Narozeniny:

- Tomáš Jupa – 57 let. Kladenský rodák Jupa ve svém rodném městě prošel hokejovou mládeží. Ještě jako junior si vysloužil nominaci ke dvěma zápasům, ale zůstal pouze na lavičce jako nehrající náhradník. Mimo Kladno působil také v Mladé Boleslavi.

Ligový debut za Kladno:

- 1987 – Martin Bakula. Další z hráčů, kteří jsou původem Kladeňáci. Když poprvé naskočil za áčko, bylo mu 16 let 6 měsíců a 30 dnů, což z něj dodnes dělá nejmladšího obránce v kladenské sestavě. V áčku vydržel čtyři sezony, pak se vypravil hledat štěstí za oceán. Zahrál si v univerzitní lize na Aljašce, poté v AHL, byl i draftovaný Edmontonem, do NHL to ale nedotáhl. Po návratu Čech hrál také za Olomouc, Opavu a Slavii, nakonec se stal skautem, vyhledávačem talentů.

- 1993 – Patrik Eliáš. Jedna z největších postav kladenského hokeje strávila mladá léta v Kladně, kam přišel z Třebíče v patnácti letech. Hrával tehdy ve formaci s jiným Moravanem Ladislavem Kohnem a Jiřím Kamešem. Kamarádil s brankářem Tomášem Vokounem, společně hráli i za mládežnickou a pak i dospělou reprezentaci. V Kladně debutoval ještě ve federální lize proti Zlínu, ale přes velký talent neměl v tehdy nabitém kádru Kladna mnoho šancí. Celkem odehrál 64 zápasů, v nich vstřelil 8 gólů. Cenný mohl být ten v pátém utkání semifinále s Olomoucí, ale na postup nestačil. Ale v roce 1995 dal hodně důležitý gól Slavii. Pak odešel do zámoří, kde se vypracoval v jednoho z nejlepších hráčů světa. Úchvatná je jeho naprostá věrnost New Jersey Devils – 20 sezon, 1402 zápasů! A rovných 1150 bodů (453+697). K tomu dva Stanley Cupy či olympijský bronz z Turína 2006.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2003 – Tomáš Gron. Bratislavský rodák dorazil do Kladna v sezoně 2002/03, kdy Středočeši bojovali pouze v první lize. V 16 zápasech nasbíral pouze 4 body a ještě v průběhu sezony odešel do Berouna. Hrál také v nižších soutěžích. Nebýt koronaviru, hrál by ještě letos za Kobru Praha B, kde poslední roky dělal kapitána.

Rekordy a zajímavost:

- 1953 – Prohra s pražským ATK byla 15. zápas v řadě, kdy Kladno nedokázalo vyhrát. Je to dodnes v tomto ohledu nejhorší série Kladenských.

- 1967 – Hattrick Josefa Vimmera při výhře 5:3 nad Gottwaldovem.

- 1987 – Hattrick Milana Nového při výhře 11:5 nad Ingstavem (druhá nejvyšší soutěž). Byl to poslední Nového hattrick v kladenském dresu. Kromě toho tehdy válel také Jiří Dudáček, který zaznamenal pět bodů za gól a čtyři asistence.

- 1999 – Zápas s Vítkovicemi skončil bez gólu na obou stranách. Od sezony 1965/66 evidujeme takové duely jen čtyři. Tři z toho jsou ale právě v roce 1999.

Zápasy s kulatým výročím:

Je to třicet let, kdy Kladno doma porazilo Plzeň s Martinem Strakou 2:1 a v sezoně, kdy se jen zachraňovalo, to byl úspěch. Plzeň skončila pátá a hlavně jí dorůstala silná generace, která v další sezoně ovládla základní části a až ve finále play off padla s Trenčínem. Lednový zápas v roce 1991 rozhodl skvělý výkon Milana Hniličky, tehdy mladičkého brankáře Kladna. Když se trefili mladíci Tomáš Mikolášek s Martin Procházka, odcházela slabá návštěva 1600 diváků domů spokojená. Za Plzeň hrála pozdější opora Kladna Jiří Beránek, naopak Tomáš Klimt zůstal mezi náhradníky.



