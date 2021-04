Narozeniny:

- Robert Robětín – 103. výročí narození. Pocházel ze šlechtického rodu Fuchsů z Robětína. Ti měli sport v krvi. Otec Roberta Karel Fuchs – Robětín reprezentoval na stockholmské olympiádě 1912 v tenisu, ale hrál i hokej. Robertův bratr, také Karel, byl rovněž hokejistou. Spolu si zahráli například za ČLTK. Krátce před válkou si Robert ze svého jména vypouští „Fuchs“ a nadále už jen jako Robětín. Jeho osud se s Kladnem propojuje v sezoně 1950/51, kdy přichází právě z ČLTK. V kladenském dresu vydržel dvě sezony. V té druhé byl dokonce hrajícím trenérem. Odešel do Karlových Varů, kde patřil mezi nejlepší hráče. Velkou stopu tam zanechal i jako trenér. Koučoval také italský výběr v nižších skupinách mistrovství světa. V lázeňském městě přišel na chuť i golfu, kterému se věnují dodnes i jeho potomci.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2018 – Petr Štindl, František Matula, Jurij Repe, Martin Lenďák, David Tůma, Jan Kloz, Matěj Pekr a Petr Patyk

o Rodák a odchovanec Vsetína Štindl zazářil jako kometa v sezoně 2014/15. Sezonu tehdy začínal v druholigové Technice Brno. V jediné sezoně se přes Havlíčkův Brod probojoval až do kádru Litvínova a podílel se na zisku mistrovského titulu. Pro další ročník si vybojoval smlouvu v brněnské Kometě, na své výkony ale nenavázal. V sezoně 2017/18 pak oblékal dres Rytířů. V jejich dresu suverénně ovládl statistiku plus minus, přidal také 22 kanadských bodů. Po neúspěchu Kladna v baráži zamířil do Jihlavy.

o Původem benešovský obránce Matula hájil kladenské barvy už od mládeže. Mezi dospělé se ale propracovával postupně. Ohrával se mimo jiné i v univerzitní lize v dresu Univerzity Karlovy. Poprvé se do kladenské sestavy podíval v sezoně 2016/17, pevnější místo měl až o rok později. Přestože nehrál špatně, na nové smlouvě se v Kladně nedohodl a hokej pak hrál jen rekreačně v dresu kladenské Hvězdy. Vyzkoušel si i exotické angažmá na Islandu.

o Slovinský obránce Repe doma výrazně převyšoval své vrstevníky a už jako čtrnáctiletý hrál s o pět let staršími kluky. V Čechách po něm sáhl Třinec, který ho přivedl do své mládeže. Právě tam se naučil i velmi slušně česky. Vyzkoušel si také zámořské juniorské soutěže. Po návratu do Čech se u Ocelářů do sestavy neprobojoval a působil jen v Havířově. U Rytířů pak Repe pobyl tři sezony. Během nich si vybojoval mimo jiné i účast na olympijských hrách v Koreji. Po konci u Rytířů odešel do Dánska. Působil také v na Slovensku či naposledy na třinecké farmě ve Frýdku-Místku.

o Posledním loučícím se obráncem byl Martin Lenďák. Ačkoliv se narodil a hokejově vyrostl v Košicích, na Kladno měl také svou vazbu. Jeho stejnojmenný tatínek, také obránce, totiž v mládežnických kategoriích působil v Kladně. Do ligy se ale podíval až na východě Slovenska. Lenďákovo kladenské angažmá příliš dobře nezačalo. Část sezony strávil i na hostování v Přerově, které mu prospělo. Po jediné sezoně u Rytířů ale opět odešel.

o David Tůma se narodil v Děčíně. V mládí si vyzkoušel mimo jiné i dres pražské Sparty, se kterou si zkusil extraligu. Hrál i na MS dvacetiletých. V první lize si udělal slušné jméno, když v sezoně 2015/16 nasbíral 66 kanadských bodů. To po něm zatoužili Rytíři. Ze začátku Tůmovi chyběl jeho parťák z Ústí Kloz a Tůmova produktivita nebyla oslnivá. Po příchodu svého parťáka se vše zlepšilo a Tůma si vysloužil i kapitánské céčko napůl s Jakubem Strnadem. Když Kladno nedokázalo postoupit, Tůma odešel do Litvínova, kde se ovšem příliš neprosadil a letos byl v Sokolově.

o Jan Kloz to v Kladně zkoušel ještě před příchodem Davida Tůmy. Během přípravy ale nezaujal a putoval zpět do Ústí. Do Kladna tak přišel až v další - už rozběhnuté sezoně, jako snaha o oživení Davida Tůmy. Tento tah se vyplatil a Kloz za necelé dvě sezony posbíral solidních 74 bodů. Odešel do Litoměřic, kde své výkony ještě zlepšil. Krátce se podíval i do extraligy, když pomáhal Pardubicím uhájit extraligovou příslušnost.

