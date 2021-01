Narozeniny:

- Jaroslav Pouzar – 69 let. Další z výjimek, kdy si připomínáme hráče, který si nezahrál za Kladno ani jediné ligové utkání. S Kladnem ale byl na obou zámořských tour po WHA a NHL. A na obou zájezdech byl produktivní, s týmy NHL byl dokonce neproduktivnějším hráčem Kladna. Možná i tehdy si českobudějovické legendy všimli v Edmontonu, se kterým o pár let později slavil hned tři Stanley Cupy.

- Jiří Kopecký – 64 let. Syn člena slavné Selské jízdy Vladimíra Kopeckého si připsal první tři starty v sezoně 1974/75, kdy Kladno získalo mistrovský titul. V áčku se začal více prosazovat až o dvě sezony později. I tak stihl oslavit ještě dva tituly, včetně toho pro Kladno posledního. Vyjma vojny byl modrobílému dresu věrný 10 sezon. Musel tak skousnout i dva sestupy, ale v obou případech byl i u návratu mezi elitu. Hokeji se věnuje i po konci hráčské kariéry. Na lavičce áčka strávil necelých 7 sezon jako asistent trenéra, trénoval i reprezentaci ČR do 18 let. Věnuje se výchově talentů, v současnosti u dorostenců Rytířů.

- Zdeněk Hypius – 42 let. Pouhých osm zápasů odehrál za Kladno tehdy ještě junior Zdeněk Hypius. Do statistik se ale zapsal pouze šesti trestnými minutami a -3 ve statistice plus/minus. Po konci v Kladně působil pouze ve třetí nejvyšší soutěži v Ústí či v Děčíně či v nižší rakouské soutěži v Montafonu.

Ligový debut za Kladno:

- 2000 – Petr Tatíček. Petr Tatíček se po svém stejnojmenném otci dal také na hokej, ale na rozdíl od tatínka do útoku. Do zápasu A-týmu poprvé naskočil v 16 letech, 4 měsících a 1 dni. Je tak druhým nejmladším útočníkem a celkově čtvrtým nejmladším hráčem Kladna v ligovém utkání. V mateřském týmu toho ale moc nenahrál. Po sedmi zápasech totiž odešel do zámořské juniorky. Do Kladna se ještě vrátil, ale na pouhých deset zápasů. Mnohem více toho odehrál za švýcarský Davos a německý Ingolstadt.

- 2007 – Lukáš Cikánek. Brankáři to často mají těžké, než se poprvé dostanou do brány mezi dospělými. Než si Cikánek připsal první start, byl patnáctkrát náhradníkem. Jeho start příliš v plánu nebyl. Do brány se dostal v půlce hry a pouze na 1 minutu a 12 vteřin. Diváci trnuli, hrálo se totiž vyhrocené derby se Spartou, ale Cikánek těžký záskok ustál. Na opravdový start si musel počkat až do konce září 2008.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1966 – Jaroslav Volf. Sportovně nadaný Volf začínal původně jako házenkář. Naštěstí pro hokejové fanoušky u něj hokej zvítězil. V kladenském áčku se objevil poprvé až po vojně v sezoně 1955/56. O tři roky později už s Kladnem slavil první ligový titul a vydržel v klubu téměř 11 sezon. V té poslední přebral kapitánské céčko po Stanislavu Bacílkovi. Volf ale vinou zranění sezonu ukončil předčasně a v Kladně skončil. Vrátil se až jako trenér, kdy Středočechy dovedl k dalším třem titulům.



- 1973 – Jaroslav Kohout. Kohout, původem z Dolního Bezděkova, prošel žákovskými a dorosteneckými kategoriemi kladenské PZetky. Do áčka se poprvé nakoukl v sezoně 1967/68 a s přestávkou vynucenou vojenskou službou v něm vydržel 4 sezony, ve kterých zasáhl do 62 zápasů. Mimo Kladno si zahrál také za Beroun.



- 2019 – David Šesták. Šesták dorazil do Kladna spolu s Ladislavem Romančíkem z mateřského Litvínova, aby vypomohl zraněními zdecimované obraně. V Kladně vydržel jen 5 zápasů. Zaujal hlavně v Kadani, kdy nasbíral +5 ve statistice plus/minus.

Rekordy a zajímavost:

- 2007 – Hattrick Martina Ševce při domácí výhře 7:5 nad Spartou. Jeho první a třetí gól dělilo 8 minut a 36 vteřin. Je to nejrychlejší hattrick obránce v kladenském dresu.

Zápasy s kulatým výročím:



Před padesáti lety podlehlo Kladno v sobotním televizním zápase Jihlavě krutě 0:6. Přitom v předešlých zápasech sezony hrálo s vojáky vyrovnané partie a jednou dokonce vyhrálo 1:0 gólem Pospíšila. Jenže v lednovém utkání zářil brankář Jiří Crha. Pardubičák, který byl nastupují hvězdou a později se s ním počítalo, že vystřídá v národním týmu dvojku Holeček - Dzurilla. Crha měl však sen NHL a kvůli tomu emigroval. V tomhle zápase Jihlavu dokonale podržel, protože Kladno soupeře přestřílelo, nedalo ale ani gól.



23. ledna 1971 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 0:6 (0:2, 0:1, 0:3)



Branky a nahrávky: 13. Josef Augusta (Josef Horešovský), 20. Jiří Holík (Jaroslav Holík), 38. Jiří Bubla (Jiří Novák) 4/4, 42. František Vorlíček (Jiří Novák), 51. Josef Augusta (Jan Balun, Jan Klapáč), 55. František Vorlíček (Jiří Bubla) PP1



Vyloučení: 3:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 32:27 (12:7, 7:10, 13:10) Diváci: 4300



Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.



Před čtyřiceti lety byla podle rozhodčího Juraje Okoličányho kvalita ledu na kladenském stadionu velmi nedobrá. Také dost mrzlo, i když ne tak jako dva roky předtím, kdy byly vyhlášeny celostátní uhelné prázdniny. Proti Vítkovicím zářila hlavně první pětka Kladna Neliba, Hořava - Dudáček - Nový - Novotný. Zařídili všech pět gólů! A brankář Kolísek, jenž pochytal 41 střel. Kdo se tehdy zdržel na druhé přestávce venku, litoval. Už v 15. vteřině třetí třetiny skóroval Jiří Dudáček, za dalších dvanáct vteřin korigoval hostující Kuřidým.



23. ledna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)



Branky a nahrávky: 05:28 Jiří Dudáček (Jan Novotný), 16:04 Milan Nový (Jiří Dudáček, Jan Novotný), 31:57 Milan Nový (Jan Neliba, Miloslav Hořava) PP1, 40:15 Jiří Dudáček (Milan Nový, Jan Neliba), 45:09 Miloslav Hořava (Milan Nový, Jiří Dudáček) - 40:27 Radoslav Kuřidým (Milan Mokroš)



Vyloučení: 5:4 Využití: 1:0 Střely na branku: 29:42 (:15, :10, :17) Diváci: 5000



Sestava Kladna: Kolísek - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Skrbek - Eberle, Bauer, Fiala.



Před deseti roky zachraňující se Kladno bojovalo v Českých Budějovicích, ale podlehlo těsně 1:2. Brankář Jakub Kovář už tehdy chytal bravurně, roky svou formu dokazuje v ruské KHL. Hostům se nelíbil výkon rozhodčího Milana Mináře, Pavel patera od něho dokonce dostal za důrazné protesty osobní trest.



Za Budějovice nastoupil i odchovanec Kladna Jakub Langhammer a také dvojice František Ptáček - Václav Pletka. O pár později právě tahle dvojice posílila Kladno v jeden den.



23. ledna 2011 HC MOUNTFIELD Č.B. - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 17:27 David Kuchejda (Ivo Kotaška, Roman Pšurný), 38:12 Jiří Šimánek (Michal Mikeska, František Ptáček) PP1 - 32:49 Jiří Bicek (David Růžička, Jan Eberle)



Vyloučení: 4:7, navíc Pavel Patera (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 37:34 (13:11, 11:11, 13:12) Diváci: 4736



Sestava Kladna: Falter - Procházka, Růžička, Mrázek, Toman, Piskáček, Šmach - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Melka, Bělohlav - Bílek, Kotrla, Látal - Valský, Stieler, Eberle.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Nemůžeme nevybrat památný zápas Kladna se Spartou v roce 2007, v němž hosté vedli 3:0, přesto slavilo Kladno výhru 7:5. V televizním zápase řídil jeho obrat obránce Martin Ševc, který nastřílel hattrick. Za další hvězdu zápasu můžeme směle vyhlásit Radka Bělohlava. Kladno dostal do hry dvěma góly a také měl zásadní podíl na dvou Ševcových trefách od modré, když brankář Dubovi dokonale stínil. Už jen poměr střel v tomhle utkání naznačuje, že to byla jedna velká hokejová show: 42:50.

Vůbec nejpěknější gól obstarala trojice Patera - Havel - M Procházka. V přesilovce pět na tři vykombinovala svou akci až do kuchyně.

Koneckonců si to prohlédněte sami:

Zdroj: Youtube

23. ledna 2007 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 7:5 (0:2, 4:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 27:06 Radek Bělohlav, 29:17 Radek Bělohlav (Pavel Patera) PP1, 32:39 Martin Ševc (Pavel Patera) PP1, 34:13 Martin Ševc (Pavel Patera) PP1, 41:15 Martin Ševc (Jiří Kuchler), 45:04 Martin Procházka (Michal Havel) PP2, 59:52 Radek Gardoň (Pavel Patera) ENG - 03:05 Jaroslav Hlinka PP1, 09:02 Tomáš Netík (Ondřej Kratěna) PP1, 26:32 Jiří Vykoukal (Petr Ton), 38:47 Jiří Vykoukal (Petr Ton) PP2, 52:20 Jakub Langhammer (Ján Tabaček)

Vyloučení: 12:9, navíc Marek Černošek a Jiří Vykoukal (oba Sparta) na 10 min. Využití: 4:3 Střely na branku: 42:50 (10:17, 17:16/2, 15:15) Diváci: 3490

Sestava Kladna: Orct (ve 30:16-31:28 Cikánek) - Ševc, Evan, Pavlas, Štěpánek, Mrázek (od 41. Hájek), Zeman - Bělohlav, Patera ©, M. Procházka - Bílek, Gardoň, Kuchler - Horna, Kalla, Havel - Rudovský, Čurilla, Diviš.

Ostatní zápasy 23. ledna (od roku 1966):



23. ledna 1966 TJ TESLA PARDUBICE - TJ SONP KLADNO 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)



23. ledna 1973 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 4:4 (1:3, 1:1, 2:0)



23. ledna 1979 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ POLDI SONP KLADNO 7:5 (3:1, 3:1, 1:3)



23. ledna 1982 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)



23. ledna 1983 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)



23. ledna 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ ZETOR BRNO 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)



23. ledna 1996 HC PETRA VSETÍN - HC POLDI KLADNO 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



23. ledna 1998 HC VELVANA KLADNO - HC BOHEMEX TRADE OPAVA 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)



23. ledna 2000 HC VELVANA KLADNO - HC FEMAX HAVÍŘOV 2:2 (0:1, 1:1, 1:0)



23. ledna 2007 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 7:5 (0:2, 4:2, 3:1)



23. ledna 2009 HC MOELLER PARDUBICE - HC GEUS OKNA KLADNO 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



23. ledna 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC MOST 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)



23. ledna 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)



23. ledna 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK