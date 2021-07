Narozeniny

Jiří Kuchler – 71 let. V kladenském áčku začínal ještě před vojnou v sezoně 1971/72. Když se ale vrátil z vojny, v nabitém týmu na kvalitního střelce Kuchlera nezbylo místo. Hrával tak hlavně za kladenské béčko, které bylo doma v Lovosicích. Krátce, konkrétně na dva zápasy, se do prvního týmu vrátil v sezoně 1975/76, kdy nakonec Kladno oslavilo druhý titul v řadě. Většinu kariéry ale strávil Kuchler v Chomutově. Dres tamního klubu oblékal šest ročníků. Do Kladna se vrátil až v pozici trenéra. Za šestatřicet let mu prošly pod rukama stovky mladých hráčů. Sám rád vzpomíná například na silnou generaci, ve které byli mimo jiné Burger, Tenkrát, Kaberle, Židlický či jeho syn Jiří.

Václav Bartoš – 49 let. Podobně krátká byla epizoda Václava Bartoše. Přestože se v mládí podíval i do reprezentační osmnáctky, mezi dospělými příliš neprorazil. Za Kladno naskočil do deseti ligových zápasů. Na kontě má jeden přesný zásah – při přestřelce, kdy Kladno prohrálo v Pardubicích 6:7 po prodloužení, Bartoš poslal ještě ve 48. minutě Kladno do vedení. Když se Jaromír Jágr ml. ujal vedení hokejového klubu, staral se Bartoš o jeho chod z pozice výkonného ředitele.

Jan ŠEJHL