o Uničovský rodák Pekr si za své rodné město zahrál ve druhé lize. Ta mu ale byla malá, a tak zamířil o soutěž výše. Dlouho spojoval své jméno například s Olomoucí, se kterou dokázal na úkor Kladna postoupit do extraligy. Tam se ale neprosadil a putoval na hostování do Třebíče. Tam si ho vybralo Kladno. U Rytířů ale pověst dobrého střelce nenaplňoval a Rytíři ho dokonce krátce poslali na hostování zpět do Třebíče. Druhá sezona už byla lepší. Přesto se Pekr nové smlouvy nedočkal a odešel do Jihlavy.

o Zajímavou nadějí byl Petr Patyk. V mládeži se mohl chlubit skvělou produktivitou. Ve starším dorostu byl nejlepším střelcem ligy, v juniorce pak sbíral přes 60 bodů za sezonu. Mezi dospělými však dostal málo šancí. Konkrétně má na kontě pouhé tři starty. Všechny ale byly rovnou v baráži. Navíc zaznamenal i jednu přesnou trefu. To bylo ale vše. Od té doby působí Patyk jen v druholigových Řisutech.

Rekordy a zajímavost:

- 1973 – Přestože se jednalo o důležitý semifinálový duel, Kladenští zahráli čistě a neinkasovali žádnou trestnou minutu.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

2. semifinále play off roku 1973 patřilo sice kladenskému hráči, ale ve službách soupeře. Milan Nový tehdy jako voják základní služby musel hájit dres Jihlavy a proti svému Kladnu zazářil hattrickem. Když dal v 10. minutě už svou druhou branku, tak trenér Prošel sáhl k výměně brankářů a místo Termera nasadil Vojtu. Tehdy totiž gólman vyjel daleko ke hrazení, tam ale prohrál s Novým souboj a lacino inkasoval. I jeho náhradníkovi Vojtovi, jenž podal výborný výkon, dal však Nový gól a ještě na jeden přihrál. S bilancí 3+1 byl jasně hlavní hvězdou utkání, které Dukla vyhrála 4:2 a v sérii utekla na 2:0. Dodejme, že za vítěze chytal další Kladeňák Miroslav Krása a že jihlavský divák se k play off stavěl hodně macešsky - opět přišlo ani ne dva a půl tisíce diváků.

22. dubna 1973 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Milan Nový, 10. Milan Nový, 29. Milan Nový, 42. Jan Hrbatý (Milan Nový) [Jan Hrbatý 2] - 01:20 Josef Vimmer (František Pospíšil), 19. Jaroslav Kofent (Václav Sýkora, Eduard Novák). Vyloučení: 1:0 Bez využití Střely na branku: 39:37 (9/5:18, 17:10, 8:9) Diváci: 2400.

Sestava Kladna: Termer (od 10. Vojta) - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Vimmer, Novotný, Bauer - Novák, Sýkora, Kofent - Nedvěd, Rys, Hrabě.

Ve 12. kole baráže roku 2018 už Kladnu o nic nešlo, svou šanci na postup předtím promarnilo. Domácí Litvínov ovšem musel bodovat a narvaný stadion Ivana Hlinky ho k výhře dovedl poměrně jasně. Chemici skórovali už po minutě a po pěkných akcích skóre navyšovali až na 5:0. Kladno nechtělo zápas jen tak odevzdat, dokonce nasadilo svého prvního brankáře Cikánka, ale ten večer jednoduše nemělo nárok a teprve v závěru dvakrát korigovalo.

Video:

Zdroj: Youtube

22. dubna 2018 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 00:24 Jakub Černý (Daniel Sørvik), 05:21 Peter Jánský (František Lukeš), 26:19 Josef Jícha (Lukáš Válek, Florian Iberer), 27:07 František Lukeš (Juraj Mikúš), 42:04 Marek Baránek (Lukáš Válek) - 53:52 Petr Patyk (Tomáš Vildumetz, Martin Kehar), 54:32 Tomáš Kaut (Martin Lenďák, Linus Svedlund). Vyloučení: 2:2 Bez využití Střely na branku: 29:17 (16:5, 9:4, 4:8) Diváci: 6011 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Štindl, Matula, Kehar, Zelingr, Lenďák, Repe (od 41. Svedlund) - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma ©, Kubík, Kloz - Zikmund, Machač, Bláha - Pekr, Svedlund (od 41. Patyk), Vildumetz - do 40. Patyk.

Ostatní zápasy 22. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK