Ligový debut za Kladno:

- 1984 – Zdeněk Eichenmann, 22. listopadu 1984 debutoval v kladenském dresu Zdeněk Eichenmann, tehdy jako sedmnáctiletý. Zápas proti Jihlavě B (Písku) byl jeho jediný v téhle sezoně, ale postupně jich hodně přibylo. V Kladně s přestávkami vydržel 11 sezon, odehrál 435 zápasů, získal v nich 248 bodů (101+147) a nosil i kapitánské céčko. Nicméně životní sezonu zažil v Olomouci, kde v roce 1994 vyhrál první mistrovský titul v samostatné české extralize. Svými góly tehdy pokořil i „svoje“ Kladno v nezapomenutelné semifinálové sérii play off, v níž Kohouti dost možná uloupili Rytířům titul.

- 1998 – Zdeněk Hypius, Útočník, odehrál 8 zápasů.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1988 – Martin Kuthan. Ve čtyřech sezonách odehrál za Kladno 85 zápasů. Zaznamenal 23 gólů a 9 asistencí. Jeho největším úspěchem úspěch v kladenském dresu byl postup do nejvyšší soutěže v sezoně 1986/87. Po kariéře se stal úspěšným podnikatelem (firma Kupro), na hokej chodí dodnes.

- 1998 – Martin Cinibulk. Šel do Kladna ze Sparty jako obrovský talent, ale propadl už v úvodním mači sezony na Slavii a rodákovi z Jablonce nad Nisou se nedařilo ani dál. Z jedničky spadl až na pozici tři za Martina Bílka a Luboše Horčičku a v tichosti odešel. Do brány naskočil devětkrát a zapsal si hrozivou bilanci – ani ne 85 procent úspěšnosti a průměr 5,81 obdržených branek na zápas. Po dalším nepovedeném duelu s Karlovými Vary (1:7) odešel do nižších německých soutěží a tam měl úspěšnou kariéru.

Rekordy a zajímavost:

- 2014 – Při výhře 9:3 nad Mostem využilo Kladno hned šest přesilovek. Podobně se Kladnu vedlo rovněž v baráži 2003, kdy ve výhodě udeřilo také šestkrát. Je to tak nejvíce využitých přesilovek v jednom zápase.

- 2017 – Při zápase v Českých Budějovicích letělo na brankáře Cikánka pouze 12 střel. Kladenští jich naopak vyslali hned 26. Přesto prohráli 0:3.

Zápasy s kulatým výročím:

V roce 1990 přivezli Kladeňáci cennou výhru z Plzně, která ještě měla v kádru Martina Straku. Rozhodla o ní dorostenecká formace Vejvoda - Placatka, kterou doplnil zkušený Vojta. Gól dával Tomáš Placatka. Na 1:3 jistil další dorostenec Martin Procházka, byť ten už měl nějaké zkušenosti. .

22. listopadu 1990 SK ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI KLADNO 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 15:34 Jiří Jonák (Jaroslav Šťastný) SH1 - 25:01 Zdeněk Eichenmann (Josef Zajíc, Petr Fiala), 43:39 Tomáš Placatka (Zdeněk Vojta), 59:50 Martin Procházka ENG

Vyloučení: 5:6 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 29:36 (8:12, 10:13, 11:11) Diváci: 2944

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík ©, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský, Pospíšil - Matula, Vrkota, Procházka - Zajíc, Eichenmann, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Placatka, Vejvoda, Vojta.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Určitě to, že když 22. listopadu dorazila do Kladna Sparta, odvezla si 6 gólů. V roce 1977 z toho byl výsledek 6:0. Čtrnáctkrát Kladno vyhrálo se Spartou s nulou na kontě inkasovaných branek. Nejvyšší výhra s čistým kontem byla 7:0. Hned tři zápasy skončily 6:0 pro Kladno. Není překvapením, že vždy doma. V roce 1977 byli vidět v duelu o druhé místo tabulky tradiční střelci Milan Nový a Eda Novák, dvakrát se trefil další kanonýr Miroslav Křiváček. Vidět byl i vzrůstem malý, ale výkonem velký Jaroslav Vinš. Legendární obránce, jeden z vůbec nejlepších v kladenské hostorii, v tomhle derby skóroval a dostal i desetiminutový trest.

22. listopadu 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 16:25 Milan Nový SH1, 25:34 Eduard Novák (Milan Nový), 36:00 Jaroslav Vinš (Zdeněk Müller), 42:40 Miroslav Křiváček (Zdeněk Nedvěd), 46:36 Miroslav Křiváček SH1, 52:45 Milan Nový (Milan Skrbek) PP1

Vyloučení: 6:6, navíc Jaroslav Vinš (Kladno) a Jaroslav Mec (Sparta) na 10 min. Využití: 1:0 V oslabení: 2:0 Střely na branku: 44:35 (17:9, 12:14, 15:12) Diváci: 7850 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd - Reckziegel, Sýkora, Bauer.

V roce 1994 si zápas pamatuje více fanoušků, tehdy tady v době stávky v NHL řádil Jaromír Jágr. V české extralize nenajdete tým, proti němuž by se Jágrovi dařilo více. V tomhle duelu sice nedal ani gól, jenže na tři přihrál. Za Kladno už hrál Jan Kruliš, který přitom sezonu zahájil ve Spartě, ale přestupu brzy litoval, nedařilo se mu a byl rád, že se naskytla možnost návratu. Duel se hodně povedl také Miroslavu Machovi (1+2), za hosty dal hezkou branku Jan Hlaváč, který později několikrát Kladnu pomáhal.

22. listopadu 1994 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 07:02 Otakar Vejvoda (Jan Bláha, Jaromír Jágr), 24:54 Milan Ruchař (Miroslav Mach), 29:45 Petr Ton (Jaromír Jágr) PP1, 33:22 Otakar Vejvoda (Jaromír Jágr, Pavel Patera), 33:30 Miroslav Mach (Marek Židlický), 45:21 Tomáš Placatka (Milan Ruchař, Miroslav Mach) - 05:22 Patrik Martinec (Andrej Potajčuk, Pavel Táborský), 41:32 Jan Hlaváč SH1

Vyloučení: 2:3, navíc Jiří Zelenka (Sparta) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 32:26 (9:9, 17:6, 6:11) Diváci: 6617

Sestava Kladna: Vokoun - Dlouhý, F. Kaberle, Kuda, Kruliš, Židlický, Trnka, od 21. Ančička - Ton (od 55. Mikolášek), Patera ©, M. Procházka - Jágr, Bláha (od 21. Čermák), Vejvoda - Placatka, Čermák (od 21. Mach), Ruchař.

Ostatní zápasy 22. listopadu (od roku 1965):

22. listopadu 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA „B“ 8:4 (2:0, 3:3, 3:1)

22. listopadu 1985 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 6:4 (1:1, 5:2, 0:1)

22. listopadu 1988 TJ GOTTWALDOV - TJ POLDI SONP KLADNO 9:1 (2:0, 4:0, 3:1)

22. listopadu 1994 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

22. listopadu 1996 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC POLDI KLADNO 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

22. listopadu 1998 HC VELVANA KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 1:7 (1:2, 0:4, 0:1)

22. listopadu 2005 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

22. listopadu 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC BENZINA LITVÍNOV 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)

22. listopadu 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

22. listopadu 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC MOST 9:3 (2:1, 4:0, 3:2)

22. listopadu 2017 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

22. listopadu 2019 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

