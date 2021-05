Narozeniny

- Josef Vimmer – 82 let. Kladenský rodák a pozdější velká legenda Kladna začínal v roce 1950 jako žáček vedený slavným Jiřím Tožičkou. Pěkný úspěch zažil už s dorostem, se kterým se stal republikovým přeborníkem. Tehdy ale válel i ve fotbale. S Baníkem získal dorostenecké tituly hned dva. V roce 1957 vybral Vimmera (spolu i s Jaroslavem Jiříkem a Jindřichem Karasem) pro hokejový A-tým slavný trenér Vlastimil Sýkora. Mezi muži utvořil slavný útok Vimmer – Karas – Lidický. Ten však chyběl u prvního kladenského titulu, jelikož byl celý útok povolán na vojnu do Jihlavy.

Po vojně se ale celá trojka vrátila a byla nebezpečnou akvizicí kladenského útoku. I díky svým spoluhráčům byl Vimmer králem střelců sezony 1961/62. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se ale útok rozpadl. Vimmer v Kladně vydržel nejdéle a byl cenným mentorem pro mladé hráče jako byli Bauer či Nový. Nakonec za Kladno odehrál 446 utkání a nasázel 289 ligových branek. V tomto ohledu patří vůbec mezi nejlepší Kladeňáky.

Závěr kariéry pak prožil v Mladé Boleslavi. Přestože měl skvělou kariéru, dostal se pouze do mládežnické reprezentace a později také do B-týmu. Za ty odehrál přes stovku zápasů. Dveře hlavního seniorského výběru mu zůstaly zavřené. Jak později komentoval František Pospíšil „trenéři reprezentace ho bedlivě sledovali. Když zrál, byl ještě moc mladý, když vyzrál, nebyl už perspektivní.“

Po konci hráčské kariéry se dal Vimmer na trénování. Co mu nevyšlo jako hráči, to dohnal jako trenér. U posledního mistrovského titulu totiž asistoval právě Františku Pospíšilovi. Trénoval také u mládeže. Juniorskou reprezentaci dovedl až k titulu mistrů Evropy. Představil se také na lavičce Berouna či německých nižších soutěžích. Zcela zasloužené také patří do Síně slávy kladenského hokeje.

- Miloslav Růžička – 66 let. Pozorný čtenář si možná vzpomene, že Miloslava Růžičku jsme si připomínali před jedenácti dny. Jedná se ale jen o shodu jmen. Podobných náhod lze najít víc. Oba totiž byli obránci, kteří mají za kladenské áčko jen pár startů v juniorském věku. Dnes připomínaný Růžička naskočil pouze do jediného ligového zápasu v sezoně 1973/74. Třináctkrát byl ještě připraven jako náhradník. Statistiky evidují také jednu jeho přihrávku. Opakovaně dostal také pozvánku do mládežnických reprezentací, kde s devatenáctkou získal bronz. Přes stovku zápasů odehrál také za kladenské béčko.

Jan ŠEJHL