tři sezony, ve kterých zasáhl do ligových zápasů, si připsal pouhých sedmnáct startů. Příliš se neprosadil ani v první lize, za zmínku tak stojí angažmá v druholigových Klatovech, Řisutech či v nižší německé soutěži.

- 2010 – Petr Kafka. Zkraje sezony 2010/11 si Kladno vypůjčilo na krátkou výpomoc ze Sparty Praha Petra Kafku. Ten stihl za jedenáct zápasů dvakrát přesně zamířit a pak se vrátil zpět k Pražanům. Do Kladna se podíval ještě v následující sezoně, kterou už tam strávil celou. Dobré jméno si ale udělal v nižší soutěži, kde dosáhl i sedmdesátibodovou metu za jedinou sezonu. V současnosti hájí barvy Slavie.

Poslední ligový start za Kladno

- 2010 – Ladislav Vlček. Mezi kladenské odchovance patří i Ladislav Vlček. Po debutové sezoně zaznamenal tři ročníky, kdy za kladenské áčko nastoupil alespoň ke dvacítce zápasů. Později to zkoušel ještě například v Třinci, Karlových Varech či Zlínu. Dobrou kariéru ale budoval hlavně v nižší soutěži. Za Beroun nastupoval celých osm let. Právě odsud přišel i na poslední výpomoc právě 21. září 2010.

Rekordy a zajímavost

- 1986 – Miloslav Hořava st. se trefil do třinecké sítě i přesto, že Kladno právě hrálo v oslabení tři na pět. K značně neobvyklému gólů přidal další dva a slavil rovnou i hattrick. Dodejme, že se tak stalo v utkání druhé nejvyšší soutěže.

Hattricky

o 1973 – Eduard Novák při remíze 5:5 v Chomutově.

o 1976 – Tentokrát se Eduard Novák podílel hattrickem na výhře 8:4 nad Litvínovem. K tomu přidal i další dva body a předvedl skvostný pětibodový večer.

Zápasy s kulatým výročím

Na derby Kladno - Sparta před rovnými padesáti roky dorazila v roce 1971 nečekaně úplně plná hala, ale také vzácná návštěva, direktorium LIHG v čele s jeho šéfem Ahearnem. Viděli kladenský fičák, který rozfoukal už v první minutě sólem přes celé kluziště Pospíšil. Sparta se pak zlepšila, díky vlastenci F. Kaberleho vyrovnala, ale stejný hráč se nakonec stal hrdinou duelu, když dvěma trefami překonal Jágra v bráně Sparty a tým Bohumila Proška nasměroval k jasné výhře.

21. září 1971 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. František Pospíšil, 22. František Kaberle, 38. František Kaberle (Zdeněk Hrabě), 46. Zdeněk Hrabě (Eduard Novák), 53. Eduard Novák (František Kaberle) 4/4 - 12. Petr Kašťák. Vyloučení: 6:6 Bez využití Střely na branku: 37:15 (12:5, 13:3, 12:7) Diváci: 9143 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup - Kofent.

Naopak před dvaceti lety se utkání Kladnu vůbec nepovedlo, s Havířovem padlo 1:8. Sice vedlo, ale špatně bránilo a soupeři vyšlo vše nač sáhl. Posila z Litvínova Orct zápas ani nedochytala, po páté brance pustil do klece Pospíšila.

21. září 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC FEMAX HAVÍŘOV 1:8 (1:1, 0:3, 0:4)

Branky a nahrávky: 10:00 Ladislav Svoboda (Pavel Geffert, Václav Skuhravý) - 19:18 Patrik Rimmel (Lubomír Korhoň) PP1, 21:20 Dušan Pohorelec (Lubomír Korhoň), 32:24 Radek Procházka (Lubomír Korhoň), 37:54 Daniel Kysela (Petr Vala) PP1, 41:21 Lubomír Korhoň (Radek Procházka), 44:29 Radoslav Kropáč (Miroslav Javín, Pavel Cagaš) SH1, 50:04 Radoslav Kropáč (Lubomír Korhoň), 56:38 Pavel Zdráhal (Radoslav Kropáč). Vyloučení: 7:7 Využití: 0:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 38:46 (18:17, 11:13, 9:4/12) Diváci: 3263

Sestava Kladna: Orct (od 42:34 Pospíšil) - Kruliš, Dlouhý, Boháček (od 21. Kříž), Kaberle, Skuhrovec, Hájek (od 45. D. Patera) - Kameš (Havel), Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Kysela, Plekanec, Horna - Vlček, od 41. Sedlák.

Ostatní zápasy 21. září (od roku 1965)

21. září 1973 TJ VTŽ CHOMUTOV - TJ SONP KLADNO 5:5 (1:0, 2:4, 2:1)

21. září 1976 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 8:4 (3:0, 0:4, 5:0)

21. září 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

21. září 1986 TJ TŽ VŘSR TŘINEC - TJ POLDI SONP KLADNO 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

21. září 1993 HC KLADNO - HC OLOMOUC 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

21. září 1997 HC VELVANA KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

21. září 2002 HC VČE HRADEC KRÁLOVÉ - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

21. září 2003 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

21. září 2004 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

21. září 2008 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

21. září 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - PSG ZLÍN 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

21. září 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

21. září 2016 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 3:4 SN (0:0, 2:3, 1:0 - 0:0)

Co je zajímavého na ostatních zápasech?

Po skvělém Kanadském poháru 1976 startovala sezona později a natěšené diváky přivítal neskutečný zápas Kladna s Litvínovem. Domácí vyhráli 8:4, ale po šokujícím průběhu třetin: 3:0, 0:4, 5:0. Dlužno dodat, že v duelu těchto dvou týmů to nebylo naposledy, když něco podobného předvedly, to samé se opakovalo v 90. letech.

Kladno jako mistr mělo hru dlouho pod kontrolou, jenže v půlce zápasu zakončil brejk litvínovský Karagavrilidis a hosté se rozparádili. Otočili na 4:3, nicméně trenér Jaroslav Volf svoje Kladeňáky v pauze vyfénoval a stáhl hru na dvě pětky. Ty Litvínov rozdrtily pěti kousky. Eda Novák končil s pěti kanadskými body, Pospíšil a Nový se třemi.

21. září 1976 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 8:4 (3:0, 0:4, 5:0)

Branky a nahrávky: 5. Bohumil Čermák PP1, 6. Lubomír Bauer (Zdeněk Müller, Miroslav Křiváček), 10. Eduard Novák (Milan Nový), 41. Milan Nový (Eduard Novák, František Kaberle) PP1, 45. Eduard Novák (Zdeněk Nedvěd, František Pospíšil), 46. Milan Nový (Zdeněk Nedvěd, Eduard Novák), 49. Václav Sýkora (František Pospíšil) 4/4, 54. Eduard Novák (František Pospíšil, Milan Nový) - 29. Jordanis Karagavrilidis (Petr Opačitý ⇆ Petr Leška), 34. Jan Vopat (Miloš Tarant, Ivan Hlinka) PP1, 37. Ivan Hlinka, 39:44 Petr Opačitý (Petr Leška) SH1. Vyloučení: 3:3, navíc Josef Beránek (Litvínov) na 10 min. Využití: 2:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 34:28 (11:5, 7:12, 16:11) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Nedvěd - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.

V roce 1993 Kladno nedalo doma šanci Olomouci, kterou od vyššího přídělu zachránil jen brankář Cagaš. Raritou bylo, že poprvé v české extralize naskočil japonský hráč, Hiroyuki Murakami. Trenér Neliba mu dal 40 minut, pak za něj poslal do hry mladičkého Petra Tona. Divoký výlev předvedl tvrďák hostů Aleš Flašar, za protesty proti rozhodčím si však vysloužil osobní trest. Olomouc odjela s prohrou, ale v závěru sezony už s posilami Kladnu vše spočítala a vyřadila ho v semifinále.

21. září 1993 HC KLADNO - HC OLOMOUC 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 01:07 Tomáš Mikolášek (Pavel Patera, Petr Kuda), 14:50 Josef Zajíc (Milan Ruchař), 38:15 Otakar Vejvoda (Otakar Černý) PP1. Vyloučení: 6:6, navíc Aleš Flašar (Olomouc) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 42:24 (19:8, 12:7, 11:9) Diváci: 3231

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Černý, L. Procházka, Veber - Beránek, Zajíc ©, Ruchař - Vejvoda, Patera, Mikolášek - Čermák, Murakami (od 41. Ton), M. Procházka.

Za zmínku stojí zápas, který Kladno odehrálo v roce 2003 po návaru do extraligy proti Liberci. Tedy proti týmu, který ho rok předtím z extraligy vyšoupl. Ale zášť cítit nebyla, vždyť Bílí tygři pár dnů předtím uvolnili Kladnu Vítězslava Jankových. Přesto bylo ve hře velké odhodlání Kladna. Domácí hráli výborně, vedli už 6:0, hlídali nulu pro skvěle chytajícího Zdeňka Orcta. Ten měl ale na čistá konta v Kladně smůlu a tenhle zápas nebyl výjimkou. V poslední minutě se trefil v podstatě neznámý liberecký hráč Verčík a "Oriho" pěkně nakrknul.

