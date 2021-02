Narozeniny:

- Václav Fröhlich – 91 let. Rodák z Pecínova začal jako dorostenec na přírodním ledě v Rynholci. Do Kladna dorazil v roce 1951, ale po jediné sezoně odešel do Chomutova. Vrátil se až po vojenské službě. V Kladně utvořil dobrou lajnu s křídly Markupem a Šebkem. Pro jeho dobré bruslení se mu přezdívalo „rychlík na bruslích“. Dostal se i na mistrovství světa 1958 v norském Oslu. Největší úspěch přišel o sezonu později, kdy se podílel na prvním kladenském titulu. V roce 1963 odešel do pražské Slavie. Hráčskou kariéru pak ukončil v Lánech. Do nejvyšší soutěže se ještě vrátil – ale to už bylo v pozici rozhodčího.

- Miloš Kupec – 66 let. Útočníka Kupce si Kladno vyhlédlo v Mladé Boleslavi. Za Kladno ale odehrál pouze jedinou sezonu, než se poroučel na vojnu do Jihlavy. Tam se ale stal vojákem z povolání a zůstal tak v Dukle dlouhých 9 sezon. Na kontě má hned pět mistrovských titulů. Na sklonku aktivní kariéry si zkusil také angažmá v Itálii či Jugoslávii.

- Jan Srdínko – 47 let. Benešovský rodák Srdínko hrál za Kladno už v mládeži, ale do nejvyšší soutěže vstoupil ve Vsetíně. Byť v první sezoně odehrál jediný zápas, byla to hned sezona titulová. V dalších letech už byl ale právoplatným členem kádru Valachů a mistrovský pohár zvedl nad hlavu jen v dresu Vsetína pětkrát. Z Valašska zamířil do Sparty, kde hned oslavil další titul. Zkušenosti sbíral také v zahraničí. Do Kladna dorazil z bratislavského Slovanu. Přestože podepsal se Středočechy smlouvu na dvě sezony, odehrál za ně pouze 12 utkání. To vše mělo ještě soudní dohru, když se Srdínko domáhal údajně dlužné mzdy. S tím ale nepochodil. Po skončení aktivní kariéry se dal na trenérskou dráhu. V letošní sezoně koučuje Vsetín.

- David Stach – 29 let. Vnuk slavného Adolfa Stacha s hokejem začínal v rodném Kladně. V juniorském věku ale vyrazil pro zkušenosti do Finska, kde vydržel tři sezony převážně v Lukko Rauma. Po návratu do Čech se rozjížděl v Havlíčkově Brodě. V sezoně 2015/16 pak zažil skvělou sezonu, kdy v 51 zápasech základní části nasbíral neskutečných 91 bodů. Prvoligový rekord ho katapultoval do extraligové Plzně. Po postupu se do Kladna vrátil, ale trochu bojoval s vysokým očekáváním. Když Kladno extraligu neudrželo, Stach odešel opět do Plzně. Ta ho těsně před koncem přestupního období odeslala do Vítkovic.

Ligový debut za Kladno:

- 2004 – Milan Hluchý. Nedlouho po svých 19. narozeninách si připsal debut Milan Hluchý. O rok později se propracoval i na juniorské mistrovství světa, odkud si přivezl bronzovou medaili. Z Kladna odešel do Karlových Varů, se kterými získal mistrovský titul. Do Kladna se ještě vrátil, ale nebylo to už ono. Vinou zdravotních problémů musel skončit předčasně.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1970 – Jindřich Lidický. Člen slavné lajny Vimmer – Karas – Lidický platil za tvrďáka. V Kladně působil v padesátých a šedesátých letech. První kladenský titul ale celému útoku unikl vinou vojenské služby v Jihlavě. Za Kladno odehrál 364 ligový zápasů a na kontě má také 191 branek. Odešel do Českých Budějovic, pak měl několik zajímavých trenérských angažmá. Na lavičce Popradu slavně pomohl Kladnu výhrou nad Vítkovicemi do ligy.

- 1971 – Pavel Fleislébr. Naopak pouhé 4 ligové starty si připsal útočník Pavel Fleislébr. Stihl to ještě jako junior. Do statistik se zapsal pouze dvouminutovým trestem. Další zápasy už ale v Kladně ani jinde v nejvyšší soutěži nepřidal.

- 2004 – Michal Hlusička. Poslední ze svých čtyř startů za áčko si připsal tehdejší junior Hlusička. Do extraligy se v Kladna ani jinde neprosadil a zamířil jen do nižších soutěží. Zahrál si Kadaň, Třebíč či Prostějov. Dlouho také hájil barvy Řisut.

- 2015 – Jan Chábera. Rodák z Jindřichova Hradce se nikde moc neusadil. V mateřských Českých Budějovicích totiž chytal Roman Turek a na perspektivního brankáře zbývala role maximálně dvojky. Zachytal si tak například za Spartu, Plzeň či Mladou Boleslav. Kladno si ho ale vyhlédlo až ve slovinské Lublani. Za čtyři sezony v kladenském dresu si vyzkoušel extraligové play off, ale i nepovedenou baráž a sestup. Během prvoligové čtvrtfinále o rok později dostal prostor v bráně Jan Lukáš. Chábera po sezoně odešel do Trenčína, aktivní kariéru pak ukončil ve francouzském Štrasburku.

Rekordy a zajímavost:

- 1967 – Jaroslav Kuna dovršil svůj hattrick na gottwaldovském ledě v čase 59:59. Nutno podotknout, že to nebylo do odkryté brány! Kladno tehdy díky tomu slavilo výhru 5:2.

- 1970 – 66 střel vyslali Brněnští na branku Kladna! Jedná se v tomto ohledu o vyrovnaný rekord. Hned 8 střel propadlo za brankáře Termera a Kladno v Brně prohrálo 5:8.

Zápasy s kulatým výročím:



V posledním kole základní části ročníku 1970/71 se hrálo o tom, kdo s kým bude hrát premiérové play off v československých soutěžích. V tehdy desetičlenné lize se do něj kvalifikovaly čtyři nejlepší týmy a Kladno už mělo účast jistou. Zápas v Jihlavě měl napovědět jen to, s kým kdo bude hrát. Pokud by Dukla uhrála alespoň bod, hrála by právě s Kladnem, ale vše dopadlo jinak. SONP hrály od začátku prim a šest tisíc fanoušků jen zíralo. Kladeňáci řádili a pardubická brankářská hvězda Crha vojákující v Jihlavě vydržela v bráně jen do půlky utkání. Krásné akce předvedli Eda Novák i Kofent s Bauerem, po dvou třetinách vedli hosté 7:2! Dukla nakonec lehce snížila, ale jen na 4:8. V tabulce skončila druhá za Brnem, Kladno bylo třetí a Bratislava čtvrtá. Podle trochu nepochopitelného klíče určil los tyto dvojice: Brno - Kladno a Jihlava - Bratislava.



22. února 1971 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 4:8 (2:4, 0:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Jaroslav Mec (Milan Kajkl), 19. Jiří Holík (Jan Klapáč), 53. Ladislav Šmíd (Jaroslav Holík), 58. Josef Augusta SH1 - 3. Eduard Novák, 5. Jaroslav Kofent, 9. Lubomír Bauer (Otakar Vejvoda), 12. Jaroslav Kofent (Lubomír Bauer) PP1, 30. Eduard Novák (František Pospíšil, Otakar Vejvoda) 3/3, 33. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys, Vladimír Markup), 33. Milan Nový (Jaroslav Vinš), 48. Zdeněk Hrabě (Eduard Novák, Otakar Vejvoda) PP1.

Vyloučení: 8:6, navíc Václav Rác (Kladno) na 10 min. a Jaroslav Holík (Jihlava) na 5 min. Využití: 0:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 32:30 (13:12, 8:10, 11:8) Diváci: 6000.

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Kofent, Nový, Bauer - Novák, Rác, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup - Fleislébr.



Před čtyřiceti roky mělo Kladno v Košicích skvělý start do zápasu. O druhou příčku hrající Poldovka vedla ve 12. minutě už 3:0, když Hořava skóroval i v oslavení. Za domácí se trefil jen Vincent Lukáč, tehdy kanonýr, který měl zastínit pomalu končícího Milana Nového. Ten se v v Košicích skutečně ten večer neprosadil, naopak Luboš Bauer a zmíněný Miloslav Hořava hráli výtečný mač a oba dali po dvou brankách. To na výhrou stačilo.