22. ledna 1991 TJ POLDI KLADNO - SK ŠKODA PLZEŇ 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 28:55 Tomáš Mikolášek (Radek Gardoň) PP1, 50:40 Martin Procházka (František Pospíšil) - 52:51 Tomáš Krásný (Jaroslav Šťastný)

Vyloučení: 6:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 28:28 (11:8, 7:10, 10:10) Diváci: 1602

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Kruliš, Aschenbrenner - Eberle ©, Eichenmann, Procházka - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Vrkota, Fiala - Placatka, Vejvoda, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Nečekané dva body urvalo Kladno v lednu 1969 na Spartě, kam nejelo jako favorit. Dobový tisk velebil hostujícího trenéra Proška, že sto vteřin před koncem za stavu 3:3 klidně poslal na led čtyři naprosto nezkušené dorostence Nového, Vejvodu, Šaška, Hlaváčka a s nimi zkušeného Pospíšila. Odehráli střídání v pohodě a v tom následném Josef Vimmer zápas rozhodl. Přitom Sparta i s původně Kladeňáky Horešovským či Volkem byla lepší, vyslala na Termera přes čtyřicet ran, ale marné, kladenský gólman chytal neuvěřitelně. Kladno tehdy porazilo Spartu potřetí ze čtyř utkání sezony.

22. ledna 1969 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 14. Petr Kašťák (Rudolf Šindelář), 49. Petr Kašťák (Jiří Adamec), 51. Pavel Volek (Petr Brdička) - 24. Milan Nový (Bohumil Čermák) PP1, 39:59 Lubomír Rys (František Pospíšil), 47. Jindřich Lidický (Josef Vimmer), 59:11 Josef Vimmer (Jindřich Lidický)

Vyloučení: 3:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 46:23 (15:7, 16:6, 15:10) Diváci: 4000

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil, Čermák, Kohout - Vimmer, Rys, Lidický - Nedvěd, Karas ©, Markup - Hlaváček, Nový, Šašek - Hrabě.

Při záchranářské misi v roce 2002 se Kladnu povedlo porazit nečekaně jasně Třinec 5:1. Výborně zahrálo duo Robert Kysela - Michal Havel (oba tři body), hlavní postavou byl ovšem brankář Zdeněk Orct. Zejména při tlaku hostů ve druhé části zářil a chytil osmnáct střel. Za Třinec tehdy nastoupili i Kladeňáci Libor Procházka s Ladislavem Vlčkem a další borci, kteří si později za Středočechy zahráli: Houdek, Hašek, Janků.

22. 1. 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 17:32 Pavel Geffert (Václav Skuhravý, Ladislav Svoboda), 35:26 Michal Havel (Robert Kysela), 43:08 Robert Kysela (Radek Gardoň, Jan Kruliš) PP1, 50:08 Michal Havel (Robert Kysela) 4/4, 51:24 Mario Cartelli (Michal Havel, Robert Kysela) 4/4 - 48:12 Branislav Jánoš (Pavel Janků)

Vyloučení: 4:8 Využití: 1:0 Střely na branku: 39:36 (13:9, 10:18, 16:9) Diváci: 2860

Sestava Kladna: Orct - Kříž, Dlouhý, Kruliš ©, Hájek, Cartelli, Toman - Svoboda, Gardoň, Kameš - Kysela, Havel, Geffert - Horna, Plekanec, Hořava - Skuhravý.

Ostatní zápasy 22. ledna (od roku 1966):

22. 1. 1969 TJ SPARTA ČKD Praha - TJ SONP Kladno 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

22. 1. 1970 TJ SONP Kladno - TJ ZKL Brno 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

22. 1. 1974 TJ SONP Kladno - ASD DUKLA Jihlava 4:4 (1:2, 1:0, 2:2)

22. 1. 1984 TJ POLDI SONP Kladno - TJ BANÍK ČSA Karviná 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

22. 1. 1987 TJ LOKOMOTIVA INGSTAV Brno - TJ POLDI SONP Kladno 5:11 (2:3, 1:4, 2:4)

22. 1. 1993 HC POLDI Kladno - AC ZPS Zlín 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

22. 1. 1999 HC VELVANA Kladno - HC IPB POJIŠŤOVNA Pardubice 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

22. 1. 2002 HC VAGNERPLAST Kladno - HC OCELÁŘI Třinec 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

22. 1. 2003 HC VAGNERPLAST Kladno - HC VČE Hradec Králové 7:2 (1:0, 3:0, 3:2)

22. 1. 2008 HC GEUS OKNA Kladno - HC Vítkovice STEEL 3:2 PP (2:0, 0:1, 0:1 - 1:0)

22. 1. 2010 HC KOMETA Brno - HC GEUS OKNA Kladno 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

22. 1. 2012 RYTÍŘI Kladno - PSG Zlín 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK