Narozeniny

Pavel Trnka – 45 let. Obránce Trnka patřil mezi talenty nejen plzeňského, ale i celkově českého hokeje. S reprezentační osmnáctkou dokonce dosáhl na světový bronz. Na západě Čech ale nedostával tolik šancí mezi muži. Ty mu právě nabídlo Kladno, kde měl kamarády z juniorské reprezentace (Vokouna a Eliáše). Za Středočechy pak odehrál polovinu sezony 1994/95, poté už ale zamířil do zámoří. Nejdříve se dva roky protloukal farmářskou AHL, než se mu povedlo prosadit do kádru Kačerů z Anaheimu. V nejslavnější lize světa nakonec vydržel sedm sezon. Kromě Anaheimu působil také na Floridě. Po návratu do vlasti zamířil domů do Plzně. Z ní si opakovaně odskočil také do Švédska do Leksandu a do Malmö. Konec kariéry strávil ve Vítkovicích, kde získal také dvě ligová stříbra. V ostravském klubu se pak posunul do role trenéra jak u mládeže, tak i u extraligového celku.

Přípravné zápasy 27. července

27. července 2004 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:2 (1:1,2:1,1:0)

27. července 2007 RYTÍŘI KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 4:3 (2:1,2:1,0:1)

Jan ŠEJHL