22. února 1981 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18:24 Vincent Lukáč (Zdeněk Moučka), 59:54 Vincent Lukáč (Ján Šterbák) - 05:34 Lubomír Bauer (Arnošt Reckziegel), 08:52 Miloslav Hořava (Milan Nový) SH1, 11:42 Miloslav Hořava, 30:53 Lubomír Bauer (Jaroslav Vinš). Vyloučení: 2:2 Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 40:39 (19:, 8:, 13:) Diváci: 3600.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Kasík - Skrbek, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Bauer - Vrňák, Vysušil, Fiala.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

22. února 1993 začala zajímavá série předkola play off Kladno - Poprad. Do historie vstoupila jako vůbec nejvypjatější, jakou Kladno kdy odehrálo, protože předposlední utkání se nedohrálo a poslední vůbec nehrálo. Vše začalo ještě sportovně v Kladně. To skončilo v posledním federálním ročníku šesté, Poprad jedenáctý, a tak byla pozice favorita jasná. Jenže podtatranský chalani se prali statečně. V prvním duelu Kladno dlouho trápili, parta kolem tří obrovitých bratrů Turanů a výtečného Romana Stantiena (nyní vede Vsetín) dokonce vedla. Domácím nalil sílu do žil Josef Zajíc vyrovnáním tři vteřin před koncem druhé části a pak už duel opanovali.

22. února 1993 HC POLDI KLADNO - HC ŠKP PS POPRAD 6:2 (0:0, 2:2, 4:0)

Branky a nahrávky: 22:09 David Čermák (Radek Gardoň), 39:57 Josef Zajíc (Jan Kruliš, František Kaberle) PP1, 47:27 Zdeněk Eichenmann (Josef Zajíc, Petr Slabý), 50:13 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Jan Kruliš) 4/4, 56:40 Otakar Černý (Otakar Vejvoda, Pavel Patera), 59:11 Otakar Vejvoda (Tomáš Mikolášek, Pavel Patera) - 28:32 Martin Frank (Pavol Paukovček), 36:04 Pavol Paukovček (Peter Junas, Martin Frank). Vyloučení: 2:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 45:25 (14:10, 13:8, 18:7) Diváci: 2497.

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Veber, Černý, Mádl - Slabý, Eichenmann ©, Zajíc - Čermák, Gardoň, M. Procházka - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

Čtvrtfinálová série I. ligy 2015 s Jihlavou se pro Kladno vyvíjela jako na houpačce. Po dvou prohrách venku potřebovali Středočeši doma uspět a na první pokus díky třem využitým přesilovkám uspěli výhrou 4:3. Bylo to velké drama, kdy Kladno tlak přetavilo ve vedení 3:1, ale Jihlava se skvělým gólmanem Rittichem bojovala a i díky trefě bývalého Kladeňáka Richarda Diviše vyrovnala. Potom však Petr Tenkrát uspěl s dorážkou a těsný náskok už domácí udrželi. Koncovku vyšperkovala slušná rvačka mezi Tomášem Redlichem a ex-kladenským Petrem Mockem.

Video z pěkného zápasu s prohlédněte ZDE:

22. února 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 14:42 Tomáš Horna (Denis Kindl, Tomáš Kaberle) PP1, 19:06 Tomáš Kaberle (Jan Hlaváč, David Stach) PP1, 24:39 Jan Hlaváč (Denis Kindl, David Stach) PP1, 47:35 Petr Tenkrát (Michal Dragoun, Jiří Zeman) - 04:01 Filip Zeman (Aleš Jergl, Marek Melenovský), 33:50 Richard Diviš SH1, 44:15 Jiří Dobrovolný (Tomáš Čachotský, Richard Diviš)

Vyloučení: 2:6, navíc Tomáš Redlich (Kladno) a Petr Mocek (Jihlava) na 5 min. a do konce utkání Využití: 3:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 37:24 (13:8, 14:8, 10:8) Diváci: 4017

Sestava Kladna: Chábera - Gutwald, Kaberle, Růžička, Zeman, Klouček, Kania - Strnad, Lukáč, Redlich - Horna, Dragoun, Tenkrát © - Eberle, Pitule, Hořava - Kindl, Stach, Hlaváč.

Ostatní zápasy 22. února (od roku 1966):



22. února 1967 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

22. února 1970 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 8:5 (2:2, 1:2, 5:1)

22. února 1972 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

22. února 1974 TJ SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:2 (4:0, 0:2, 0:0)

22. února 1975 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

22. února 1993 HC POLDI KLADNO - HC ŠKP PS POPRAD 6:2 (0:0, 2:2, 4:0)

22. února 1996 HC PETRA VSETÍN - HC POLDI KLADNO 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

22. února 2000 HC VELVANA KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

22. února 2004 (ZS Poruba) HC VÍTKOVICE - HC RABAT KLADNO 6:2 (0:1, 3:0, 3:1)

22. února 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 SN (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

22. února 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK