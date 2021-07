Narozeniny:

Vlastimil Lorenc – 99 let. Útočník Lorenc patřil do kladenské sestavy od sezony 1938/39, tedy od svých šestnácti let. Kladenský dres oblékal po celou válku až do sezony 1946/47, tedy dlouhých 9 ročníků. Nepatřil mezi příliš produktivní hráče – v 33 soutěžních zápasech zaznamenal jen šest přesných zásahů. Kromě toho má na kontě dalších 63 startů v přátelských zápasech.

Jan Kavan – 58 let. Jen drobnou stopu zanechal v kladenským prvním týmu brankář Jan Kavan. V Kladně chytal jen v sezoně 1986/87, kdy Středočeši bojovali v druhé nejvyšší soutěži. Tehdejší jasná jednička Luděk Výborný pustila Kavana do brány osmkrát. Pouhé dva zápasy odchytal Kavan celé.

Jiří Kameš – 46 let. Člen slavné hokejové rodiny. Jeho tatínek a bratr, oba Jaroslavové, byli brankáři. Jiří si, podobně jako jeho bratranec Vladimír, našel své místo v útoku. V Kladně začínal v sezoně 1992/93. Více se prosadil až o osm let později, kdy měl zkušeností například z Kadaně či z nevšedního angažmá v nizozemském Leeuwardenu. Zažil hořkost sestupu, ale byl i u návratu Kladna do extraligy v sezoně 2002/03. Za Kladno naskočil celkem do sedmi ročníků, na kontě má 204 startů. Více jich za Kladno odehrál z Kamešů pouze Vladimír. Později si zahrál také ve švédské nižší soutěži či v tehdy prvoligové Mladé Boleslavi, kde se s kariérou také rozloučil.

Marek Černošek – 45 let. Prostějovský rodák a odchovanec Černošek poprvé prorazil v extralize v nedaleké Olomouci. Zahrál si ale také za Karlovy Vary, Plzeň, Litvínov, Havířov či Vítkovice. Nejpodařenějším angažmá ale bylo necelých pět let v dresu Sparty. S Pražany hned dvakrát zvedl nad hlavu pohár pro mistra extraligy. Do Kladna přišel až na sklonku své kariéry. Ve výlukové sezoně 2012/13 pravidelně nastupoval vedle Marka Židlického, se kterým kryli záda Jágrovi s Plekancem a Tlustým. O rok později ale prožil hořký závěr kariéry, kdy nedovedl Rytířům pomoci k záchraně v nejvyšší soutěži. Tou dobou se také angažoval v právě vznikajících hráčských odborech, kde je stále víceprezidentem.

Petr Hořava – 36 let. Zatímco Miloslav Hořava patřil mezi nejlepší beky československé soutěže i národního týmu, jeho syn Petr často pendloval mezi extraligou a nižší soutěží. V české nejvyšší soutěži přesto odehrál téměř tři sta zápasů. Kromě Kladna se v nejvyšší soutěži objevil také v Třinci, Spartě, Plzni či Ústí. Právě na severu Čech poprvé zažil, jaké je to vybojovat postup do extraligy. Podobný kousek se mu povedl také v sezoně 2018/19 se svým Kladnem, kde byl dokonce asistentem kapitána. Fanoušky toliko vysněnou extraligu si už ale nezahrál. Po sezoně odešel do Slavie, kde o ročník později v tichosti ukončil svou bohatou kariéru.

Lukáš Kužel – 30 let. Obránce Lukáš Kužel si v mládeži nevedl vůbec špatně. Několikrát se podíval i do mládežnických reprezentačních výběrů, v juniorce pak nasbíral i přes 20 bodů za sezonu. Přechod mezi dospělé mu ale nevyšel dle představ. V kladenském áčku sbíral starty sporadicky, lépe se mu vedlo až v nižší soutěži v Písku či v Berouně. Právě ve druhém jmenovaném městě na sebe opravdu upozornil. Když Beroun v prvoligové baráži neměl k dispozici ani jednoho brankáře, v těžké chvíli se do výstroje oblékl právě Kužel. Přestože Beroun sestoupil, Kužel ani v brankářském nezklamal. Po sestupu Kladna to Lukáš Kužel zkoušel u Rytířů. Po dvaceti zápasech ale skončil. Později si zahrál ještě za Prostějov, v nižší švédské soutěži a naposledy také v druholigových Řisutech.

Josef Zajíc – 24 let. Pokračovatel slavného hokejového jména začínal s hokejem doma v Kladně. V mládí si ale vyzkoušel hokej v Českých Budějovicích, kde jeho tatínek dělal sportovního manažera, či v Pardubicích, kde se podíval i do extraligy. Sezonu strávil také v mezinárodní EBEL ve Znojmě. Svůj podíl měl mimo jiné na postupu Kladna do extraligy v sezoně 2018/19. V kádru byl i u postupu o dvě sezony později. To ale – i vinou nepříjemného zranění – odehrál jen zlomek ročníku. Po návratu Rytířů do extraligy odešel obránce Zajíc k prostějovským Jestřábům.

Jan ŠEJHL