Narozeniny:

- Jindřich Karas – 82 let. Legendární útočník začínal v kladenském áčku ještě jako dorostenec v sezoně 1956/57. Už tehdy ale hrál v jednom útoku s Jindřichem Lidickým a Josefem Vimmerem. Po sezoně 1957/58 celá trojka zamířila na vojnu do Jihlavy. Tím přišli o první kladenský titul. Přestože celá lajna klapala velmi dobře, úspěchu v podobě medaile se už nedočkali. Karas se ale může chlubit slušnou bilancí 104 branek v 310 ligových zápasech. Po konci v Kladně si vyzkoušel také angažmá v německém Krefeldu. Člen Síně slávy kladenského hokeje si zahrál také za Kralupy, kde byl dokonce hrajícím trenérem. Uměl i další sporty, třeba fotbal bravurně.

- Patrik Machač – 27 let. Rodák z Berouna patří mezi kladenské odchovance. Svůj mateřský klub jako sedmnáctiletý opustil a vypravil se na zkušenou do prestižní kanadské juniorské OHL. Po návratu do Čech profitoval z pravidla, kdy kluby musely nasazovat juniory a odehrál většinu sezony. První rok po pádu Kladna hrál Machač hlavně v juniorské soutěži, pak se ale začal prosazovat a plně si zasloužil své místo v sestavě. Byl jedním z důležitých článků při postupu Kladna do extraligy po dlouhých pěti letech. Když se Kladenští neudrželi, Machač si našel angažmá v Karlových Varech. To ale vinou koronaviru krachlo ještě dříve, než začalo. Sezonu 2020/21 tak Machač začal ve Vsetíně, ale ještě v průběhu sezony se vrátil domů.

Poslední ligový start za Kladno:



o Mladší ze synů Miloslava Hořavy byl stejně jako tatínek obráncem. Petr Hořava má ale na rozdíl od svého otce tituly pouze s kladenským juniorským týmem. V nejvyšší soutěži už na úspěchy nenavázal. Chlubit se ale může například postupem do extraligy s Kladnem či Ústím. Z celé rodiny také za Kladno odehrál nejvíce soutěžních zápasů – konkrétně 373. Petr Hořava Kladno opakovaně opouštěl a opět se vracel. Zahrál si také za Třinec, Spartu či naposledy v sezoně 2019/20 za Slavii.



o Syn slavného Jiřího Vebera - Václav, začínal s hokejem v Berouně, brzy ale přešel do Kladna. Po tatínkovi podědil pozici v obraně, ale také se nebojí přitvrdit či rozdat ránu. Mezi kladenskými muži se sbíral zkušenosti jen postupně. Za tři sezony nasbíral jen 47 startů. Když Kladenští postoupili, Rytíři poslali Vebera do prvoligového Ústí. Odtud si ho stáhla pražská Slavia, kde působí v pozici sportovního manažera a od nové sezony i trenéra právě jeho tatínek Jiří Veber.



o Švédský krajánek Svedlund přicházel do Kladna na doporučení Oty Vejvody ml.. Ten ho vyhlédl v nižších švédských soutěžích. V útoku plnil hlavně defenzivní role. Patrně i proto trenéři posunuli Svedlunda do obrany. Nebyla to pro něj úplně neznámá role, protože v inline hokeji byl právě obráncem. Ale i na ledě mu nová pozice sedla. Po postupu byl jedním z hráčů, kteří nedostali příležitost v extralize. Usměvavý Švéd tak odešel do nižší německé soutěže, kde si jeho šikovnosti hodně cení.

o Posledním loučícím se hráčem byl Tomáš Vildumetz. Po Hořavovi a Veberovi je dalším ze slavných synů. Jeho rodičem ale není žádný hokejista, nýbrž bývalá karlovarská hejtmanka. V mládežnických soutěžích byl Vildumetz nebývale produktivní. V rytířské juniorce nasbíral za sezonu dokonce 89 bodů! Dobře se mu dařilo i v kompletní premiérové sezoně mezi muži. Hodně se mu dařilo i po odchodu do Ústí nad Labem. V extralize se ale (zatím) prosadil jen málo.

Rekordy a zajímavost:



- 2019 – Proti Pardubicím žádný z Rytířů nenavštívil trestnou lavici. Jeden trest pro Kladno přece jen přišel, ale ten byl potrestán trestným střílením. To se Kladnu nikdy předtím ani potom už nestalo.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Na výběr máme zápas jediný, ten z dva roky staré baráže. Tehdy v Pardubicích už ve 12. kole o nic nešlo domácím ani hostům, přesto přišel plný stadion. Uvolněný hokej se hrál od začátku až do konce. Kladno sice mělo víc střel, ale ve skóre byli napřed domácí, jejichž vítěznou branku dal Horký z trestného střílení. Čestnou trefu Kladna vstřelil Daniel Kružík, byl to jeho zatím poslední zásah v modrobílém dresu. V další sezoně ještě sice nastoupil, ale jen sporadicky.



23. dubna 2019 HC DYNAMO PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 12:33 Ondřej Matýs (Rhett Holland, Oscar Eklund), 23:52 Luboš Horký PS, 49:26 Jan Kloz (Antonín Dušek, Oscar Eklund), 52:56 Jan Kloz (Antonín Dušek, Michal Machač) - 58:29 Daniel Kružík (Adam Kubík). Vyloučení: 1:0, navíc Nicholas Schaus (Pardubice) na 5 min. a do konce utkání Trestná střílení: 23:52 Luboš Horký (Pardubice) proměnil Bez využití Střely na branku: 21:32 (5:7, 6:14, 10:11) Diváci: 10194 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Nash, Zajíc, Veber, Hořava, Svedlund, Zelingr - Redlich, Melka, Strnad © - Jelínek, Machač, Zikmund - Hajný, Kaut, Š. Bláha - Kružík, Kubík, Vildumetz.

Ostatní zápasy 23. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK