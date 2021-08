Narozeniny

Lubomír Rys – 77 let. Rodák z Rozdělova začínal s hokejem v osmi letech. Do A-týmu se dostal jako osmnáctiletý. Na svou premiéru ale v dobrém vzpomínat nemůže. Kladno tehdy v Litvínově utrpělo výprask 2:9. Dlouho, konkrétně čtyři ročníky, hájil barvy košické Dukly. Po návratu domů vydržel v kladenské sestavě šest sezon. Poté odešel do nižších soutěží. Oblékal dres pražské Slavie, hrajícím trenérem byl v Berouně a v Mělníku. Druhou ligu okusil i ve Slaném, na kontě má také angažmá v německém Frankfurtu.

Byl také manažerem Jágr týmu, či samotného Jaromíra Jágra, o čemž napsal i knihu Obsluhoval jsem hokejového krále. Pořádal také kulturní večery, kdy se zajímavými hosty bavil kladenské publikum. Jeho starší bratři se proslavili také. Nejstarší Karel se stal po Sametové revoluci prvním starostou Kladna, Miroslav reprezentoval ČSR na MS v hokeji a skvěle hrál i fotbal, mimo jiné za Spartu Chicago.

Přípravné zápasy 22. srpna:

22. srpna 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BECHEROVKA KARLOVY VARY 3:3 (1:2,2:1,0:0)

22. srpna 2006 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 1:3 (1:2,0:1,0:0)

22. srpna 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC PLZEŇ 1929 0:3 (0:0,0:1,0:2)

22. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - MEDVĚDI BEROUN 1933 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

22. srpna 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

22. srpna 2019 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Kde máme zápasy včetně statistik?

Branky a nahrávky: 23:35 Jiří Kuchler (Jan Dalecký, Jan Eberle) PP1, 33:39 Jan Rudovský (Milan Doudera, Lauris Bajarūns), 51:34 Miloslav Hořava (Pavel Patera, David Růžička) PP1 - 44:05 Nikolas Tverďák (Lukáš Kužel, Jan Divíšek) PP1. Vyloučení: 5:7 Využití: 2:1 Diváci: 400.

Sestava Kladna: Cikánek - Poživil, Růžička, Procházka, Doudera, Majeský, Jankovič, Gutwald, Kolářík - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - Bajarūns, Dragoun, Rudovský - Eberle, Kuchler, Dalecký - Havlíček, Machač, Stach.

22. srpna 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 34:10 Aleš Furch (Antonín Růžička), 36:02 Pavel Kolařík (Václav Krliš, Antonín Růžička). Vyloučení: 1:2 Bez využití Střely na branku: 27:26 (10:7, 10:12, 7:7) Diváci: 811

Sestava Kladna: Kopřiva - P. Hořava, Matula, Lenďák, Zelingr, Štindl, Kehar, Veber, Štich - Tůma, Kubík, Schildhabel - Kružík, Machač, Redlich - Pekr, Kaut, Strnad © - Lorraine, Svedlund, Bláha.

22. srpna 2019 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 08:01 Tomáš Knotek, 12:27 Ondřej Beránek (Dominik Graňák, Petr Koblasa) PP2, 12:41 Václav Skuhravý (Vladimír Eminger, Dominik Graňák) PP1, 16:54 Matěj Stříteský (Tomáš Rachůnek, Dávid Gríger), 19:06 Matěj Stříteský (Dávid Gríger, Jakub Flek) PP1, 21:35 Petr Koblasa (Martin Kohout), 36:42 Adam Raška (Petr Koblasa, Vladimír Eminger) PP2 - 27:52 Brendan O'Donnell (David Stach, Jakub Hajný) PP1. Vyloučení: 7:8 Trestná střílení: 05:35 Ladislav Zikmund a 56:45 Brendan O'Donnell (oba Kladno) oba neproměnili Využití: 4:1 Střely na branku: 37:27 (15/1:10, 13:11, 8:6) Diváci: 2810

Sestava Kladna: Brízgala (v 13:55-15:12, od 20:00 Cikánek) - Nash, Austin, Kehar, Romančík, Zelingr, Smetana - Jágr, Stach, O'Donnell - Hajný, Zikmund, Š. Bláha - Redlich, Machač, Strnad © - Kružík, Hašek, Bernat.

Jan ŠEJHL