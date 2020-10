Narozeniny

o Obránce Ondřej Kříž – 46. narozeniny. Za Kladno hrál na přelomu století. Byl to menší, ale dobře bruslící, důrazný bek s dobrou střelou. Jen o necelé tři roky mladší byl mladší brácha Pavel Kříž. Toho dokonce draftovalo Chicago, ale přibrzdila ho zranění. Oba končili kariéru doma v Nymburku, Ondřej tam hrál až do zániku hokeje v roce 2019.

Ligový debut za Kladno

- 2010 – Marek Hovorka, Lukáš Poživil. Za zmínku stojí hlavně Slovák Hovorka. Vždy, když do Kladna přišel, zářil, konce byly naopak slabší. Poprvé odešel nespokojen s herním využitím během výluky v NHL, podruhé po uplynulé sezoně, kterou končil bez formy.

Rekordy a zajímavosti:

- Hattricky

o 1974 – Milan Nový při výhře 7:2 nad Plzní. Pro Nového to byl druhý hattrick v lize v dresu Kladna

- Nejméně trestných minut Kladna v utkání:

o 1974 – bez trestné minuty (bez jediného testu hrálo Kladno od sezony 1965/66 hned 24krát + jednou bez trestu, ale s trestným střílením)

- Nejrychleji obdržený gól

o 2016 – Hned v čase 00:09 se trefil slávista Ronald Knot, od roku 65/66, odkdy jsou zpracovány statistiky, je to 5. nejrychlejší inkasovaný gól celkem a úplně nejrychlejší inkasovaný gól v druhé nejvyšší soutěži. Nejrychleji přitom Kladno inkasovalo v sedmé vteřině. A to se stalo v historii hned dvakrát. Jednou v baráži 2014 doma od Chomutova. A podruhé v roce 1995 ve Zlíně. A právě ve Zlíně se trefil Pavel Janků, který o patnáct let později naskočil do tří zápasů za Kladno.

Zápasy s kulatým výročím:

Jeden z nejlepších zápasů Pavla Gefferta, dal dva góly z celkový 15ti za Kladno. Odchovanec Slavie byl hlavně střelcem. Jméno si udělal v 90. letech ve Spartě, kde fakt zářil a zahrál si i v reprezentaci na olympiádě i mistrovství světa. Když uvadl ve Spartě, vzala ho Plzeň a tam ještě hodně ožil. V Kladně už to po třicítce nebylo ono, i když tenhle zápas proti Litvínovu, za který chytal Zdeněk Orct, se mu povedl. Ještě víc ale Marku Pincovi, který chytil padesát střel soupeře!

Za Litvínov nastoupilo pět borců, kteří dříve či později hráli i za Kladno - Orct, Černošek, Hranáč, Kysela, Kotrla.

22. října 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 05:07 Jan Kruliš (Jan Dlouhý, Radek Gardoň) PP1, 06:53 Radek Gardoň, 20:49 Pavel Geffert (Michal Mádl, Ladislav Svoboda) PP1, 45:05 Pavel Geffert (Ladislav Svoboda, Jiří Kameš) - 11:00 Vojtěch Kubinčák (Robert Reichel), 16:20 Karel Pilař (Robert Kysela) PP1

Vyloučení: 7:5, navíc Radim Skuhrovec (Kladno) a Angel Nikolov (Litvínov) na 5 min. a do konce utkání Využití: 2:1 Střely na branku: 33:52 (12:15, 13:20, 8:17) Diváci: 2522

Sestava Kladna: Pinc - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Skuhrovec - Svoboda, Kameš, Geffert - Horna, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček.

Důležitý zápas, který v sezoně ovlivněné odpočty bodů (v tuto chvíli o nich ještě nikdo nevěděl) nakonec Kladnu hodně pomohl. Vítěznou branku dával tečí Antonín Melka, skvěle chytal Martin Falter. Boleslav byla tehdy v roce 2010 lepším týmem. Za Kladno, které do utkání šlo jen se sedmi body po čtrnácti zápasech, debutovali už zmínění Lukáš Poživil a Marek Hovorka, které spolu s Jiřím Zemanem pustilo Ústí.

22. října 2010 BK MLADÁ BOLESLAV - HC VAGNERPLAST KLADNO 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávka: 10:31 Antonín Melka (Jaroslav Mrázek, Martin Látal), 12:19 Jakub Valský

Vyloučení: 2:3 Bez využití Střely na branku: 40:24 (13:9, 12:10, 15:5) Diváci: 3515 Sestava

Kladna: Falter - Poživil, Zeman, Mrázek, Toman, Procházka, Šmach - Treille, Patera ©, Kotrla - Valský, Kalla, Bělohlav - Látal, Melka, Kuchler - Hovorka, Stieler, Eberle.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V sezoně, kdy se oba týmy nakonec setkaly v památném semifinále play off, se hrála zajímavá utkání i v základní části. 22. října uspěli Kladeňáci, byť na ledě Olomouce byli horším týmem. Skvěle ale chytal branář Kameš a hostům se povedla pětiminutovka ve druhé části, kdy třemi góly Patery, Kruliše a Mikoláška otočili stav. Jako skoro tradičně jim dal branku ex-kladenský Zdeněk Eichenmann, na soupisce hostů pak byl i další ex-kladeňák Brejník, ale ten nehrál.

22. října 1993 HC OLOMOUC - HC KLADNO 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 01:47 Zdeněk Eichenmann (Milan Navrátil), 53:34 Pavel Nohel (Aleš Flašar) PP1 - 25:43 Pavel Patera (Otakar Vejvoda), 29:55 Jan Kruliš (František Kaberle, Milan Ruchař) PP1, 30:29 Tomáš Mikolášek (Otakar Černý, Otakar Vejvoda)

Vyloučení: 5:6 Využití: 1:1 Střely na branku: 41:21 (16:7, 12:9, 13:5) Diváci: 6280

Sestava Kladna: Kameš - L. Procházka, Veber, Kruliš, Kaberle, Kuda, Černý - Čermák, Gardoň ©, M. Procházka - Ruchař, Beránek, Kajer - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

Ostatní zápasy 22. října (od roku 1980)

22. října 1982 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 7:2 (0:1, 1:1, 6:0)

22. října 1985 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

22. října 1991 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 3:3 PP (3:1, 0:1, 0:1 - 0:0)

22. října 1993 HC OLOMOUC - HC KLADNO 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

22. října 1996 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

22. října 1999 HC VELVANA KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

22. října 2004 HC RABAT KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 3:4 (1:4, 1:0, 1:0)

22. října 2006 HC RABAT KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

22. října 2009 HC SLAVIA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 2:6 (0:3, 1:3, 1:0)

22. října 2014 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

22. října 2016 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

22. října 2018 HC RT TORAX PORUBA 2011 - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) hráno v Ostravar Aréně

22. října 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC KOMETA BRNO 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJH a Petr HUBÁČEK