21. září 2003 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 09:48 Tomáš Horna (Martin Frolík), 29:13 Robert Kysela (David Pazourek), 32:59 Tomáš Horna (Martin Frolík), 35:36 David Pazourek (Robert Kysela, Vítězslav Jankových) PP1, 47:03 Miloslav Hořava (Vítězslav Bílek, Jaroslav Kalla), 54:49 Jaroslav Kalla (Miloslav Hořava, Petr Kasík) SH1 - 59:53 Rudolf Verčík (Richard Jareš). Vyloučení: 7:6 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 39:35 (11:13, 16:12, 12:10) Diváci: 2872

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Malena (od 41. P. Hořava), Zeman, Dlouhý, Čech, Kasík - Štefanka, Gardoň ©, Klimt - Bílek, Kalla, M. Hořava - Kysela, Pazourek, Jankových - Frolík, Horna.

Výluka v NHL přihrála Kladnu do sestavy zpočátku Jaromíra Jágra a Tomáše Kaberleho. V Třinci byli oba hodně vidět, i když góly dávali do sítě Vlastimila Lakosila jiní. Libovali si hlavně Radek Gardoň a Martin Frolík, s nimi šel Jágr do lajny, zatímco u Patery dal přednost mnohem mladšímu Baby Jágrovi Michaelu Frolíkovi. Zajímavé je, že v roce 1986 v hzápase Třinec - Kladno dal hned tři branky Miloš Hořava starší, přesně po sedmnácti letech tam skóroval i jeho syn Miloš mladší. A dal vítězný zásah.

21. září 2004 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 39:51 Jiří Polanský (Radek Bonk) PP1 - 04:39 Martin Procházka (Michael Frolík, Pavel Patera) PP1, 23:05 Miloslav Hořava (Tomáš Klimt), 28:08 Radek Gardoň (Tomáš Kaberle), 43:24 Martin Frolík (Jaromír Jágr, Radek Gardoň). Vyloučení: 4:7 Využití: 1:1 Střely na branku: 37:30 (10:13, 14:9, 13:8) Diváci: 4416

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Čech, Jelínek, Zeman, Špelda - Jágr, Gardoň, Ma. Frolík - Mi. Frolík, Patera, Procházka - Bílek, Zajíc ©, Horna - M. Hořava, Kalla, Klimt.

V roce 2010 potřebovalo Kladno pod vedením Oty Vejvody staršího po špatném začátku výhru jako sůl a blízko bylo nečekaně proti Zlínu, když se hned dvakrát trefil Jan Piskáček. Tehdy mladý obránce nikdy moc nebodoval, ale tady mu zápas sedl. Bohužel Kladno v závěru hrubě chybovalo a Leška pohodlně vyrovnal, v nájezdech pak pojistil druhý bod.

21. září 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - PSG ZLÍN 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 28:16 Jan Piskáček (Milan Toman, Jaroslav Kalla) PP1, 43:42 Jan Piskáček (Milan Toman, Jaroslav Kalla) PP1 - 39:26 Lukáš Galvas (Ivan Rachůnek, Tomáš Sýkora) PP1, 58:13 Petr Leška (Martin Hamrlík, Jaroslav Balaštík), 65:00 Petr Leška GWS. Vyloučení: 7:7 Využití: 2:1 Střely na branku: 26:37 (6:9, 8:14, 10:10, 2:4) Diváci: 2084

Sestava Kladna: Cikánek - Drtina, Mnacjan, Piskáček, Toman, Procházka, Šmach - Látal, Patera ©, Eberle - Valský, Kalla, Melka - Bělohlav, Knotek, Kuchler - Kafka, Vlček, Gengel.

V roce 2012 byla výluka v NHL, ale hvězdami posílené Kladno odehrálo první domácí zápasy v O2 areně. Doma v Kladně se předvedlo až proti Vítkovicím (s Málkem, Malíkem, Burgerem nebo Ujčíkem) a zápas byl veden jasně podle domácích not. Hráči z NHL byli u tří ze čtyř branek, skóre otevíral samotný Jaromír Jágr. Soupeři neustále ujížděl v oslabení Tomáš Plekanec a nakonec z toho padla i jedna branka z hole Jiřího Tlustého.

21. září 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 08:50 Jaromír Jágr (Jiří Tlustý, Tomáš Plekanec) PP1, 29:34 Marek Hovorka (Jaromír Jágr, Marek Židlický) PP1, 32:17 Jiří Tlustý (Tomáš Plekanec) SH1, 34:21 Martin Látal (Michal Dragoun, Jan Eberle) - 38:23 Ondřej Roman (Vladimír Svačina). Vyloučení: 3:5 Trestná střílení: 15:31 Martin Látal (Kladno) neproměnil Využití: 2:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 38:32 (18:8, 13:10, 7:14) Diváci: 5385

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Drtina, Macholda, Mocek, Piskáček - Jágr, Plekanec, Tlustý - Hovorka, Patera ©, Hlaváč - Eberle, Dragoun, Látal - Valský, Melka, Kuchler.

Jan ŠEJHL