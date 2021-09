Narozeniny

- Petr Tatíček ml. – 38 let. Pokračovatel slavného hokejové jména si na rozdíl od tatínka vybral místo v útoku. Dobrou produktivitu ukazoval už v mládeži. Svou šanci mezi dospělými dostal opravdu brzy. Tehdy mu bylo pouhých šestnáct let a čtyři měsíce. Mladší při své ligové premiéře byli pouze Milan Hnilička a Tatíčkův vrstevník Tomáš Plekanec. Tatíček záhy odešel hledat štěstí za oceán. Po dvou letech v juniorce bojoval čtyři roky v AHL. Do NHL se v dresu floridských Panterů podíval k pouhým třem zápasům, a tak radši zvolil návrat do Evropy. Po krátkém působení doma se vydal do Švýcarska, kde udělal dobrou kariéru ve slavném Davosu, kde záříval při Spengler Cupech. Dobře se představil i v německém Ingolstadtu, který byl jeho posledním angažmá.

Výročí úmrtí

- 2006 – Rudolf Kraus. Narodil se 4. ledna 1931 v Rozdělově. Tam také s hokejem začínal a prošel žákovskými i dorosteneckými kategoriemi. V Kladně obránce Kraus hrál v sezoně 1950/51. Kladenští tehdy bojovali o postup z nižší soutěže. V kvalifikačním turnaji to ale nevyšlo a postup přišel až administrativně. Kraus v Kladně působil i nadále. Opakovaně zasáhl do přátelských zápasů, do těch ostrých ale naskočil jen v dresu B-mužstva. Rudolf Kraus zemřel 22. září 2006 ve věku 75 let.

Ligový debut za Kladno

- 1970 – František Kaberle st. Začínal v dorostu PZtky až ve čtrnácti letech. O několik let později se podílel na dorosteneckém titulu, k tomu přidal i stříbro z mistrovství Evropy juniorů. Mezi muži začínal v sezoně 1970/71. Hned v průběhu první třetiny prvního kola nahradil Bohumila Čermáka. Za Kladno nakonec hrál dlouhých jedenáct sezon. První titul získal ještě na vojně v Jihlavě, s rodným Kladnem ale přidal pět dalších. Na kladenskou střídačku se později postavil i jako trenér.

- 1987 – Jaroslav Kameš, Petr Lhotský, Jaroslav Hraběta, Jan Holeček a Radek Knotek

o Jaroslav Kameš pochází z hokejové rodiny. Po tatínkovi, který chytal za Košice či Mladou Boleslav, měl brankářské vlohy. Svůj brankářský um ukazoval kladenskému publiku šest ročníků. V Kladně skončil po zvláštním play off 1994. Později se podílel na ligových titulech ve Vsetíně či Pardubicích, dlouho chytal také za Zlín. Po konci kariéry se usadil ve Třinci, kde je trenérem brankářů a vedoucím mužstva.

o Obránce Lhotský se vyhrával v nižší soutěži v Mladé Boleslavi. Když Kladno postoupilo do nejvyšší soutěže, vzalo s sebou i Petra Lhotského. Ten patřil do zadních řad Kladna celé čtyři sezony. Na kontě má 174 ligových startů za Kladno, do statistik se zapsal 27 kanadskými body. Po čtyřech letech v Kladně odešel zpět do nižší soutěže do Slavie Praha.

o Další zadák Jaroslav Hraběta pochází z Plzně. Do kádru tamní Škodovky patřil šest let. V Kladně vydržel jen jedinou sezonu, kdy navíc neměl jisté místo v sestavě. Za Kladno vstřelil jedinou branku – právě do sítě „své“ Plzně. Odešel do nižší soutěže, kde si zahrál za Slavii či Milevsko. Zkusil si i hokejově netradiční angažmá v nizozemském Eindhovenu.

o Naopak z pražské Slavie do Kladna zavítal Jan Holeček. Útočník měl na kontě několik startů za Vítkovice, pravidelně ale nastupoval v nižší soutěži za Hvězdu Praha či právě za Slavii. V Kladně naskočil do pouhých sedmi utkání, bodově se do statistik nezapsal. Později se představil například jako trenér tehdy druholigového Vrchlabí.

o Kladenský odchovanec Radek Knotek si debut za muže mohl připsat už o osm let dříve. Tehdy ale byl jen náhradníkem, který byl připravený zaskočit v případě potřeby. To ale nebylo nutné. Poté odešel na vojnu. Když se z vojny vracel, Kladno bylo jen v nižší soutěži a Knotek tak zamířil do Českých Budějovic. Na debut za kladenské áčko tak čekal až do sezony 1987/88. V týmu vydržel dvě sezony, pak odešel do Kralup. Později to v Kladně ještě jednou zkoušel. Skončilo to ale tak, jak to začalo – tedy že byl Knotek jen nehrajícím náhradníkem.

- 2018 – Ondřej Bláha.

Jeden z trojce bratrů Bláhových Ondřej to zkoušel mezi dospělými už v přípravě. Do ostrého zápasu se dostal až v šestém kolem na ledě Slavie. Ve své premiérové sezoně zapsal hned osmnáctku startů. Šanci dostal i o rok později, tehdy už v extraligovém Kladně. Tehdy byl blízko gólu třeba na ledě Třince. V nižší soutěži pravidelně nastupuje za Ústí nad Labem. Letos ale má vyřízené střídavé starty zpět do Kladna a už i naskočil.

Zápasy s kulatým výročím

Před čtyřiceti lety se hrál hned na úvod sezony hodně vypjatý souboj tehdy elitních týmů Jihlavy a Kladna. To začalo výborně, vedlo 2:0, ale pak začal rozhodčí Okoličány vylučovat a domácí ze dvou přesilovek vyrovnali. Hosté byli tak naštvaní, že Krása dostal desítku a v přestávce někdo prokopl dveře u kabiny, což rozhodčímu neopomněl sdělit někdejší Kladeňák, později kapitán Dukly Kupec.

Hosté v utkání vedli ještě třikrát, ale domácí nabitý kádr s obávanými reprezentačními střelci Lukáčem a Lálou (oba byli na vojně) pokaždé vyrovnal a nakonec i rozhodl právě Jiřím Lálou.

22. září 1981 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 6:5 (2:2, 0:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 15:35 Miloš Kupec PP2, 19:36 Oldřich Válek (Jiří Lála) PP1, 42:25 Miloš Kupec (Milan Chalupa), 48:22 Vincent Lukáč (Otta Klapka) 4/4, 56:25 Eduard Uvíra (Miloš Kupec), 58:50 Jiří Lála (Antonín Micka) - 08:38 Jaroslav Horský, 11:11 Adolf Beznoska (Petr Fiala), 23:48 Lubomír Bauer (Zdeněk Müller), 45:07 Zdeněk Müller (Jan Novotný) 4/4, 48:58 Jan Neliba 4/4. Vyloučení: 5:8, navíc Miroslav Krása (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 43:25 (13:, 15:, 15:) Diváci: 4200

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Novotný - Vrňák, Beznoska, Fiala - Martínek.

Ostatní zápasy 22. září (od roku 1965)

22. září 1970 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 4:3 (4:1, 0:1, 0:1)

22. září 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

22. září 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)

22. září 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

22. září 1992 HC POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 4:7 (1:0, 3:2, 0:5)

22. září 1995 HC VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

22. září 1996 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC POLDI KLADNO 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

22. září 2000 HC VÍTKOVICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 1:1 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

22. září 2006 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 4:3 SN (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)

22. září 2009 BK MLADÁ BOLESLAV - HC GEUS OKNA KLADNO 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

22. září 2013 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

22. září 2018 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

22. září 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 PP (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Zajímavostí duelu Kladno - Plzeň z roku 1989 byl jediný gólman Plzně Václav Fürbacher. Náhradníka Milana Petříka rozhodčí Anton Danko jednoduše nepustil do hry. Důvod? Neměl v pořádku lékařskou prohlídku, podle zápisu měl pouze prohlídku z OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) a to tehdy nestačilo. Plzeň však prohrála kvůli jiným věcem, Kladno bylo kousek lepší.

22. září 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 06:58 Petr Kasík (Jan Kruliš), 13:57 Vladimír Kameš (Milan Eberle), 19:50 Zdeněk Eichenmann (Jiří Dudáček, Petr Fiala) - 15:41 Jaroslav Hauer (Zdeněk Pata, Jiří Jonák), 36:37 Petr Kořínek (Martin Živný) 4/4. Vyloučení: 6:6 Bez využití Střely na branku: 28:29 (12:8, 8:10, 8:11) Diváci: 3426

Sestava Kladna: Kameš - I. Černý, Tatíček, Kadlec, Mádl, Kruliš, Kasík, Lhotský - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Vrkota, Procházka - Matula, Zajíc, Mach.

V roce 1992 mělo Kladno výborný tým a doma byl zvyklý vyhrávat. V září 92 ale dostal tvrdou lekci od Vítkovic, které v poslední třetině otočily průběh pětigólovým tajfunem. Zářil zejména Miloš Holaň, každopádně na ledě byla obrovská řádka tehdy mladých, ale hodně talentovaných hráčů. Ať už to byli pozdější výborní reprezentanti, mistři světa a olympijští vítězové, tak i talenty nedoceněné jako Miroslav Mach, Jan Peterek, Roman Ryšánek nebo Petr Folta

22. září 1992 HC POLDI KLADNO - TJ VÍTKOVICE 4:7 (1:0, 3:2, 0:5)

Branky a nahrávky: 04:01 Radek Gardoň (Petr Slabý), 23:28 Miroslav Mach (Josef Zajíc, Zdeněk Eichemann), 27:44 Tomáš Mikolášek (Otakar Vejvoda, Pavel Patera), 37:52 Miroslav Mach (Zdeněk Eichenmann, Josef Zajíc) - 30:34 Petr Folta (Marek Monczmann, Martin Smeták), 32:41 Roman Šimíček (Miloš Holaň, Aleš Badal) PP1, 41:11 Aleš Flašar (Jan Peterek) PP1, 44:37 Miloš Holaň (Roman Ryšánek, Daniel Kysela), 45:36 Miloš Holaň (Michal Piskoř, Jan Vavrečka) SH1 (3/4), 55:46 Pavel Šebesta (Martin Smeták), 58:09 Petr Folta (Pavel Šebesta). Vyloučení: 8:7 Využití: 0:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 38:39 (14:9, 15:13, 9:17) Diváci: 2862

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl, L. Procházka - Mach, Zajíc, Eichenmann © - Slabý, Gardoň, Čermák - Vejvoda, Patera, Mikolášek.

Výborný útočný zápas sehrál Třinec s Kladnem v roce 1996. Domácí kvalitu v útoku (Král, Daňo) však zastavil skvělý Milan Hnilička. To Kladeňáci překonali Biegla čtyřikrát, a ani jim nevadila absence Blue Line, která za sebou měla první zápasy švédského angažmá ve Stockholmu.

22. září 1996 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC POLDI KLADNO 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 42:17 Michal Piskoř (Roman Blažek) - 06:46 Jiří Burger (Libor Procházka) PP1, 15:27 Tomáš Mikolášek (Jiří Beránek), 37:50 Ladislav Svoboda (Libor Procházka, Zdeněk Eichenmann) PP2, 51:10 Jiří Beránek (Josef Zajíc, Jan Dlouhý). Vyloučení: 9:9 Využití: 0:2 Střely na branku: 44:38 (13:14, 16:12, 15:12) Diváci: 5270 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Dlouhý, Procházka, Kaberle, Židlický, Kasík - Beránek, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Čermák.

Před dvěma roky Kladno špatně odstartovalo extraligu a potřebovalo se chytit na Vítkovicích. Hrálo výborně, dvě třetiny bylo lepší, ale brankáře Svobodu překonat nedovedlo. Pak přišel hned dvojnásobný trest a zápas se zdál ztracený, jenže ani ne čtyři minuty před koncem vykřesal naději Kanaďan Austin a vzápětí vyrovnal Redlich. Vítkovice nakonec výhru domů vezly, protože bleskově po zahájení prodloužení udeřil Bukarts, ale pro Rytíře byl i bod první vzpruhou.

22. září 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 PP (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 56:15 Brady Austin (David Stach, Brendon Nash) EAG, 58:05 Tomáš Redlich (Brady Austin) - 41:36 Šimon Stránský (Alexandre Mallet, Dominik Lakatoš), 48:22 Dominik Lakatoš (Šimon Stránský, Roberts Bukarts), 60:26 Roberts Bukarts (Šimon Stránský, Petr Šidlík) 3/3. Vyloučení: 4:4, navíc Jan Výtisk (Vítkovice) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 39:31 (12:10, 16:4, 11:16, 0:1) Diváci: 2653

Sestava Kladna: Cikánek - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Zikmund, Valský - Hajný, Stach, Strnad © - Redlich, Machač, O'Donnell - Jelínek, Kaut, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL