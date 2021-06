Narozeniny

- Martin Bakula – 51 let. Když 22. ledna 1987 dostal svůj první zápas v áčku tehdy šestnáctiletý Martin Bakula, stal se nejmladším obráncem, který kdy za Kladno naskočil do soutěžního utkání. Přesně mu bylo 16 let, 6 měsíců a 30 dní. Za Kladno naskočil i do dalších tří sezon. Byl také mládežnickým reprezentantem. S osmnáctkou má doma zlatou medaili z ME, přitom na šampionátu hráli borci jako Selänne, Bure, ale i naši Reichel s Holíkem a Turkem. A také další Kladeňáci Mach, Bareš, Čermák, Vimmer… S dvacítkou pak vybojoval Bakula světový bronz. Lepší byli Rusové s famózním triem Fjodorov, Bure, Mogilnyj a Švédi, naopak náš tým za sebou nechal Kanadu a USA s hvězdami Brind´Amourem resp. Modanem či Roenickem.

Šampionát se konal v Anchorage na Aljašce a právě Bakula si tam našel po Sametové revoluci místo v hokejovém klubu a zároveň na univerzitě, měl tak zajištěno kvalitní vzdělání a zároveň hrál hokej v univerzitní NCAA. Později se dostal i do farmářské AHL, kde byl na farmě tehdy velmi silného Edmontonu v Cape Breton. Po návratu do domoviny si zahrál za Olomouc, Opavu či Slavii, kde už před třicítkou ukončil aktivní kariéru. Poté přišel návrat za oceán - přijal nabídku na post asistenta trenéra na univerzitě v Anchorage. Od sezony 2005/06 je skautem Predátorů z Nashvillu.

Jan ŠEJHL